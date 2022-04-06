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Разоблачен коллаборант, который один из первых начал помогать оккупантам в Изюме. ФОТО

В Изюме задержан коллаборант Евгений Брюханов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Изюма Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Евгений Брюханов один из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме.

"Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках. Поэтому военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы – украинцы, изюмчане – никогда не забудем и не простим никому, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из под земли получим каждого врага и предателя Украины.

Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит, мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", - написал он.

Разоблачен коллаборант, который один из первых начал помогать оккупантам в Изюме 01

Читайте: Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова

Изюм (270) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+56
Чергова мерзенна гнида...
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06.04.2022 07:56
+51
можно сделать заключение только об одном - "огромном успехе" работы СБУ, просравшем вербовки граждан по всей территории Украины... ум - ноль... вывод - после победы надо просто разгонять и готовить кадры, способные вести контрразведывательную работу, а не вздрачивать бизнес...
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06.04.2022 07:58
+37
Отож. Просрали роботу Пм церкви, яка і зброю і диверсантів прихистила, проводила антиукраїнську агітацію. Кажуть диверсанти ще з липня в Україні, але всі баканівці за Бурбою слідкували
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06.04.2022 08:00
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Чергова мерзенна гнида...
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06.04.2022 07:56 Ответить
Йому б вже чортам біля казанів давати показання..
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06.04.2022 07:57 Ответить
можно сделать заключение только об одном - "огромном успехе" работы СБУ, просравшем вербовки граждан по всей территории Украины... ум - ноль... вывод - после победы надо просто разгонять и готовить кадры, способные вести контрразведывательную работу, а не вздрачивать бизнес...
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06.04.2022 07:58 Ответить
Отож. Просрали роботу Пм церкви, яка і зброю і диверсантів прихистила, проводила антиукраїнську агітацію. Кажуть диверсанти ще з липня в Україні, але всі баканівці за Бурбою слідкували
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06.04.2022 08:00 Ответить
Баканов три тижні перебував за кордоном з початку війни
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06.04.2022 08:06 Ответить
Завтра медаль дадуть баканову, таку саму як і буданову вчора дали
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06.04.2022 08:06 Ответить
как же без службы брелков Украины ? Кто же будет шмонать посылки с алиэкспресс ?
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06.04.2022 09:25 Ответить
Стратити я думаю правильно.
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06.04.2022 07:58 Ответить
Страта - це дуже швидко. Я за важке каліцтво.
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06.04.2022 08:27 Ответить
Стратити то правильно. Але ми європейці.
Я так вважаю, через деякий час нашій тюрмі він буде мріяти померти!
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06.04.2022 11:50 Ответить
Малюська недаром номера люкс готовил
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06.04.2022 13:03 Ответить
Хотелось бы прочитать, что этот шакал застрелен при попытке к бегству!
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06.04.2022 08:02 Ответить
как говорил их кумир - расстрелять
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06.04.2022 08:02 Ответить
За законами воєнного часу....Чи на поруки?
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06.04.2022 08:03 Ответить
Зараз це найскладніший напрямок бо в разі успіху сепари оточують зону ООС. Якби не це бидло то наші війська які кинуті сюди, вже б звільняли коридор на Маріупіль
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06.04.2022 08:04 Ответить
Зрадника на палю.
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06.04.2022 08:04 Ответить
Як то в Ізюмі затримали? Хіба Ізюм не під окупацією наразі?
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06.04.2022 08:06 Ответить
Хлопці,якщо руки ********* врізати по цій мерзенній харі - прошу,не стримуйте себе!
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06.04.2022 08:08 Ответить
Какая разніца!
«Час єднатися»
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06.04.2022 08:09 Ответить
Цікаво, а зараз теж так можно? ...
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06.04.2022 08:24 Ответить
Об"єднайте їх на одній гілляці.
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06.04.2022 08:28 Ответить
а чого ця **** ще не синя?
колаборатн це ж не полонений, нє?
його на нашіх не поміняєш.

чого він не поломаний нахрєн?
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06.04.2022 08:17 Ответить
растягивают удовольствие
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06.04.2022 08:20 Ответить
часу багато і насолоди хочеться?
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06.04.2022 08:22 Ответить
Так все ж таки: Ізюм - окупований ворогом, чи ні? Якщо - то де ж прийняли зрадника?
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06.04.2022 08:22 Ответить
Карпати завжди допоможуть і нададуть безкоштовно потрібну кількість лісу для паль. Насаджуйте зрадників на палі і під час дачі показань. Щоб з висоти бачили українські землі, які хотіли продати нечисті.
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06.04.2022 08:26 Ответить
Работал охотоведом в лесхозе. За взятки был уволен (ну естественно, не сажать же за такое) ещё до войны. Обиделся.
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06.04.2022 08:33 Ответить
Оцій мразоті з Мелітополя приготуватися:

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06.04.2022 08:39 Ответить
Лицо не обремененное интелектом.
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06.04.2022 08:43 Ответить
Типичная украинская чиновница - мультисистемная....
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06.04.2022 09:18 Ответить
И сколько Мы такого гамна ещё наковыряем??
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06.04.2022 08:49 Ответить
Это говно нужно не выковыривать, а смахивать - с нашей шеи и головы.
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06.04.2022 09:20 Ответить
Рильце у паскуди таке сумненьке.
Знає падлюка, що "свєта в конце тунеля" після "фотосесії"на нього не чекає.
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06.04.2022 08:49 Ответить
Вспороть брюханову брюхо и в Донец к ракам.
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06.04.2022 08:57 Ответить
Я дуже чутлива людина, не переношу погляд на кров, та переживаю за котів та песиків, але цю падлу би помалу різав з задоволенням.
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06.04.2022 09:06 Ответить
Пан є гурман чи просто має натхнення ???
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06.04.2022 09:14 Ответить
СБУ жестко задержала "авторитетов" в Павлограде. Мэр Днепра: задержанные избили военных

shorturl.at/jCHV5
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06.04.2022 09:13 Ответить
Та тут взагалі цікаве питання, а де ж з початку війни перебував особисто Баканов і чи не покидав він межі України
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06.04.2022 09:16 Ответить
Если после войны не внесут изменение в конституцию в плане кардинального реформирования ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА в Украине и полную замену закона "О ГРАЖДАНСТВЕ УКРАИНЫ" (кстати, множественное гражданство - чушь и АХИНЕЯ и по сути НЕГРАЖДАНСТВО, а ПОДДАНСТВО или РЕЗИДЕНСТВО), то все жертвы войны были напрасны, Украина в этом случае снова наступит на те же грабли, правом политического голоса будут снова спекулировать и манипулировать политические проходимцы и аферисты, покупать голоса "за гречку" или пустые популисткие обещания для ЛОХТОРАТА!
НАСЕЛЕНИЕ не тождественно ГРАЖДАНСТВУ! БОЛЬШИНСТВО не должно иметь полноценного ГРАЖДАНСТВА, несовершенолетние и неполностью дееспособные не должны иметь ГРАЖДАНСТВА, ГРАЖДАНСТВО - это не данность, а ПРИВЕЛЕГИЯ СВОБОДНЫХ И ДЕЕСПОСОБНЫХ!
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06.04.2022 09:19 Ответить
На жаль, таке наша влада не допустить: у цьому випадку вони перші не матимуть права "вибирати та бути обраним"!
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06.04.2022 18:51 Ответить
Владічка Соколов наступний
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06.04.2022 09:21 Ответить
Вообще-то, кто-то еще раньше и вагнеровцев спас от задержания, и войска начал на Донбассе отводить и разводить. И для которого было главное - перестать стрелять...
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06.04.2022 09:23 Ответить
******* кончена
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06.04.2022 09:52 Ответить
Виселица.
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06.04.2022 10:06 Ответить
Типовий кацапський недопалок...
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06.04.2022 11:09 Ответить
Яке чудове українське прізвище-БРЮХАНОВ
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06.04.2022 11:48 Ответить
почему он живой??
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06.04.2022 16:28 Ответить
 
 