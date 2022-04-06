Разоблачен коллаборант, который один из первых начал помогать оккупантам в Изюме. ФОТО
В Изюме задержан коллаборант Евгений Брюханов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Изюма Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Евгений Брюханов один из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме.
"Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках. Поэтому военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы – украинцы, изюмчане – никогда не забудем и не простим никому, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из под земли получим каждого врага и предателя Украины.
Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит, мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", - написал он.
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Я так вважаю, через деякий час нашій тюрмі він буде мріяти померти!
«Час єднатися»
колаборатн це ж не полонений, нє?
його на нашіх не поміняєш.
чого він не поломаний нахрєн?
Знає падлюка, що "свєта в конце тунеля" після "фотосесії"на нього не чекає.
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