Разоблачен коллаборант, который один из первых начал помогать оккупантам в Изюме. ФОТО

В Изюме задержан коллаборант Евгений Брюханов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Изюма Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Евгений Брюханов один из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме.

"Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках. Поэтому военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы – украинцы, изюмчане – никогда не забудем и не простим никому, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из под земли получим каждого врага и предателя Украины.

Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит, мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", - написал он.

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