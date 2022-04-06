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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА. ФОТО

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.

"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!" - отметил глава региона.

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА 01

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА 02
Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА 03
Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА 04

Читайте также: За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погиб один человек, ранены девять, - ОВА

Автор: 

армия РФ (19210) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+14
Не чего святого у ублюдков. Желаю вам медленной и мучительной смерти ипаный русский миръ.
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06.04.2022 12:22
+14
Гореть вам в аду,кацапские мрази.
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06.04.2022 12:22
+10
Може вже настав час відправляти туди Сівоху, разом з його платформою примирення...
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06.04.2022 12:33
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Не чего святого у ублюдков. Желаю вам медленной и мучительной смерти ипаный русский миръ.
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06.04.2022 12:22 Ответить
Рашисты - нелюди , чтоб вы все здохли в страшных муках ‼️Будьте прокляты до седьмого колена
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06.04.2022 12:33 Ответить
І це ж певно хтось з місцевих навів!
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06.04.2022 15:07 Ответить
Гореть вам в аду,кацапские мрази.
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06.04.2022 12:22 Ответить
Кто то же навел, СБУ ушами хлопает.
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06.04.2022 12:23 Ответить
Без сумнівів - десь ця паскуда затаїлася.
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06.04.2022 12:25 Ответить
Там больше половины вата
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06.04.2022 12:31 Ответить
Там таких відсотків 80
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06.04.2022 12:34 Ответить
Може вже настав час відправляти туди Сівоху, разом з його платформою примирення...
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06.04.2022 12:33 Ответить
До речі, а куди він зник? Миротворець мля...
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06.04.2022 12:37 Ответить
Наразі Не відомо доки Байден, могутнє США, умовна Європа і НАТО будуть з партеріа, з лож, балконів спостерігати як крокодил пожирає їх сусіду - Україну?
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06.04.2022 12:41 Ответить
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06.04.2022 12:46 Ответить
Знали де і коли -шукайте,хто навів.
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06.04.2022 12:51 Ответить
 
 