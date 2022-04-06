Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Два человека погибли, пятеро ранены, - ОВА. ФОТО
Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.
"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!" - отметил глава региона.
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