Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову. ФОТО 21+
Пассажирский автомобиль с донецкими номерами стоит на въезде в Бучу со стороны Ворзеля. На переднем пассажирском сиденье находится тело, предположительно принадлежащее женщине.
Жуткие фото опубликовал журналист и правозащитник Константин Реуцкий, сообщает Цензор.НЕТ. По его словам, машину расстреляли сзади: входные отверстия на багажнике, выходные – на капоте.
"Человеку на переднем пассажирском сиденье (судя по длине волос, это была предположительно женщина) пулей просто снесло голову. Ее содержимое обильно покрывает торпеду, лобовое стекло, фрагменты челюсти находим на водительском сиденье, частицы кожи и волосы налипли даже на крыше. Тело до сих пор находится в машине. Сверху кто-то набрасывал вещи и тело без головы для заглядывающих выглядит просто кучей старья. Если не присматриваться", - написал он.
По словам Реуцкого, судя по состоянию останков, событие произошло несколько недель назад.
"Машина ничем не напоминает военный транспорт. Внутри гражданские вещи, мягкие игрушки. Донецкие номера. Возможно, эти люди спасались на Киевщине от войны, которую русские принесли нам восемь лет назад. Но война догоняет. Не уверен, что от нее удастся скрыться даже в Германии, Италии или Франции", - подытожил он.
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«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
Папа має більший досвід, тож помовч.
але Прапор з війни має бути таким яким він є...
випраний від крові він втрачає свій символізм....він стає просто звичайним прапором з магазину
Прапор з війни не потребує пояснення чому він брудний... він має таким залишатися навічно!
и дети и внуки тоже!
Це не з автомата обстріляли, а з якогось БМП.
Гниди боязливі. Слабо було зупити авто і з автоматом підійти?
Сцикуни здалеку зброєю проти легкої броні стріляли по Сандеро
Когда служил, офицер сослуживец/афганец рассказывал, как они задержанным афганцам взрывателями отрывали головы, пробивали головы штык-ножами, грабили.......
В державних російських ЗМІ опублікована стаття "Что Россия должна сделать с Украиной" за авторства Тимофей Сергейцев.
Ця стаття - публічне та комплексне обгрунтування війни проти України та геноциду українців
І ти сам собі придумав , що я щось хочу применшити? кацапи не люди, це я знав ще до війни