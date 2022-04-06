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Новости Фото Война Резня в Буче
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Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову. ФОТО 21+

Пассажирский автомобиль с донецкими номерами стоит на въезде в Бучу со стороны Ворзеля. На переднем пассажирском сиденье находится тело, предположительно принадлежащее женщине.

Жуткие фото опубликовал журналист и правозащитник Константин Реуцкий, сообщает Цензор.НЕТ. По его словам, машину расстреляли сзади: входные отверстия на багажнике, выходные – на капоте.

"Человеку на переднем пассажирском сиденье (судя по длине волос, это была предположительно женщина) пулей просто снесло голову. Ее содержимое обильно покрывает торпеду, лобовое стекло, фрагменты челюсти находим на водительском сиденье, частицы кожи и волосы налипли даже на крыше. Тело до сих пор находится в машине. Сверху кто-то набрасывал вещи и тело без головы для заглядывающих выглядит просто кучей старья. Если не присматриваться", - написал он.

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По словам Реуцкого, судя по состоянию останков, событие произошло несколько недель назад.

"Машина ничем не напоминает военный транспорт. Внутри гражданские вещи, мягкие игрушки. Донецкие номера. Возможно, эти люди спасались на Киевщине от войны, которую русские принесли нам восемь лет назад. Но война догоняет. Не уверен, что от нее удастся скрыться даже в Германии, Италии или Франции", - подытожил он.

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ФОТО ТОЛЬКО 21+!

ПОЖАЛУЙСТА, ВЗВЕСЬТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ ЭТИ СНИМКИ.

Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 01
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 02
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 03
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 04
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 05
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 06
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 07
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 08
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 09
Резня в Буче: машину прошило пулями, будто она бумажная, женщине оторвало голову 10

Буча (460)


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Топ комментарии
+53
не беріть їх в полон ...
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06.04.2022 12:31
+31
кожен росіянин повинен стерилізуватись. гроші хай лишають собі.
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06.04.2022 12:45
+30
Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.



«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
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06.04.2022 12:31
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06.04.2022 12:30 Ответить
судя по дырам это не пулевые, как минимум 14,5 мм станковый пулемёт а то и 30 мм пушка от БТР
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06.04.2022 13:44 Ответить
дивлячись на злочин, розумію, стріляли розривними... Українці, до зброї! кацапа потрібно знищити!
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06.04.2022 14:01 Ответить
Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.



«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
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06.04.2022 12:31 Ответить
А Папа вважає, що прапор з фронту виглядає адекватно.
Папа має більший досвід, тож помовч.
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06.04.2022 13:26 Ответить
иди ***** слідом за твоїм кораблем
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06.04.2022 13:10 Ответить
це така Ваша особиста думка...
але Прапор з війни має бути таким яким він є...
випраний від крові він втрачає свій символізм....він стає просто звичайним прапором з магазину
Прапор з війни не потребує пояснення чому він брудний... він має таким залишатися навічно!
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06.04.2022 13:11 Ответить
я думаю що він там і буде... (але не випраний)))
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06.04.2022 13:22 Ответить
Слухай, тебе вже вичислили. шукай інший нік. гнида випрасувана, від яеої смердить
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06.04.2022 13:45 Ответить
Це прапор з війни. Майже реліквія.
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06.04.2022 13:40 Ответить
Можна вірити чи не вірити в різні "коди да Вінчі" чи теорії заговорів, але Ватикан- найменша країна в світі за теріторією, але чи не найбільша за закулісним впливом, не треба їх злити...
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06.04.2022 14:05 Ответить
не беріть їх в полон ...
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06.04.2022 12:31 Ответить
Я би їх змушував гвалтувати один одного, я чув що у них в тюрмах в'язням засовують дубінки в дупу, чому з ними не робити те саме.
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06.04.2022 13:01 Ответить
а потом єрмак домовиться про звільнення і воно знову прийде вбивати
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06.04.2022 13:06 Ответить
незважаючи на жахливий вигляд жіночці ще повезло - загинула відразу, не жила місяць в страху і ніякі руські орки над нею не знущалися
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06.04.2022 12:35 Ответить
Не "руські" , А російські ! (див . словник української мови) Руськи - від слова Русь , а в Русі кацапів ніколи не було ...
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06.04.2022 13:06 Ответить
Найголовніше, що МИ українці. Де з'являється слово русь, починається хаос, бо слово це не українське.
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06.04.2022 13:15 Ответить
Хаос там , де присутні кацапи ...
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06.04.2022 13:19 Ответить
не меліть дурниць. лінгвіст мамкин
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06.04.2022 13:31 Ответить
А как же Киевская Русь ??
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06.04.2022 15:59 Ответить
до Руси Киевская земля называлась по-другому, Русь принесенное извне название, русь это варяжская знать, основавшая новую династию
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06.04.2022 17:34 Ответить
ми можем говорить Kyivan Rus, потому что был такой многовековой период в истории, и не первый изначальный, но он давно уже закончился, начался украинский, Русь умерла
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06.04.2022 17:38 Ответить
то же так подумал
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06.04.2022 13:09 Ответить
каждый россиянин должен платить украине от своего дохода по 25 % всю жизнь!
и дети и внуки тоже!
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06.04.2022 12:35 Ответить
кожен росіянин повинен стерилізуватись. гроші хай лишають собі.
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06.04.2022 12:45 Ответить
Судячи по зубам їй не було і 20.....
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06.04.2022 12:36 Ответить
Стоматолог или патологоанатом? Или просто умник?
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06.04.2022 12:46 Ответить
стом
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06.04.2022 12:55 Ответить
Тих , хто сам здається в полон , потрібно брати - для обміну 😠
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06.04.2022 12:36 Ответить
Так воно з кулеметів і 30 мм гармат б'ють по легковикам

Це не з автомата обстріляли, а з якогось БМП.
Гниди боязливі. Слабо було зупити авто і з автоматом підійти?
Сцикуни здалеку зброєю проти легкої броні стріляли по Сандеро
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06.04.2022 12:37 Ответить
а взагалі щодо використання легкових авто як укриття проти стрілецької зброї, дуже протиречні відомості: начебто офіційно це дуже не рекомендується робити, а подивишься якісь фільми/серіали про поліцію - так майже в кожному копи ховаються за легковими авто, зокрема за відчиненими двірцятами, під часть стрілянини - кому вірити?
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06.04.2022 12:55 Ответить
здоровому глузду. Від пістолета врятує, від автомата і важче - ні.
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06.04.2022 13:12 Ответить
Кацапская жестокость/садизм имеет давние "традиции".....
Когда служил, офицер сослуживец/афганец рассказывал, как они задержанным афганцам взрывателями отрывали головы, пробивали головы штык-ножами, грабили.......
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06.04.2022 12:42 Ответить
ну тут слів немає...хто вони...навіть не орда...
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06.04.2022 12:42 Ответить
Русские свиноматки тоже должны за это ответить.
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06.04.2022 12:43 Ответить
Тварі московські.., варвари
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06.04.2022 12:47 Ответить
Вся мерзота, непотріб, всі пороки, всі жахи вселені в оболонку цього двоного виродка з кацапії.
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06.04.2022 12:48 Ответить
кацапи не люди...
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06.04.2022 12:52 Ответить
Мрію побачити це в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!!
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06.04.2022 13:10 Ответить
Жахливо, але ситуація ще значно страшніша і серйозніша.
В державних російських ЗМІ опублікована стаття "Что Россия должна сделать с Украиной" за авторства Тимофей Сергейцев.
Ця стаття - публічне та комплексне обгрунтування війни проти України та геноциду українців
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06.04.2022 13:12 Ответить
жахливий злочин, але публікувати такі фото з такою деталізацією? це ж не гуро сайт, але перетворюється на нього
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06.04.2022 13:29 Ответить
страшно стало, чи злочини кацапії хочеш применшити? дивись і нехай весь світ дивиться.
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06.04.2022 14:03 Ответить
Всі до зброї! кацапа потрібно знищити!!
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06.04.2022 14:05 Ответить
причому тут страшно? на іноземних сайтах самі жорсткі кадри замазані. І так зрозуміло, що це жах

І ти сам собі придумав , що я щось хочу применшити? кацапи не люди, це я знав ще до війни
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06.04.2022 14:15 Ответить
ти всі іноземні сайти проглядав?(назви хоч декілька) даже передовиці в їх газетах часто без ретуші виходять.
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06.04.2022 14:28 Ответить
"В плен" брать только головы этих 3/14дарасов!
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06.04.2022 13:54 Ответить
раССея - должна быть демелитарезирована и денацифицирована, раздроблена на отдельные независимые государства. Поганая московия - должна вернуться в исторические границы, в пределах золотого кольца.
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06.04.2022 14:20 Ответить
Царство Небесне...
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06.04.2022 14:41 Ответить
 
 