Папа Франциск поднял украинский флаг на еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил резню в Буче: "Жестокость становится все ужаснее!". ФОТО
Папа Римский поднял украинский флаг, отправленный из Бучи, на его еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил зверства российских оккупантов в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче. Жестокость, которая становится все ужаснее даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, чья невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Остановите эту войну! Пусть умолкнет оружие! Прекратите сеять смерть и разрушение". Вчера, именно из Бучи, мне привезли этот флаг. Это с войны, именно из того мученического города Бучи", - сказал он в конце своей аудиенции.
Топ комментарии
+13 Наталія Мельник #514128
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+8 botoks
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+6 Bad Robot
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ТочЬно! БожЬїм промислом займаються божьї промишлєннікі.
Да здравствуєт божЬя промишлєнность!
Нічєво лічново, - просто божій бізЬнєс.
В даному випадку підтримка глави католицької церкви дуже важлива і треба йому за це дякувати. Бо його слова мають вплив на найбільшу кількість віруючих людей у всьму світі, які, в свою чергу, впливають на рішення своїх урядів відносно підтримки України.
А ті, хто тут намагається принизити, папу, посіяти до нього недовіру і розбрат між людьми, грають на руку москалям. Зверніть увагу хто це робить і на їх ніки і зробіть з цього висновки.
Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому. НИ-КО-МУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana
Теж в молодості сам теперішній папа мав дуже лівацькі політичні позиції, а окрім того - співробітничав зі спецслужбами.
Імхо, така людина могла мати спільні інтереси чи з комуністами, чи їх спадкоємцями з Московії. Його нездатність засудити дії кацапів цю версію підтверджують.
Не довіряв би йому жодної важливої інформації.