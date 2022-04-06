Папа Франциск поднял украинский флаг на еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил резню в Буче: "Жестокость становится все ужаснее!". ФОТО

Папа Римский поднял украинский флаг, отправленный из Бучи, на его еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил зверства российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче. Жестокость, которая становится все ужаснее даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, чья невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Остановите эту войну! Пусть умолкнет оружие! Прекратите сеять смерть и разрушение". Вчера, именно из Бучи, мне привезли этот флаг. Это с войны, именно из того мученического города Бучи", - сказал он в конце своей аудиенции.

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