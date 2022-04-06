РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 793 30

Папа Франциск поднял украинский флаг на еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил резню в Буче: "Жестокость становится все ужаснее!". ФОТО

Папа Римский поднял украинский флаг, отправленный из Бучи, на его еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил зверства российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче. Жестокость, которая становится все ужаснее даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, чья невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Остановите эту войну! Пусть умолкнет оружие! Прекратите сеять смерть и разрушение". Вчера, именно из Бучи, мне привезли этот флаг. Это с войны, именно из того мученического города Бучи", - сказал он в конце своей аудиенции.

Смотрите: Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"

Папа Франциск поднял украинский флаг на еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил резню в Буче: Жестокость становится все ужаснее! 01

Ватикан (187) Папа Римский (433) флаг (934) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
На жаль, Папа так і не спромігся сказати, хто чинить ці звірства. Від початку війни (ще з 2014 року) Ватикан вважає війну внутрішнім конфліктом, і вважає Україну разом з Росією відповідальною за війну. І то, Росію, з натяжкою, бо ще жодного разу не було сказано, що Росія чинить агресію щодо України. Тому не респект, а ганьба Ватикану.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04
+8
хитрый папа обтекаемо-нейтрально призвал непонятно кого "зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування Джерело: "
показать весь комментарий
06.04.2022 13:59
+6
Респект
показать весь комментарий
06.04.2022 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект
показать весь комментарий
06.04.2022 13:57 Ответить
Було б надзвичайно важливо для миру в Україні і в цілому Світі, щоб відбувся спільний візит в Україну Папи Римського Франциска з Вселенським Патріархом Варфоломієм..!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 15:04 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ ! СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ ! КАЦАП ЭТО ИСЧАДИЕ АДА ,ЕГО УБИЙСТВО ДЕЛО ХОРОШЕЕ И НУЖНОЕ !
показать весь комментарий
06.04.2022 13:58 Ответить
хитрый папа обтекаемо-нейтрально призвал непонятно кого "зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування Джерело: "
показать весь комментарий
06.04.2022 13:59 Ответить
В роки 2-ї Світової Ватикан теж був "нейтральним".
показать весь комментарий
06.04.2022 14:17 Ответить
На жаль, Папа так і не спромігся сказати, хто чинить ці звірства. Від початку війни (ще з 2014 року) Ватикан вважає війну внутрішнім конфліктом, і вважає Україну разом з Росією відповідальною за війну. І то, Росію, з натяжкою, бо ще жодного разу не було сказано, що Росія чинить агресію щодо України. Тому не респект, а ганьба Ватикану.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04 Ответить
Божий промисел важливіший усього іншого.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:08 Ответить
Божий промисел важливіший усього іншого.
************
ТочЬно! БожЬїм промислом займаються божьї промишлєннікі.
Да здравствуєт божЬя промишлєнность!
Нічєво лічново, - просто божій бізЬнєс.

показать весь комментарий
06.04.2022 20:35 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04 Ответить
Є інформація в Інтернеті, що частина грошей )(уйла зберігаються в Банкові Ватикану. Цьому посприяв Берлусконі.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:06 Ответить
Чому він не приїде до України, він ж старий невже своє життя дорожче дітей?
показать весь комментарий
06.04.2022 14:12 Ответить
казав шо приїде.в Україну..потім забоявся, потім казали шо в Польшу приїде... а хіба він ракети кадилом зупинить?
показать весь комментарий
06.04.2022 14:14 Ответить
А чому б ні? Приїхав б в Харків. Кацапи б може і засцяли протиставити собі весь католький світ
показать весь комментарий
06.04.2022 14:18 Ответить
не вірю ні папі ні мамі
показать весь комментарий
06.04.2022 14:12 Ответить
Trebuju papamobilja ot Serious Sam 4
показать весь комментарий
06.04.2022 14:22 Ответить
Слава Украине! Бейте кацапов!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 14:30 Ответить
Попи раді піаритися будь на чому.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:32 Ответить
Все! Ждем, когда "папу" пропагандоны объявят "жидо-бЕндеровцем" (недобитым)!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:40 Ответить
Україні зараз важливо мати підтримку від усіх світових лідерів.
В даному випадку підтримка глави католицької церкви дуже важлива і треба йому за це дякувати. Бо його слова мають вплив на найбільшу кількість віруючих людей у всьму світі, які, в свою чергу, впливають на рішення своїх урядів відносно підтримки України.

А ті, хто тут намагається принизити, папу, посіяти до нього недовіру і розбрат між людьми, грають на руку москалям. Зверніть увагу хто це робить і на їх ніки і зробіть з цього висновки.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:51 Ответить
так а ****, в Банке Ватикана ********** деньги,что ж скажешь!Есть такой банк - называется Банк Ватикана. Совсем официальное название - "Институт религиозных дел". Я не шучу. Instituto per le Opere di Religione. Опиум для народа? Наоборот. Опиум от народа. По-тихому, чтобы никто не видел.

Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому. НИ-КО-МУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana
показать весь комментарий
06.04.2022 15:17 Ответить
Решается не только судьба Украины, решается судьба Европы, всего цивилизованного мира. Орда стремится уничтожить цивилизованный мир. В этот момент очень важно услышать громко, очень громко от Ватикана, что он осуждает агрессию России, услышать призыв помогать Украине, предать анафеме Россию и Путина.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:55 Ответить
Анафему на пуйло слабо накласти?
показать весь комментарий
06.04.2022 16:22 Ответить
Католик на православного не может. Тут вариант - Варфоломей, вселенский патриарх именно православного мира. А лучше чтобы оба сделали синхронное заявление.
показать весь комментарий
06.04.2022 17:02 Ответить
Свино-собачу не розумію, буряте.
показать весь комментарий
06.04.2022 18:10 Ответить
Десь читав, що дід цього папи був німцем часів фашизму, що втік до Південної Америки. Чи був винним в військових злочинах - не знаю.
Теж в молодості сам теперішній папа мав дуже лівацькі політичні позиції, а окрім того - співробітничав зі спецслужбами.

Імхо, така людина могла мати спільні інтереси чи з комуністами, чи їх спадкоємцями з Московії. Його нездатність засудити дії кацапів цю версію підтверджують.

Не довіряв би йому жодної важливої інформації.
показать весь комментарий
06.04.2022 17:31 Ответить
Уточнення - дід або батько. Призабув трохи
показать весь комментарий
06.04.2022 17:33 Ответить
Війна спланована за кулісами. Ця пісня це підтверджує. Ці чорні плановики: Ватикан на чолі з Єзуїтами!!! Ці сатаністи століттями творять свій морок, прячучись за кулісами, щоб потім вийти як миротворці. Путін то їхня потвора, "лідери" Європи, Америки, Китаю також їхні прихвосні, нажаль наші лідери також. Тільки звичайні воїни ЗСУ, звичайні Українці борються за волю і життя, не усвідомлюючи, що на Банковій та у Москві сидять Єзуїтськи потвори, які чинять злочини проти людства. Їх лозун: з хаосу до порядку. І на чолі цього порядку буде папа римський - т.є. самий головний сатаніст, вівк в овечій шкурі... Арестович це може підтвердити. І це не теорія змови, таке пророцтво Біблії...
показать весь комментарий
06.04.2022 17:52 Ответить
А назвать вслух абсолютное зло и призвать его изойти папа постеснялся? Папа "нетвайне"?
показать весь комментарий
06.04.2022 18:48 Ответить
А НАЗВАТИ рашу АГРЕСОРОМ СЛАБО?
показать весь комментарий
06.04.2022 19:39 Ответить
 
 