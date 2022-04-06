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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении продуктов и одежды для жителей населенных пунктов Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов

Объявлен сбор средств для помощи жителям пострадавших от зверств оккупантов городов Киевской области. Необходимо снабдить их продуктами и одеждой.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно помочь с продуктами в те районы Киевщины, где оккупанты устроили резню и разрушили дома украинцев. Буча, Гостомель, Бородянка и другие города. Потребности: крупы, мука, сахар, хлеб, одежда. Сколько сможем купить - все отвезем. У людей все сгорело, ничего нет. Уже договорились купить по 200-300 кило круп, много тушенки, сахар, макароны и др. 200 буханок хлеба выпекут и передадут бесплатно.Волонтеры передадут одежду, все остальное купим. Первый счет есть, другое сами закупим. Просим помочь, это наша общая трагедия", – отметила она.

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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении продуктов и одежды для жителей населенных пунктов Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов 01

Публикуем волонтерские реквизиты для желающих помочь:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод із закордону PayPal [email protected]

Ирпень (370) Киевская область (4132) одежда (161) помощь (7800) продукты (1532) гуманитарная помощь (1261) Буча (460) Гостомель (106) Юсупова Наталья (185) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+5
ще раз напишу
їдьте на західну
взнавайте де розташовані склади фондів і вигрібайте вне до крупинки
там люди на крузаках отримують допомогу
її ж отримують родичі та близькі організаторів.
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06.04.2022 14:37
+2
Може пропустив - по тєлєку ще не казали щось про це? Завгосп мовчить - він же, вроді як був призначений на посаду голови "Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань". Невже нема інфи чи звітів чи хоть усних якихось розповідей?
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06.04.2022 15:05
+2
а тому що нехрен довіряти гуманітарку адміністраціям.
а за кожною партією має бути контроль спільноти.
ось і все
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06.04.2022 15:37
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Правила форума Совет форумчан
ще раз напишу
їдьте на західну
взнавайте де розташовані склади фондів і вигрібайте вне до крупинки
там люди на крузаках отримують допомогу
її ж отримують родичі та близькі організаторів.
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06.04.2022 14:37 Ответить
Така ж ситуація у центрі. Про крузаки також вірно, приблизно теж саме.
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06.04.2022 15:00 Ответить
ваша правда , в Харкові роздавали гуманітарку в магазині - через парадні двері морожену картоплю та моркву, а через "чорний хід" за 100 гривень справжні "генеральські" набори...
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06.04.2022 15:20 Ответить
а тому що нехрен довіряти гуманітарку адміністраціям.
а за кожною партією має бути контроль спільноти.
ось і все
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06.04.2022 15:37 Ответить
є 102 і є тероборона.
дзвінок їм і поставлять раком всїх. але треба мати докази зловживання.
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06.04.2022 20:30 Ответить
Мені не зрозуміло куди йде гуманітарна з Європи?Живу в Португалії і знаю скільки йдє з Європи.тому пані Юсупова потрібно спочатку щоб ця допомога йшла в найбільш зруйновані Райони!кому як не вам треба поставити це питання і розібратись з цим а потім просити у бідних українців.
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06.04.2022 14:44 Ответить
Може пропустив - по тєлєку ще не казали щось про це? Завгосп мовчить - він же, вроді як був призначений на посаду голови "Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань". Невже нема інфи чи звітів чи хоть усних якихось розповідей?
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06.04.2022 15:05 Ответить
Коля-каклета на "котлеті"..
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06.04.2022 15:23 Ответить
йде за гроші "нуждающимся"...
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06.04.2022 15:22 Ответить
600 тыс. тон гуманітарки завезли , де воно все..
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06.04.2022 15:16 Ответить
Взагалі то, цікава ця п. Юсупова адже коли пропонуєм продукти, новий одяг т.п., то вона на жаль, відмовляється, а хоче тільки кошти😲 Хоча, в Києві, чесно кажучи, набагато менший вибір продуктів і одягу аніж в нас, на тій території, яка не піддавалась обстрілу, і не була окупована.
Я ні про що не хочу натякати але я, як волонтер з 14 року, ніколи не ставив умови, щоб мені надавали тільки кошти.
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09.04.2022 02:21 Ответить
 
 