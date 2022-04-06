Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении продуктов и одежды для жителей населенных пунктов Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов
Объявлен сбор средств для помощи жителям пострадавших от зверств оккупантов городов Киевской области. Необходимо снабдить их продуктами и одеждой.
Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно помочь с продуктами в те районы Киевщины, где оккупанты устроили резню и разрушили дома украинцев. Буча, Гостомель, Бородянка и другие города. Потребности: крупы, мука, сахар, хлеб, одежда. Сколько сможем купить - все отвезем. У людей все сгорело, ничего нет. Уже договорились купить по 200-300 кило круп, много тушенки, сахар, макароны и др. 200 буханок хлеба выпекут и передадут бесплатно.Волонтеры передадут одежду, все остальное купим. Первый счет есть, другое сами закупим. Просим помочь, это наша общая трагедия", – отметила она.
Публикуем волонтерские реквизиты для желающих помочь:
5375 4141 2341 4582 Монобанк
5375411502657732 Монобанк
Доллар - UA613220010000026203302229154
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод із закордону PayPal [email protected]
Пожалуйста, подождите...
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їдьте на західну
взнавайте де розташовані склади фондів і вигрібайте вне до крупинки
там люди на крузаках отримують допомогу
її ж отримують родичі та близькі організаторів.
а за кожною партією має бути контроль спільноти.
ось і все
дзвінок їм і поставлять раком всїх. але треба мати докази зловживання.
Я ні про що не хочу натякати але я, як волонтер з 14 року, ніколи не ставив умови, щоб мені надавали тільки кошти.