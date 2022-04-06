Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении продуктов и одежды для жителей населенных пунктов Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов

Объявлен сбор средств для помощи жителям пострадавших от зверств оккупантов городов Киевской области. Необходимо снабдить их продуктами и одеждой.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно помочь с продуктами в те районы Киевщины, где оккупанты устроили резню и разрушили дома украинцев. Буча, Гостомель, Бородянка и другие города. Потребности: крупы, мука, сахар, хлеб, одежда. Сколько сможем купить - все отвезем. У людей все сгорело, ничего нет. Уже договорились купить по 200-300 кило круп, много тушенки, сахар, макароны и др. 200 буханок хлеба выпекут и передадут бесплатно.Волонтеры передадут одежду, все остальное купим. Первый счет есть, другое сами закупим. Просим помочь, это наша общая трагедия", – отметила она.

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Публикуем волонтерские реквизиты для желающих помочь:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод із закордону PayPal [email protected]