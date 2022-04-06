"Часто спрашивают, что лучше - NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре", - оператор ПТРК 128-й бригады поделился "рецептами" уничтожения техники РФ. ФОТО
Военные 128-й горно-штурмовой бригады по собственному опыту советуют применять противотанковые комплексы NLAW и Javelin в паре.
Об этом сообщается в Facebook 128-й горно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Анатолий, оператор противотанкового ракетного комплекса 128 бригады:
– Я проходил обучение по управлению противоракетными комплексами NLAW и Javelin в последние предвоенные дни. И так получилось, что на NLAW учился четыре дня, а на Javelin – всего полтора. Нас начали тренировать 23 февраля, то есть накануне российского вторжения. После обеда 24 февраля мы еще стреляли по тренажерам, но уже попросили, чтобы нам быстрее выдали документы и отправили в свои подразделения. Потому что было очень горячо, и бригада испытывала очень сильную потребность в эффективном противотанковом оружии.
Меня часто спрашивают, какой ПТРК лучше – NLAW или Javelin. Скажу из опыта, что лучше всего использовать его в паре. NLAW отличный на ближних дистанциях – от 20 до 600 метров, поэтому он незаменим при боевых действиях в урбанизированной местности (города и деревни). А Javelin самый лучший от 1 до 2,5 километров, то есть на открытой местности.
Анатолий со своим напарником
Оба ПТРК по поражению очень эффективны. Если правильно навести их на цель, они на 100% поразят ее и уничтожат. Такого, что ракета не пробьет броню или что-то еще, нет. А все эти наваренные на российских танках, БМП или БТР решетки ("мангалы") помогают как мертвому кадило.
Россияне это уже отлично усвоили и там, где работают наши NLAW и Javelin, фактически не выдвигают технику. Знают, что если мы выстрелим, ракета точно уничтожит цель, и весь экипаж с десантом погибнут в секунду. Боятся, словом.
NLAW и Javelin мы используем только против тяжелой бронированной техники. Грузовики и другие более легкие цели расстреливаем из украинских ПТРК "Корсар". Они, кстати, эффективны и против танков, очень хорошо себя зарекомендовали.
Недавно наша мобильная противотанковая группа уничтожила из "Корсара" два российских БТР и заставила выехать из капонира (специальное земляное укрепление) БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина). Оператор попал в БРДМ из "Корсара" рикошетом, тот загорелся и уехал из укрытия, после чего через 10 секунд его прямой наводкой уничтожил наш танк", - рассказали в бригаде.
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Не починайте ***** знову розділення!!!
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
це як снодійне на ніч
Или, сравнивать BMW M760Li и Mercedes Actros L. И на том, и на том можно доехать в Испанию, но есть нюанс ©
-- Чем лучше?
-- Чем армяне.
Тому, треба не тільки джавелінів багато, а і дронів-камікадзе побільше.
Нам бы хамви в количестве полтыщи для мобильности передовых групп и рейдов, а то волонтеры задолбались скупать офроудный хлам по европам и ремонтировать его. Ну и арты колесной дальнобойной км так на сорок с б\к, хотя бы в количестве двух полков.
А потім у хід іде тупа пилка, бо є натхнення
В данном случае, у вертолета при малой угловой скорости относительно оператора "корсара" или "стугны" нет никаких шансов, если только оператор не промажет, потому что этим ракетам ЛТЦ *****. Что и было доказано на днях. Но там кацолетчики просто прозевали выстрел. Но даже если бы и скинули ЛТЦ, то просто картинка была бы эпичнее. Не более.
Теоретически, если у цели холодный двигатель, а рядом вокруг бочки греются экипажи, то зоркий мехвод при только что заведенном двигателе, увидев в трёх километрах пуск из FGM-148, имеет 12-13 секунд, что бы отъехать от бочки на 20 метров ))) Ну, тогда ракета может попасть в бочку.
Это же не снаряд. Он обычно сверху подлетает и сжигает все внутри. А у танка детонирует бк и улетает башня.
"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
пусть сам и сядет в танчик и прокатится!