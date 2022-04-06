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Новости Фото Война
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"Часто спрашивают, что лучше - NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре", - оператор ПТРК 128-й бригады поделился "рецептами" уничтожения техники РФ. ФОТО

Военные 128-й горно-штурмовой бригады по собственному опыту советуют применять противотанковые комплексы NLAW и Javelin в паре.

Об этом сообщается в Facebook 128-й горно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Анатолий, оператор противотанкового ракетного комплекса 128 бригады:

– Я проходил обучение по управлению противоракетными комплексами NLAW и Javelin в последние предвоенные дни. И так получилось, что на NLAW учился четыре дня, а на Javelin – всего полтора. Нас начали тренировать 23 февраля, то есть накануне российского вторжения. После обеда 24 февраля мы еще стреляли по тренажерам, но уже попросили, чтобы нам быстрее выдали документы и отправили в свои подразделения. Потому что было очень горячо, и бригада испытывала очень сильную потребность в эффективном противотанковом оружии.

Меня часто спрашивают, какой ПТРК лучше – NLAW или Javelin. Скажу из опыта, что лучше всего использовать его в паре. NLAW отличный на ближних дистанциях – от 20 до 600 метров, поэтому он незаменим при боевых действиях в урбанизированной местности (города и деревни). А Javelin самый лучший от 1 до 2,5 километров, то есть на открытой местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана. ФОТОрепортаж

Часто спрашивают, что лучше - NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре, - оператор ПТРК 128-й бригады поделился рецептами уничтожения техники РФ 01

Анатолий со своим напарником

Оба ПТРК по поражению очень эффективны. Если правильно навести их на цель, они на 100% поразят ее и уничтожат. Такого, что ракета не пробьет броню или что-то еще, нет. А все эти наваренные на российских танках, БМП или БТР решетки ("мангалы") помогают как мертвому кадило.

Россияне это уже отлично усвоили и там, где работают наши NLAW и Javelin, фактически не выдвигают технику. Знают, что если мы выстрелим, ракета точно уничтожит цель, и весь экипаж с десантом погибнут в секунду. Боятся, словом.

NLAW и Javelin мы используем только против тяжелой бронированной техники. Грузовики и другие более легкие цели расстреливаем из украинских ПТРК "Корсар". Они, кстати, эффективны и против танков, очень хорошо себя зарекомендовали.

Смотрите также: "Смотрите, какая адская кухня была для российских орков": что Javelin и NLAW делают с оккупантами. ВИДЕО

Недавно наша мобильная противотанковая группа уничтожила из "Корсара" два российских БТР и заставила выехать из капонира (специальное земляное укрепление) БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина). Оператор попал в БРДМ из "Корсара" рикошетом, тот загорелся и уехал из укрытия, после чего через 10 секунд его прямой наводкой уничтожил наш танк", - рассказали в бригаде.

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Javelin (167) NLAW (15)


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Топ комментарии
+59
Підсумок-обидва гарно смажать кацапських свиней...
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06.04.2022 17:08
+37
Слава Закарпатським воїнам!!!
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06.04.2022 17:10
+25
воїн все рарно розклав по поличках. кожна зброя для свого бою.
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
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06.04.2022 17:22
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Підсумок-обидва гарно смажать кацапських свиней...
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06.04.2022 17:08 Ответить
Слава Закарпатським воїнам!!!
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06.04.2022 17:10 Ответить
Слава УСІМ воїнам!!!
Не починайте ***** знову розділення!!!
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07.04.2022 13:48 Ответить
Это глупый спор. Всё равно, что спорить, что лучше: BMW или Mercedes.
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06.04.2022 17:11 Ответить
воїн все рарно розклав по поличках. кожна зброя для свого бою.
Тому дайте більше і різного, особливо далекобійного, жеби кацосвині (на плутати з благородними українськими свійськими свинями) не спали спокійно навіть на рідній параші!
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06.04.2022 17:22 Ответить
сорі, гарно
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06.04.2022 17:23 Ответить
"лучше" 200-й кацап
це як снодійне на ніч
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06.04.2022 17:28 Ответить
Что лучше, BMW или Caterpillar ?
Или, сравнивать BMW M760Li и Mercedes Actros L. И на том, и на том можно доехать в Испанию, но есть нюанс ©
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06.04.2022 17:31 Ответить
-- Грузины лучше, чем армяне.
-- Чем лучше?
-- Чем армяне.
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06.04.2022 17:20 Ответить
по моему опыту, хуже кацапа нету..
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06.04.2022 17:25 Ответить
вот здесь бы Водичка поспорил.
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06.04.2022 18:02 Ответить
а бурят? по уродству для мироздания на одном уровне с кацапом
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06.04.2022 18:13 Ответить
кацапи вони усі , навіть ті хто у нас народилися і стали яничарами (( так що чи косоокі , чи криворукі , чи мордожопі - кацапи вони усі
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06.04.2022 19:21 Ответить
все там добре розписано. кохна зброя для свого бою. ну а то як це виклав журналіст... дамо прощення журналісту, він не вояка, він надав гарну новину.
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06.04.2022 17:26 Ответить
короче, все замечательно стреляет и уничтожает врагов вместе с техникой в умелых руках..., пусть не дрогнет ваша рука, ребята, здоровья вам и меткости, бейте русню везде...
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06.04.2022 17:25 Ответить
Тоні Блінкен, дуже хороший колега Кулеби (без жартів), сьогодні сказав, що Джевелінів в Україні буде більше. Значно більше.
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06.04.2022 17:38 Ответить
Так то воно так, але рашисти бояться висовуатися на танках. В статті так написано. Будуть крити нас РСЗО і стволкою.
Тому, треба не тільки джавелінів багато, а і дронів-камікадзе побільше.
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06.04.2022 17:47 Ответить
Один хорошо, а два лучше. Лучше пропекается, и хрустящая шкурка на выходе выходит
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06.04.2022 17:30 Ответить
Есть ещё израильский spike, он вообще до 10 км, но Израиль отказался нам их продавать
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06.04.2022 17:30 Ответить
Там разные Спайки есть...
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06.04.2022 18:04 Ответить
Так давали б тим євреям які в наших рядах, але їм і для самих себе шкода.
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06.04.2022 18:05 Ответить
та у них этих спайков пять видов, вплоть до возимого с дальностью 25 км с внешним целеуказанием. Нам бы чего попроще и поуниверсальнее, и побольше )) Например, пару полков "Арчеров" с б\к )) Тогда бы риск расчета кацапского реактора на позиции сравнялся бы с риском экипажа кацовертолета на боевом вылете.
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06.04.2022 18:12 Ответить
Хотя бы ТОУ прислали. В товарном количестве. Жечь еще порядка 15-20 тыс. единиц разной техники предстоит.
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06.04.2022 18:14 Ответить
Не преувеличивайте. У нас суммарно ракет ПТРК уже в разы больше, чем всей брони, которая вообще к нам заехала с февраля. И ПТРК в количестве тысяч еще едут. Так что как-то уже и без TOW вполне. Тем более, всю технику жечь не надо - первые две заптурили в колонне, желательно и одну в хвосте - остальные разбежались по полям на радость злым местным тероборонщикам. А бОльшая часть колонны после мойки внутри, закраски снаружи и тюнинга сразу идет в дело.
Нам бы хамви в количестве полтыщи для мобильности передовых групп и рейдов, а то волонтеры задолбались скупать офроудный хлам по европам и ремонтировать его. Ну и арты колесной дальнобойной км так на сорок с б\к, хотя бы в количестве двух полков.
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06.04.2022 18:43 Ответить
Да пусть шлют. Вероятно, еще не одна война с кацапами предстоит. Они не побрезгуют и Т-62 с Т-55 с мясом отправить к нам.
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06.04.2022 19:50 Ответить
саме краще-- підсмажені маскалі.. без різниці способу приготування
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06.04.2022 17:30 Ответить
"найкраще використовувати їх у парі"
А потім у хід іде тупа пилка, бо є натхнення
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06.04.2022 17:32 Ответить
А з засiдки дуже гарно працюватиме Стугна.
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06.04.2022 17:40 Ответить
Лучше всех это ЯО,никаких джавиков не нужно.
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06.04.2022 17:44 Ответить
Лол и где атом применять, на нашей территории?
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06.04.2022 18:42 Ответить
А куда тебе свинец залить,для нормализации мозговой деятельности.
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06.04.2022 21:25 Ответить
Цікаво, пізнавально, корисно!
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06.04.2022 17:46 Ответить
Значіть потрібен дальномір, щоб визначитись з чього вистрілить..
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06.04.2022 17:53 Ответить
Нет. Там есть сиглал, если цель захвачена.
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06.04.2022 18:05 Ответить
Стугна тоже отличный ПТРК, после войны за ним очередь будет из желающих
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06.04.2022 17:54 Ответить
А наскільки Джавеліни ефективні проти вертольотів?
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06.04.2022 18:12 Ответить
так же разрывает, как тузик грелку. Но есть одно но. Если кацолетчик вовремя заметит пуск (а дротик тихоходнее стингера где-то на 150 м/с), и отстреляет ЛТЦ, то ракета практически стопроцентно отвернет на ловушку, потому что у ракеты джавелина нет ультрафиолетовой ГСН, как у ракеты стингера, которая может отличить спектральные характеристики излучения ЛТЦ и вертолёта.
В данном случае, у вертолета при малой угловой скорости относительно оператора "корсара" или "стугны" нет никаких шансов, если только оператор не промажет, потому что этим ракетам ЛТЦ *****. Что и было доказано на днях. Но там кацолетчики просто прозевали выстрел. Но даже если бы и скинули ЛТЦ, то просто картинка была бы эпичнее. Не более.
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06.04.2022 19:00 Ответить
Так виходить, що і танк може відстреляти ЛТЦ. Здається у Джавеліна є оптичне розпізнання образу цілі.
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06.04.2022 20:31 Ответить
Нет, у FGM-148 только инфракрасная ГСН.
Теоретически, если у цели холодный двигатель, а рядом вокруг бочки греются экипажи, то зоркий мехвод при только что заведенном двигателе, увидев в трёх километрах пуск из FGM-148, имеет 12-13 секунд, что бы отъехать от бочки на 20 метров ))) Ну, тогда ракета может попасть в бочку.
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06.04.2022 21:11 Ответить
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07.04.2022 23:04 Ответить
муха рпг или матадор фон панцер фауст имени густава а это цацки с элетронникой для детей ..батареЯ сядет и не пульнешь или чип сгорит
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06.04.2022 18:42 Ответить
если в динамическую защиту или лоб то хз кв 1 не пробьют лол_)))
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06.04.2022 18:44 Ответить
що не проб'є? ти що бухе, бори нажралось?
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06.04.2022 19:47 Ответить
Какой лоб, какая защита?
Это же не снаряд. Он обычно сверху подлетает и сжигает все внутри. А у танка детонирует бк и улетает башня.
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06.04.2022 20:42 Ответить
Какой лоб, если в зад можеть
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07.04.2022 03:48 Ответить
ис 3 и ка не поджеч там рикошетная броня ..)и нос уточкой играй в танки неуч
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13.04.2022 02:02 Ответить
сзади двигатель он железный и бронесталь ее ак 47 не берет
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13.04.2022 02:03 Ответить
Александр Лукашенко призвал белорусских танкистов не бояться "джавелинов":

"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
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06.04.2022 19:45 Ответить
муа ха ха, сказочник картофельный!
пусть сам и сядет в танчик и прокатится!
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06.04.2022 22:06 Ответить
Скажите спасибо нато
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07.04.2022 03:47 Ответить
 
 