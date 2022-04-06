Спасатели разбирают завалы в Бородянке: Глядя на масштабы разрушений, только догадываемся, сколько страшных находок ждет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня спасатели стали разбирать завалы на улице Центральной в Бородянке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Бородянка... Еще один уголок Киевщины, который изверги "прославили" на весь мир своими зверствами. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели начали разбирать завалы на улице Центральной. Глядя на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько страшных находок ждет нас. Даже после увиденного в Буче или Гостомеле нельзя быть готовым спокойно воспринимать страшную смерть каждой невинной души, но мы не орки, мы не можем никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдем всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами. российских извергов", - говорится в сообщении.

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