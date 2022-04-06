Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле. ФОТОрепортаж (18+)

Журналист Денис Казанский опубликовал фотографии очередных зверств российских оккупантов – расстрелянных людей в городе Ворзель под Киевом. Внимание просмотр фото не рекомендован детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Ворзель. Под Киевом. Этот мирный народ был убит русскими солдатами. Некоторые трупы сожгли".

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