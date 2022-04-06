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Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле. ФОТОрепортаж (18+)

Журналист Денис Казанский опубликовал фотографии очередных зверств российских оккупантов – расстрелянных людей в городе Ворзель под Киевом. Внимание просмотр фото не рекомендован детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Ворзель. Под Киевом. Этот мирный народ был убит русскими солдатами. Некоторые трупы сожгли".

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Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле 01
Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле 02
Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле 03
Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле 04

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Автор: 

Казанский Денис (311) военные преступления (1435) Ворзель (14)


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Топ комментарии
+68
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06.04.2022 19:55
+54
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:59
+43
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:56
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Російський олігарх в обхід санкцій скуповує ЗМІ у Європі, - США.

Міністерство юстиції США повідомило, що російський олігарх Констянтин Малофєєв порушував санкції, які були введені внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, він за сприяння спільників намагався придбати ЗМІ по всій Європі.
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06.04.2022 19:54 Ответить
хай купує ,потім знов все забрати
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06.04.2022 20:59 Ответить
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06.04.2022 19:55 Ответить
десь так...
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06.04.2022 20:00 Ответить
Термин "Поколение Z" поменял свой смысл.
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06.04.2022 20:23 Ответить
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-повинні бути покарані...
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06.04.2022 19:55 Ответить
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:56 Ответить
+100500
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06.04.2022 20:55 Ответить
Не демонизируйте фашистов!
Руzzкий, значит кацап! Не пойму, почему про зверства кацапа во 2 мировую молчат? А ведь требовали с Гитлером и сралина судить...
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06.04.2022 21:06 Ответить
Макс, это рашизм.
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06.04.2022 23:37 Ответить
конкретно це - робота гулагівського поголів'я, нащадків зеків та вертухаїв
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07.04.2022 10:17 Ответить
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:59 Ответить
жертви на окупованих територіях в 41-44 роках на 90% були спровоковані совком, або здійснені совком...німці вбивали на полі бою, тільки не в хатах і не на вулицях, або карали за злочини комуністів, комуністи свідомо робили злочини. розуміючи, що відповідати буде мирний люд.
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06.04.2022 21:02 Ответить
Кров українців на руках путіна. Так. Але відповідальність з ним розділить кожен, хто блокував виділення грошей на армію, висміював попередження про війну, веде сьогодні зрадницькі переговори з ворогом, тішився "шашличками на майскіє" та, взагалі, в 2019-му відкрив двері цій війні. Нема єднання із зрадницькою владою, єднаємося лише навколо героїчних ЗСУ!

https://t.me/Chornovil_official/4625 Тарас Чорновіл
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06.04.2022 20:01 Ответить
Це дуже прикро , але всі чоловіки, які були вбиті краще зі зброєю в руках в тер, обороні .
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06.04.2022 20:07 Ответить
Тупой, все не могут воевать ,сам то из окопа возле Мюнхена на соцпайке строчишь ритмично...
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06.04.2022 20:55 Ответить
Гарик, ти не тупий ,ти довбойоб, ніхто нікого не звинувачивав це поперше, а подруге я більше для перемоги роблю чим ти, коли гроші перераховую.А за віком ти мені в сини якщо не в онуки годний.
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06.04.2022 21:14 Ответить
серрожа, а жінки діти?
Позбудься зайвої хромосоми, якщо не в змозі - вішайся... Раджу тобі, як "брату"...
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06.04.2022 21:27 Ответить
Ти бикуватий сашко і насправді як той цап наплутав все докучі .
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06.04.2022 21:42 Ответить
Не пройшло й року!

Але... Ну хоть щось від цього кварталу позитивне, хоч і через місяць війни...
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06.04.2022 20:30 Ответить
Пікалов - мабуть, чи не єдиний там, який може вважатися нормальним. Пригадайте його кнфлікт з Зе навесні 2019-го
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06.04.2022 20:34 Ответить
А що чутно про ще одного "кварталівця", який у березні 2019-го хтів розповісти правду про ЗЕ? Манжосов здається (чи якось так). З тих пір про нього ані слуху, вні духу... Сподіваюсь живий ще...
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06.04.2022 21:15 Ответить
А Владимир Александрович, скрывался от мобилизации и "какая разница?", патри.., ладно лучше промочу...
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06.04.2022 21:40 Ответить
от як показати самому собі, коли ти перелякане недоумковате чмо?
коли тебе кошмарять на кожному кроці?
треба вбити діда, жінку, дитину.
мужика? треба вбивати з далека, бо близько, страшно підпускати.
відбире ствол, надає по свинорилу.
ось воно, нутро "воїна" рф.
слабоумного, нікчемного, а тому жорстокого.
до речі, це характеристика і ***** теж
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06.04.2022 20:26 Ответить
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06.04.2022 20:32 Ответить
тому що, кацапсько-рашистський нацизм проріс в макітри і в серця тих малохольних тварин, денацифікувати їх можна... тільки методом знищення.
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06.04.2022 20:57 Ответить
не совсем - были и немки которых привозили в Освенцим воочию посмотреть, они говорили что-что а Голливуд в Америке хорош, там реалистично кости и черепа сделали...
Нацизм - это явление не немецкое, при "правильном" подходе можно любой народ превратить в нацистов если сам народ не будет противостоять этой чуме. Рабское племя кацапов оказалось идеальной почвой для рассады нацизма
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06.04.2022 21:43 Ответить
+
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06.04.2022 23:35 Ответить
Кацапы должны здохнуть
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06.04.2022 20:59 Ответить
Работа над этим идёт и будет продолжаться

https://t.me/*********/14106
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07.04.2022 08:01 Ответить
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06.04.2022 21:04 Ответить
Царство Небесне...
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06.04.2022 22:09 Ответить
жаль только, что, делая святое дело, дали повод пропа..ндонам
нельзя было такому уйти в инфопространство сейчас

https://t.me/*********/14106
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06.04.2022 22:14 Ответить
там не видно ,що вони з білим прапором пішли здаватися,та взагалі після того що рашисти робили з мирними українцями вважати їх за людей важко..
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06.04.2022 23:57 Ответить
это всё понятно, но речь не об орках, они получили то, за чем пришли и ещё получат.
Речь о Западе, а он, Запад, к таким вещам плохо относится. Поставки оружия и тд.
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07.04.2022 07:59 Ответить
Ви у США бачили як з терористами там поводяться?Я вже не кажу за військових,там коп вас застрелити може якщо без дозволу з машини вистрибнете чи ще щось таке..
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07.04.2022 09:58 Ответить
 
 