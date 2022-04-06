Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле. ФОТОрепортаж (18+)
Журналист Денис Казанский опубликовал фотографии очередных зверств российских оккупантов – расстрелянных людей в городе Ворзель под Киевом. Внимание просмотр фото не рекомендован детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Ворзель. Под Киевом. Этот мирный народ был убит русскими солдатами. Некоторые трупы сожгли".
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Міністерство юстиції США повідомило, що російський олігарх Констянтин Малофєєв порушував санкції, які були введені внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, він за сприяння спільників намагався придбати ЗМІ по всій Європі.
Руzzкий, значит кацап! Не пойму, почему про зверства кацапа во 2 мировую молчат? А ведь требовали с Гитлером и сралина судить...
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
https://t.me/Chornovil_official/4625 Тарас Чорновіл
Позбудься зайвої хромосоми, якщо не в змозі - вішайся... Раджу тобі, як "брату"...
Але... Ну хоть щось від цього кварталу позитивне, хоч і через місяць війни...
коли тебе кошмарять на кожному кроці?
треба вбити діда, жінку, дитину.
мужика? треба вбивати з далека, бо близько, страшно підпускати.
відбире ствол, надає по свинорилу.
ось воно, нутро "воїна" рф.
слабоумного, нікчемного, а тому жорстокого.
до речі, це характеристика і ***** теж
Нацизм - это явление не немецкое, при "правильном" подходе можно любой народ превратить в нацистов если сам народ не будет противостоять этой чуме. Рабское племя кацапов оказалось идеальной почвой для рассады нацизма
https://t.me/*********/14106
нельзя было такому уйти в инфопространство сейчас
https://t.me/*********/14106
Речь о Западе, а он, Запад, к таким вещам плохо относится. Поставки оружия и тд.