Многолетний соратник Медведчука Погребинский уехал из Украины и направляется в Германию, - СМИ

Многолетний соратник и единомышленник Виктора Медведчука - Михаил Погребинский, покинул Украину и направляется в Германию, вероятно, в Гамбург.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ZN.UA сообщил собственный источник.

Погребинский, у которого 26 марта Служба безопасности Украины проводила обыск, и который был задержан в рамках проводившихся мероприятий, 4 апреля был обнаружен в Будапеште, где он заселился в гостиницу.

На данный момент, 6 апреля, Погребинский покинул отель и направляется в аэропорт Будапешт.

По словам людей, которые находились рядом с Погребинским и слышали его разговор с сестрой, соратник Медведчука направляется в Гамбург.

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