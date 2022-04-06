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В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче. ФОТОрепортаж

5 апреля 2022 в Вене состоялась акция в память жертв геноцида в Буче. Перед зданием МИД Австрии, в 300 м от Парламента во время заседания Национального совета участники акции изобразили замученных жителей украинского города, лежа с завязанными руками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 02

От имени демонстрантов к правительству и парламенту Австрии прозвучало следующее обращение:

"Изнасилования, истязания, убийства детей и геноцид - это военные преступления террористов Российской Федерации. Невозможно оставаться нейтральными к терроризму. Действуйте".

В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 03
В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 04
В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 05

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В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 07
В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 08
В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 09
В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче 10

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Австрия (809) акция (2425) Буча (460)


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Топ комментарии
+15
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06.04.2022 22:10
+9
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06.04.2022 21:51
+3
Щас правительство Австрии пустит слезу и скажет: мы не поддерживаем нефтегазовое эмбарго России.
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06.04.2022 21:51
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06.04.2022 21:51 Ответить
Щас правительство Австрии пустит слезу и скажет: мы не поддерживаем нефтегазовое эмбарго России.
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06.04.2022 21:51 Ответить
А вони про Маріуполь нічого сказати не хочуть? Там дівчат тижнями в квартирах гвалтують, налагодили торгівлю людьми.
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06.04.2022 21:57 Ответить
австврияки проснутся когда прилетит по СанШтефену.
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06.04.2022 22:07 Ответить
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06.04.2022 22:10 Ответить
Вообщем оно уже ядерный террорист и военный преступник.
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06.04.2022 23:17 Ответить
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06.04.2022 23:33 Ответить
Бо хмарочоси були у самому Нью-Йорку, а то "якісь там" Чернігів, Маріуполь, Ірпінь" з далекої і невідомої України... Подвійні стандарти в дії
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07.04.2022 00:05 Ответить
В самом Нью-Йорке 11 сентября погибло 2606 человек

В Мариуполе предварительно уже 5000 человек

ДА, ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ ‼️‼️‼️
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07.04.2022 00:49 Ответить
ты спецом набрасываешь или делаешь вид что не в курсе то что Штаты признали путлера военным преступником ?
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07.04.2022 03:54 Ответить
Ну це українська діаспора. Австріякам в значній мірі пофіг.. на жаль.
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06.04.2022 22:34 Ответить
а тебе было не пофиг когда кацапы бомбили Сирию ты не выходил на акцию протеста и не лежад на асфальте
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07.04.2022 03:55 Ответить
напевно, суддя-втікач тупицький допомагав організовувати...
ВЕЛИКА ШАНА та ПОДЯКА ВСІМ хто допомагає УКРАЇНЦЯМ!!
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06.04.2022 22:41 Ответить
В Вене хорошее украинское посольство . Оно об Тупицкого пачкаться не будет
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06.04.2022 23:36 Ответить
 
 