Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж
Триста волонтеров и коммунальщики в среду, 6 апреля, убрали мусор из почти пятой части улиц г. Ирпеня. В четверг уборка территории будет продолжаться.
Как сообщает Цензор.НЕТ сообщил в телеграме мэр города Александр Маркушин.
"Сегодня (6.04.- ред.) наши коммунальные службы с помощью почти 300 волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня. Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов", – написал Маркушин в телеграм-канале.
Он поблагодарил всех, кто помогал восстанавливать город.
"Завтра продолжим", – подчеркнул Маркушин.
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Микола Виноградов
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Shanna Castellanos #506598
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