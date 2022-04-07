Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж

Триста волонтеров и коммунальщики в среду, 6 апреля, убрали мусор из почти пятой части улиц г. Ирпеня. В четверг уборка территории будет продолжаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ сообщил в телеграме мэр города Александр Маркушин.

"Сегодня (6.04.- ред.) наши коммунальные службы с помощью почти 300 волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня. Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов", – написал Маркушин в телеграм-канале.

Он поблагодарил всех, кто помогал восстанавливать город.

"Завтра продолжим", – подчеркнул Маркушин.













