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Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж

Триста волонтеров и коммунальщики в среду, 6 апреля, убрали мусор из почти пятой части улиц г. Ирпеня. В четверг уборка территории будет продолжаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ сообщил в телеграме мэр города Александр Маркушин.

"Сегодня (6.04.- ред.) наши коммунальные службы с помощью почти 300 волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня. Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов", – написал Маркушин в телеграм-канале.

Он поблагодарил всех, кто помогал восстанавливать город.

"Завтра продолжим", – подчеркнул Маркушин.

Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 01
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 02
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 03
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 04
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 05
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 06
Волонтеры и коммунальщики убрали около 20% улиц Ирпеня, в четверг продолжат, - мэр Маркушин 07

Автор: 

Ирпень (370) Маркушин Александр (38)


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Главное - это не забыть о произошедшем через год, 5 лет, десятилетия, всех причастных надо найти и ликвидировать как израильский Моссад, не пускать к власти тех, кто готов забыть Бучу, Гостомель, и другие города и сёла
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07.04.2022 01:02 Ответить
Wow!Какие молодцы!Жизнь возвращается в Ирпень..
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07.04.2022 01:09 Ответить
Как мурашки.
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07.04.2022 01:44 Ответить
Молодцы! Сохраняйте и фото как это выглядело до войны и после освобождения. Чтобы не забили в будущем.
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07.04.2022 11:12 Ответить
 
 