Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

Россияне не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома.

"Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло, – отмечает он. – Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также повреждены хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились с пламенем после возгорания крыши больницы в Северодонецке".

На линии фронта, как сообщает глава Луганщины, в общей сложности отбиты девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.









Также он сообщает, что подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Впрочем, россияне продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.

Напомним, что вчера днем в Северодонецке по меньшей мере 10 домов загорелись, во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, стоявших в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.