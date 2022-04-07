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Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

Россияне не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома.

"Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло, – отмечает он. – Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также повреждены хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились с пламенем после возгорания крыши больницы в Северодонецке".

На линии фронта, как сообщает глава Луганщины, в общей сложности отбиты девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть  автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай 01
Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай 02
Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай 03
Оккупанты не смогли войти в Новотошковское, однако обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске, - Гайдай 04

Также он сообщает, что подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Впрочем, россияне продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.

Напомним, что вчера днем в Северодонецке по меньшей мере 10 домов загорелись, во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, стоявших в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи.

армия РФ (19224) Северодонецк (333) обстрел (27151) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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агов альянс - дайте наступальну зброю....Україні не потрібна війна на роки ....
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07.04.2022 08:09 Ответить
 
 