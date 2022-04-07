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Оккупанты всю ночь обстреливали Золотое и Горное, разрушений очень много, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ со вчерашнего вечера постоянно обстреливают населенные пункты Золотое и Горное в Луганской области. Разрушений очень много.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население - кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной громаде. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады", – проинформировал Гайдай.

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Оккупанты всю ночь обстреливали Золотое и Горное, разрушений очень много, - Гайдай 01

Автор: 

армия РФ (19224) обстрел (27151) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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07.04.2022 08:42 Ответить
Било б вас уже об землю !
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07.04.2022 08:44 Ответить
Щоб припинити знищення українських цивільних об'єктів та цивільного населення необхідно наносити удари не тільки по армії росії, а й удари по цивільним об'єктам росії, білорусі (пособниця росії). Тільки в такому разі "гра" буде приблизно на рівних
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07.04.2022 08:48 Ответить
Не в коем случае, а вот нефтебаз и аэродромов вполне достаточно в досягаемой дальности.
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07.04.2022 08:58 Ответить
До кацапов должно "доходить",а если они себя спокойно чувствуют, когда их родственники, друзья спокойно уничтожают украинцев - это тактика провальная.
За каждого убитого украинца - обязательно убивать кацапа.
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07.04.2022 09:06 Ответить
и склады с боеприпасами- это должно быть целью
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07.04.2022 09:28 Ответить
Им любой ценой нужна вся луганская и донецкая область они готовы стереть с лица земли
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07.04.2022 09:00 Ответить
Типичное поведение лаптекопытных скрепных поносцев. ВСУ их бьет по всем направлениям. А орки те могут ответить как воины, они отвечают как трусливые шакалы, бьют артой по гражданских.
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07.04.2022 09:07 Ответить
единственная причина, почему мы не наносим удары в ответ по их артсистемам, эта та, что эти системы и склады с боеприпасами находятся в жилых кварталах ордло..., мне хочется так думать и возможно это правда..., потому что каждый день читать о том, что эта недоармия недостраны планомерно уничтожает города и села вместе с жителями - это за гранью добра и зла, это абсолютное зло..., так не может быть, они не воюют, они просто убийцы и террористы и всему миру надо с этим наконец согласится и кричать об этом на каждом углу...
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07.04.2022 09:33 Ответить
 
 