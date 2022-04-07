Оккупанты всю ночь обстреливали Золотое и Горное, разрушений очень много, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ со вчерашнего вечера постоянно обстреливают населенные пункты Золотое и Горное в Луганской области. Разрушений очень много.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население - кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной громаде. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады", – проинформировал Гайдай.

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