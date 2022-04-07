Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС. ФОТО

В Луганской области воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие.

Об этом рассказал военнослужащий с псевдонимом Феликс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

По его словам, поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны. У врага – по меньшей мере трое раненых.

"Обнаружили позиции оккупантов на переднем крае. Они начали создавать сплошную линию обороны, вкапываться, укреплять свои позиции. На следующий же день мы решили их выбить оттуда, пока они не закрепились окончательно, - рассказывает Феликс.

На захваченных позициях украинские защитники нашли несколько в панике покинутых захватчиками РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию разных калибров и документы. В общем, украинским воинам противостояли до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также от трех до четырех десятков оккупантов в резерве.

"Их позиция была важна: они контролировали дорогу, – объясняет Феликс. – Хорошо, что они не умеют воевать. Резервы, которые должны были прийти на помощь, побежали первыми. Скорости им добавил наш миномет. Передовые позиции сначала отстреливались, но потом забрали раненых и бросились с поля боя вслед".

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