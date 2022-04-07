РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4338 посетителей онлайн
Новости Фото Война
44 281 26

Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС. ФОТО

В Луганской области воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие.

Об этом рассказал военнослужащий с псевдонимом Феликс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

По его словам, поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны. У врага – по меньшей мере трое раненых.

"Обнаружили позиции оккупантов на переднем крае. Они начали создавать сплошную линию обороны, вкапываться, укреплять свои позиции. На следующий же день мы решили их выбить оттуда, пока они не закрепились окончательно, - рассказывает Феликс.

На захваченных позициях украинские защитники нашли несколько в панике покинутых захватчиками РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию разных калибров и документы. В общем, украинским воинам противостояли до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также от трех до четырех десятков оккупантов в резерве.

"Их позиция была важна: они контролировали дорогу, – объясняет Феликс. – Хорошо, что они не умеют воевать. Резервы, которые должны были прийти на помощь, побежали первыми. Скорости им добавил наш миномет. Передовые позиции сначала отстреливались, но потом забрали раненых и бросились с поля боя вслед".

Смотрите также: "Охота продолжается!" - группа ССО захватила вражескую технику. ФОТО

Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС 01
Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС 02
Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС 03
Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС 04
Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС 05

армия РФ (19224) техника (1736) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
Слава ЗСУ! Смерть кацапам !
показать весь комментарий
07.04.2022 12:47
+53
Наші ж ви котики
Бережи вас Господь та Матінка Божа!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:48
+39


Stanislav ************


@proctolog

·
https://twitter.com/proctolog/status/1511689369647972354 20 ч



Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

https://twitter.com/i/status/1511689369647972354
показать весь комментарий
07.04.2022 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Смерть кацапам !
показать весь комментарий
07.04.2022 12:47 Ответить
красунчики!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:48 Ответить
Наші ж ви котики
Бережи вас Господь та Матінка Божа!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:48 Ответить


Stanislav ************


@proctolog

·
https://twitter.com/proctolog/status/1511689369647972354 20 ч



Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

https://twitter.com/i/status/1511689369647972354
показать весь комментарий
07.04.2022 12:49 Ответить
Зря. Не можна таке озвучувати. Деякі справи потрібно робити без розголошення.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:56 Ответить
Буде чи не буде - нев1домо, але посил правильний - хай готуються
показать весь комментарий
08.04.2022 16:49 Ответить
Посил дуже не правильний - бо його буде використано для антиукраїнської пропаганди.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:05 Ответить
Кацапня, як завжди, срач після себе лишила.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:49 Ответить
Гарна операція. На всій лініі фронту не завадило б.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:50 Ответить
такими темпами кацапам нечем будет и парад провести в Донецке на девятамая.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52 Ответить
калеки будут нести фото бессмертной техники
показать весь комментарий
07.04.2022 12:56 Ответить
на это девятамая новый тренд - школьники будут впереди себя толкать ветеранов на подшипниках, а уже те будут дедов на палках держать.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:08 Ответить
фигасе сценарий голливуд обзавидуется
показать весь комментарий
07.04.2022 15:54 Ответить
это логлайн для короткой документалки. Лени Рифеншталь обзавидовалась бы.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:47 Ответить
до 9 травня ще далеко,ще цілий місяць
показать весь комментарий
07.04.2022 13:09 Ответить
У нас такі ЗСУ молодці. Такі мужні, такі герої. Вони винесли Україну на своїх плечах і несуть, поки зелена шобла займається чорті чим.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52 Ответить
кацапня, як це в них водиться, засралася по самі вуха
показать весь комментарий
07.04.2022 12:59 Ответить
Украинские Красавцы против генетического задрипанного мусора.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:10 Ответить
СТОП ***** і *****вчане.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:10 Ответить
Тому що Арістовичі не мінували дороги нападу Росії. Тому що Зеленські зраджували Україну. Вони чекали на напад. Думали проводити парад над рабами України. Передали Медведчука. Сцяні генеради Аристовичі за зрадником Зеленським.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:10 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
07.04.2022 13:11 Ответить
Дякую, Україна перемогає шоблу руських п*янчуг.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:14 Ответить
Бережи Боже їхні життя !
показать весь комментарий
07.04.2022 13:38 Ответить
Мені сподобався вислів нашого бійця :,, . Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими.

Швидкості їм додав наш міномет."
показать весь комментарий
07.04.2022 13:40 Ответить
Було відео що це в районі міста Кремінна.
Слава Героям ЗСУ!
показать весь комментарий
07.04.2022 13:56 Ответить
Дякую Вам НАШИ ЗАХИСНИКИ ! БОЖОГО ЗАХИСТУ !
показать весь комментарий
08.04.2022 21:03 Ответить
 
 