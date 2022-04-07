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Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает "русский мир" и ненавидит Революцию Достоинства. ФОТО

Украинец Вячеслав Войцешко, родившийся в селе Архангелское Херсонской области, воюет в составе российской оккупационной армии и, вероятно, совершает преступления против своих же земляков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Следствия.Инфо".

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Журналисты проанализировали перехваченный разговор СБУ, во время которого он говорит со своей матерью из Херсона и пытается эвакуировать ее. Напомним, Херсон и часть области оккупированы россиянами, там продолжаются бои.

Журналисты нашли российского военного и идентифицировали его пророссийскую семью, проживающую в Херсонской области.

Мать военного зовут Антонина Войцешко, она живет в селе Архангельское Херсонской области, работает в местной больнице. Там же живет ее муж Николай Войцешко.

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Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 01

У супругов двое детей: старший сын - Александр Войцешко, которому 37 лет, и младший — Вячеслав Войцешко, которому 30 лет. Дети родились и выросли в Херсонской области.

Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 02

В 2011 году старший сын Александр пошел служить в Военно-морские силы Украины. Он служил на украинской подводной лодке "Запорожье", которая базировалась в Севастополе. Когда весной 2014 года российские войска аннексировали Крым, старший сын Александр Войцешко изменил присяге и перешел на сторону врага. Он продолжил служить в Крыму, но уже под флагами России. В Украине его объявили в розыск. А мама, папа и брат осталась жить в родном селе Херсонской области.

Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 03

Еще через несколько лет младший сын, Вячеслав Войцешко, пошел по пути брата и тоже решил стать русским солдатом. Он уехал в Симферополь и вступил в русскую оккупационную армию.

Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 04

Их мать, работница сельской больницы, так и осталась в Херсонской области. Судя по ее соцсетям, она регулярно посещала детей и внуков на оккупированном полуострове.

Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 05

Антонина Войцешко откровенно поддерживала "русский мир". Праздновала день военно-морских сил России, лайкала русские пропагандистские картинки типа "Больше пота в учениях — меньше крови на войне". А также ненавидела Революцию достоинства и прославляла убийц из милицейского "Беркута".

Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 06
Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает русский мир и ненавидит Революцию Достоинства 07

армия РФ (19238) государственная измена (1540) коллаборационизм (870) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+106
Нам би паспорти негромадян якось впровадити і нехай лайкають що хочуть.
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07.04.2022 15:06
+104
Биомусор
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07.04.2022 15:05
+86
Усіх знайдемо та покараємо.
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07.04.2022 15:05
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Кого воспитала с тех и получат по заслугам. А потом и с неё, свиноматки. Все честно. После информации из Бучи, Ирпеня рука не дрогнет.
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07.04.2022 19:20 Ответить
Депортувати кацапську курву до фюрера,а ще краще прямо в пекло,її ********* там також зачекалися
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07.04.2022 19:33 Ответить
Переламати руки й ноги цим гнидам і відправити в кацапію частинами.
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07.04.2022 19:38 Ответить
Сім'я тварюк!!!
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07.04.2022 22:50 Ответить
Головне шо такi не пiдкарнi.
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08.04.2022 01:32 Ответить
вот и я говорю - весь кацапстан и рюцкий мир в возрасте от 10 лет и до 60 должен быть простерилизован... чтобы больше никто не породил свинорылокозломордого кацапа, мордвина, тувинца, якута, чукчу и прочий узкоглазый непотреб... и это обязательно надо прописать в договоре по итогам войны с кацапией...
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08.04.2022 05:48 Ответить
Яка ганьба цим батькам за таких манкуртів, зкацаплених фуфльом з московщини…
Зрадників ніхто не поважає …
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08.04.2022 12:10 Ответить
свиноматка без мозгов и таких же ********* нарожала, пока такие Гниды на Украинской земле, ПИД,,,рашенский Фекалистан будет пытаться их "защищать"....
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08.04.2022 12:13 Ответить
Було б дивно, якби потвора народила сокола. А так все у нормі. Потворапотвора...
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09.04.2022 09:50 Ответить
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