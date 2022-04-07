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Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm. ФОТО

Волонтерами InformNapalm идентифицирован капитан Росгвардии Константин Юдин, сорвавший в Энергодаре флаг Украины и пытающийся установить оккупационные порядки в городе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 01

21 марта 2022 года российские пропагандистские ресурсы распространили видео, на котором фанатка Z-рашизма российская певица Юлия Чичерина, сорвала украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре, Запорожской области Украины. Совершать этот акт Чичерине помогали российские военнослужащие.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 02

Украинские патриоты, которые проводят OSINT (разведку открытых источников), смогли найти, идентифицировать и передать InformNapalm подробную информацию о втором фигуранте этого преступления. Им оказался русский капитан Константин Юдин. В Энергодаре Юдин пытался установить органы оккупационных властей, а также лично давал указания разгонять митинги мирных жителей с применением слезоточивого газа и оружия.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 03

Юдин Константин Владимирович

Дата рождения 10.09.1989 г. Уроженец г. Майский Кабардино-Балкарская республика, зарегистрированный по адресу ул. Московская, дом. 12.

Регистрация по месту службы – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Невского, дом. 6.

Паспорт РФ № 83 09 99 15 55

В открытых источниках Юдин фигурирует в качестве начальника группы по работе с личным составом в/ч 5389 (376-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, место дислокации г. Кизляр, Дагестан), имеет звание капитана.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 04
Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 05

До вторжения в Украину Юдин активно проводил политическую работу от имени махачкалинского соединения Росгвардии. В частности, он принимал непосредственное участие в создании профильного военно-патриотического класса Росгвардии в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Махачкале. Также Юдин замечен как участник форума "Территория смыслов" и конкурса "Лидеры России", оба проходили в 2021 году. По-видимому, показав себя как политический карьерист, Константин и был отправлен насаждать оккупационные власти в украинский Энергодар.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 06

В социальных сетях обнаружено несколько замаскированных страниц Юдина, откуда удалось извлечь несколько фотографий.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 07
Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 08
Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 09

В процессе идентификации волонтерам удалось получить скриншоты из закрытой базы данных МВД РФ, в которых капитан Юдин проходит как лицо,  попавшее в поле зрения органов в связи с хранением, изготовлением и перевозкой наркотических средств.

Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 10
Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm 11

оккупация (10143) Росгвардия (85) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+29
Не поймешь кто с них мужик а кто баба. Чичерину уже в розыск Интерпол подали за терроризм и захват чужой собственности?
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07.04.2022 19:57
+24
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07.04.2022 20:00
+22
*****, одни чернопопые чурки какие-то… На россии белые двуногие остались ещё..?
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07.04.2022 19:56
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*****, одни чернопопые чурки какие-то… На россии белые двуногие остались ещё..?
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07.04.2022 19:56 Ответить
можно в гареме кадірова поискать. наверняка припас несколько лаптеногих...
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07.04.2022 20:11 Ответить
Там опечатка Иудин.
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07.04.2022 19:57 Ответить
не зовсім, це варіанти написання, але суть та ж сама.
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07.04.2022 22:26 Ответить
Не поймешь кто с них мужик а кто баба. Чичерину уже в розыск Интерпол подали за терроризм и захват чужой собственности?
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07.04.2022 19:57 Ответить
Вроде бы она больная наглухо. Больна не от природы, как большинство москалей, а с реальным заболеванием аля шизофрения. Такую курву только в дурдом, странно что в свинособакии ее не закрывают, обычно они опасны для общества. Видать где-то хорошо лижет. Я без иронии
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07.04.2022 20:02 Ответить
Там таких как чечерина больше половины в голову надуло.
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07.04.2022 20:07 Ответить
100500% там дурка. Психічно здорова людина відеокліпи на цвинтарях знімати не буде
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07.04.2022 20:16 Ответить
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07.04.2022 20:00 Ответить
Раз сдох, значит врал...
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07.04.2022 20:13 Ответить
Мужик сказал, мужик ответил.
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07.04.2022 20:32 Ответить
ну він не зовсім мужик, він підарас
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07.04.2022 22:27 Ответить
кабарда і теж мир рузге. А в природі наркоман, А ще пянюга Чичеріна. І прапор України, зарази, рвуть. Недарма лаптеногі мобілізацію проводять в народах "Востока" Як співав Макаревич - Вот товарищ с Востока он танцует жестоко ему пара нужна.
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07.04.2022 20:03 Ответить
УСЯ РАССЕЯ-ЮДИНИ-ІЮДІНИ!!!
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07.04.2022 20:04 Ответить
Ну, с такой-то фамилией...
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07.04.2022 20:05 Ответить
педофил и нищеброд ...
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07.04.2022 20:10 Ответить
Кацапські гниди будуть горіти в Пеклі!
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07.04.2022 20:10 Ответить
Хочу бачити як їхніми головами грають у футбол. Слава Україні!
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07.04.2022 20:12 Ответить
Телефон подонка и его родителей в студию!
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07.04.2022 20:21 Ответить
"Юдин фигурирует в качестве начальника группы по работе с личным составом в/ч 5389".

Чмо ушастое, "арийско-руцкое". Идеальный ордынский замполит.
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07.04.2022 20:22 Ответить
Ідентифікували? Тепер вже напевно йому стане соромно.
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07.04.2022 20:27 Ответить
Оце б з отією його дівчиною поспілкуватися...
Не доходить через черешню тупу, дійде через близьких!
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07.04.2022 20:35 Ответить
та вони там всі відбиті, тому спілкування має тривати не довше черги з автомата.
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07.04.2022 22:30 Ответить
Ну шо чечерина?!!!
Ту-лу-ла, голову на - ду - ла????
Уйобіще ....гний до кінця курва!!!
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07.04.2022 20:48 Ответить
обох сук треба знищити.
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07.04.2022 21:23 Ответить
Обидві ці істоти повинні підняти Український Прапор над Енергодаром і з`ї6атись до себе на мокшанські ї6еня, не забувши прихопити і своє бомжове військо. Інакше - смерть.
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07.04.2022 21:45 Ответить
 
 