Идентифицирован капитан Росгвардии Юдин, который вместе с Чичериной срывал флаг Украины в Энергодаре, - InformNapalm. ФОТО

Волонтерами InformNapalm идентифицирован капитан Росгвардии Константин Юдин, сорвавший в Энергодаре флаг Украины и пытающийся установить оккупационные порядки в городе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

21 марта 2022 года российские пропагандистские ресурсы распространили видео, на котором фанатка Z-рашизма российская певица Юлия Чичерина, сорвала украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре, Запорожской области Украины. Совершать этот акт Чичерине помогали российские военнослужащие.

Украинские патриоты, которые проводят OSINT (разведку открытых источников), смогли найти, идентифицировать и передать InformNapalm подробную информацию о втором фигуранте этого преступления. Им оказался русский капитан Константин Юдин. В Энергодаре Юдин пытался установить органы оккупационных властей, а также лично давал указания разгонять митинги мирных жителей с применением слезоточивого газа и оружия.

Юдин Константин Владимирович

Дата рождения 10.09.1989 г. Уроженец г. Майский Кабардино-Балкарская республика, зарегистрированный по адресу ул. Московская, дом. 12.

Регистрация по месту службы – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Невского, дом. 6.

Паспорт РФ № 83 09 99 15 55

В открытых источниках Юдин фигурирует в качестве начальника группы по работе с личным составом в/ч 5389 (376-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, место дислокации г. Кизляр, Дагестан), имеет звание капитана.





До вторжения в Украину Юдин активно проводил политическую работу от имени махачкалинского соединения Росгвардии. В частности, он принимал непосредственное участие в создании профильного военно-патриотического класса Росгвардии в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Махачкале. Также Юдин замечен как участник форума "Территория смыслов" и конкурса "Лидеры России", оба проходили в 2021 году. По-видимому, показав себя как политический карьерист, Константин и был отправлен насаждать оккупационные власти в украинский Энергодар.

В социальных сетях обнаружено несколько замаскированных страниц Юдина, откуда удалось извлечь несколько фотографий.







В процессе идентификации волонтерам удалось получить скриншоты из закрытой базы данных МВД РФ, в которых капитан Юдин проходит как лицо, попавшее в поле зрения органов в связи с хранением, изготовлением и перевозкой наркотических средств.



