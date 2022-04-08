РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11844 посетителя онлайн
Новости Фото Война
11 626 29

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен выехала поездом в Киев. ФОТОрепортаж

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала фото своей делегации, которая направляется в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Жду встречи с Киевом" - написала фон дер Ляйен, разместив фото возле поезда на вокзале Перемышля.

Похожее фото разместил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который посетит Киев вместе с фон дер Ляйен.

Также читайте: Завтра Зеленский встретится с главой Еврокомиссии фон дер Ляен, - Никифоров

Кроме того, на фото можно увидеть и словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, о визите которого в Киев ранее не сообщалось.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен выехала поездом в Киев 01
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен выехала поездом в Киев 02

визит (3081) Еврокомиссия (1453) Евросоюз (17124) Урсула фон дер Ляйен (513) Боррель Жозеп (784) Хегер Эдуард (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Байден та посольства США дають зброю, багато зброї, а не "занепокоюються!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00
+8
Это женщина искренне хочет помочь Украине в отличии от шульцов и макоронов.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:05
+7
Прикинь, тепер є що згадати. Молодість...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выехала она ...оружие и деньги пусть едут ...
показать весь комментарий
08.04.2022 09:46 Ответить
А Байден і посольство США ? Які боягузи...
показать весь комментарий
08.04.2022 09:47 Ответить
Байден та посольства США дають зброю, багато зброї, а не "занепокоюються!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00 Ответить
Однак... Повернення посольства США в Київ, призначення посла США в Україні, візит Байдена в Київ стали б для Путіна...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:09 Ответить
це нічого не дасть, уже давно зрозуміло що ту заразу спинить лише сила, а сила то зброя, занепокоєння нам ніразу не допомогло
показать весь комментарий
08.04.2022 10:34 Ответить
100%. Убивать, только убивать оккупантов, и чем больше тем лучше
показать весь комментарий
08.04.2022 19:30 Ответить
Это женщина искренне хочет помочь Украине в отличии от шульцов и макоронов.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:05 Ответить
Вы думаете?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:52 Ответить
До Бучі її. нехай милується. І Шольца туди. Всіх до єдиного еуропейських лідерів. І змусити тіла вбитих збирати по місту. Впевнений, на наступний ранок у нас будуть всі без винятку види озброєнь. З Орбаном окрема пісня, цього ушльопка на передок, під кацапський Солнцепьок. Нехай прочуствує, гнида кремлядська.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:49 Ответить
Так згідний..картинки картинками ,а от своїми очами нехай побачать що коїться в Європейській країні поруч з Євосоюзом в ХХІ столітті
показать весь комментарий
08.04.2022 09:52 Ответить
Я б ще до Бучі першу блєді відправила, досить вже по Італіям переховуватись!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:34 Ответить
Фон дер Ляєг якраз завжди однозначно нас підтримує
показать весь комментарий
08.04.2022 10:37 Ответить
Цікаво, плацкарт чи загальний вагон? Колись давно наїздився потягами, сплячи на третій поличці, чи в році 1994 при морозі -20 їхав з Києва в вагоні без опалювання, та вкривався матрацом.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:52 Ответить
Прикинь, тепер є що згадати. Молодість...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00 Ответить
св. если ты нищеброд и не в состоянии заработать на билет, то сиди дома
показать весь комментарий
08.04.2022 10:04 Ответить
Ванюшка, ти ще малий і не дуже розумний,не знаєш як воно було. Справа не в грошах, а щоб поїхати брав білети які були. Та ще велику чергу вистоїш, та радий що є хоча би загальний вагон.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:24 Ответить
По правилам - нельзя ездть на 3й полке. Это нарушение правил перевозки
показать весь комментарий
08.04.2022 11:44 Ответить
А що це Єрмака не видно у формі залізничника?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00 Ответить
Эх, разочаровала меня "Европа". Пиариться тетя не умеет ни разу.
Надо было в бронике и каске, короткими перебежками от вагона к вокзалу, а в вокруг охрана "балет"-развертывание отрабатывает "кроя" периметр на сектора, припав на одно колено и слившись с штурмовыми винтовками с коллиматорными прицелами и пр. "обвесами" хищно водя стволами. Короткие команды по рации и охрана перемещается "держа" невидимый, но смертоносный периметр вокруг ВИПа.
Крупные кадры на Урсулу: на лице нет страха, только суровая решимость...
Короче такой "балет" можно было соорудить мама дорогая! Ее бы потом под куполом Европарламента встречали, как будто она лично танк российский из Джавелина подбила (или даже два).
показать весь комментарий
08.04.2022 10:05 Ответить
такі зйомки в Тіктоці, тут К-Дирка непервершений спеціяліст
показать весь комментарий
08.04.2022 10:23 Ответить
Сейчас, вроде, подобралась неплохая такая евробанда - Боррель, Мишель, фон дер Ляен, Метсола.. И, вроде, как все они поддерживают наше вступление в ЕС. Поэтому, если сейчас не вступим то уже хз когда сможем в следующий раз.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:46 Ответить
я вот удивляюсь, откуда такая уверенность, что после вступления в ЕС жизнь большинства украинцев улучшится?
Тут же вопрос кем и на каких условиях берут в ЕС!
Те условия, что "сделала" себе Польша, Украине к сожалению и близко не светят.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:56 Ответить
Дело не в ожиданиях лучшей жизни от Европы.
Европа это стандарты человечности.
Безопасность.
Прозрачность, отсутствие коррупции. Нормальная судебная система.
Современная армия а не совок.
Окончательный разрыв с росией.
А хорошую и сытную жизнь мы сами себе построим.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:18 Ответить
думаешь судей Евросоюз будет назначать? и вместо ментов "европолицаев" пришлет?
и чиновники украинские мигом взятки и откаты брать прекратят?
то что ты описываешь, в странах Бенилюкса, Германии, Швеции и без Евросоюза было и до Евросоюза
Евросоюз - это лимиты на производство и выращивание с/х продукции между прочим.
Украине в НАТО надо, а вот насчет Евросоюза я бы не торопился...
показать весь комментарий
08.04.2022 11:57 Ответить
А где после вступления в ЕС жизнь ухудшилась? Ну вот в какой стране жили хорошо, вступили в ЕС и стали жить плохо? ЕС - это в первую очередь те самые евроценности - демократия, антикоррупция, права человека, честные суды.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:23 Ответить
Так, щось ніхто не виходить(крім Британії, але то інша справа), навіть Угорщина зі своїми примхами
показать весь комментарий
08.04.2022 11:41 Ответить
с Болгарами например поговори, если есть знакомые болгары
показать весь комментарий
08.04.2022 11:53 Ответить
Украина это Европа
показать весь комментарий
08.04.2022 11:13 Ответить
Отведите их в Бучу и Ирпень. Пусть посмотрит, к чему приводит обеспокоенность без реальных действий. И Боррелю напомните, что болтать в войне - смерти подобно. Это из-за него Украина не получила самолёты МиГ-29.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:29 Ответить
 
 