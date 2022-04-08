Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен выехала поездом в Киев. ФОТОрепортаж
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала фото своей делегации, которая направляется в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Жду встречи с Киевом" - написала фон дер Ляйен, разместив фото возле поезда на вокзале Перемышля.
Похожее фото разместил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который посетит Киев вместе с фон дер Ляйен.
Кроме того, на фото можно увидеть и словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, о визите которого в Киев ранее не сообщалось.
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+13 Ukraine Press
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+8 Юрий Лезновский
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+7 volodya #510421
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Надо было в бронике и каске, короткими перебежками от вагона к вокзалу, а в вокруг охрана "балет"-развертывание отрабатывает "кроя" периметр на сектора, припав на одно колено и слившись с штурмовыми винтовками с коллиматорными прицелами и пр. "обвесами" хищно водя стволами. Короткие команды по рации и охрана перемещается "держа" невидимый, но смертоносный периметр вокруг ВИПа.
Крупные кадры на Урсулу: на лице нет страха, только суровая решимость...
Короче такой "балет" можно было соорудить мама дорогая! Ее бы потом под куполом Европарламента встречали, как будто она лично танк российский из Джавелина подбила (или даже два).
Тут же вопрос кем и на каких условиях берут в ЕС!
Те условия, что "сделала" себе Польша, Украине к сожалению и близко не светят.
Европа это стандарты человечности.
Безопасность.
Прозрачность, отсутствие коррупции. Нормальная судебная система.
Современная армия а не совок.
Окончательный разрыв с росией.
А хорошую и сытную жизнь мы сами себе построим.
и чиновники украинские мигом взятки и откаты брать прекратят?
то что ты описываешь, в странах Бенилюкса, Германии, Швеции и без Евросоюза было и до Евросоюза
Евросоюз - это лимиты на производство и выращивание с/х продукции между прочим.
Украине в НАТО надо, а вот насчет Евросоюза я бы не торопился...