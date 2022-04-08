Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен выехала поездом в Киев. ФОТОрепортаж

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала фото своей делегации, которая направляется в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Жду встречи с Киевом" - написала фон дер Ляйен, разместив фото возле поезда на вокзале Перемышля.

Похожее фото разместил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который посетит Киев вместе с фон дер Ляйен.

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Кроме того, на фото можно увидеть и словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, о визите которого в Киев ранее не сообщалось.



