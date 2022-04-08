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Новости Фото Война
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Остатки выпущенной с территории Беларуси "Точки У" упали в поле на Черниговщине. ФОТО

В поле на Черниговщине упали остатки "Точки У", выпущенной с территории Беларуси.

Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Беларуси. И могла она взорваться над нами...

А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, Донецкой области. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе детей...Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и в Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и сёлах...Краматорск - это Украина.И я помню, как в 14 году нас там встречали люди, как дети выходили на встречу с флагами в сёлах...Просто раньше многие не считали войной то, что происходило начиная с 14 года. Думали, что мы просто халявщики, алкаши или придурки. А мы видели смерть уже давно", - указал он.

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Остатки выпущенной с территории Беларуси Точки У упали в поле на Черниговщине 01
Остатки выпущенной с территории Беларуси Точки У упали в поле на Черниговщине 02

Автор: 

обстрел (27151) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+28
Що б вони у вас ще на складах чи при пуску повибухали.
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08.04.2022 23:33
+23
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1512165126912282624 7 апр.



Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
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08.04.2022 23:35
+18
Коли мені деякі говорять про початок війни, маючи на увазі 24-е лютого, я їх одразу ж виправляю - кажу, що війна розпочалася ще у 2014-у, а 24-го розпочалась війна повномасштабна.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.
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08.04.2022 23:43
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Що б вони у вас ще на складах чи при пуску повибухали.
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08.04.2022 23:33 Ответить
Рукожопи, але нам це на користь ...
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08.04.2022 23:35 Ответить
Ракета збита нашою ппо.
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09.04.2022 01:11 Ответить
Слава нашим ППО, але це не відміняє, що москалі рукожопи ))
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09.04.2022 09:09 Ответить
Одразу видно, що рашистська, навіть не по маркуванню, а по синій ізоленті.
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09.04.2022 01:56 Ответить
Игорь Пачковский


@Q0MT6pFmbVqynsM

·
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1512165126912282624 7 апр.



Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
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08.04.2022 23:35 Ответить
Та хоч в Туарегах.

Суть в тому, що міцний фубль тільки на сайті на папері. В реальності ж ціни показують реальну вартість.
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08.04.2022 23:49 Ответить
Ну и беларуский рубель упал сегодня --2,8.
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08.04.2022 23:38 Ответить
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08.04.2022 23:41 Ответить
Я лише одного не можу зрозуміти, чому в усіх відкритих джерелах вказано, що "Точка У" не стоїть на озброєнні роісі як застаріла, її начебто замінили давно на "Іскандери". Як тоді "Точка У" може стріляти по нам? Чи це щоб гатити по мирним поселенням з подальшим списуванням на Україну? Але де тоді вони їх взяли?
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08.04.2022 23:42 Ответить
Точка У у них є, просто пилиться на складах. У них навіть є багато танків часів другої світової.
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08.04.2022 23:46 Ответить
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09.04.2022 00:10 Ответить
В них навіть пропагандою займаються дебіли. Таке враження що всі у кого iq 100 і вище вже давно виїхали.
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09.04.2022 00:23 Ответить
После вчерашнего случая они уже зачистили, но есть кадры со смартфонов и есть колонна Точек с "V" на ютуб.
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09.04.2022 01:52 Ответить
Нічого не зникає повність з інтернету.
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09.04.2022 02:07 Ответить
У них ще законсервовані були старого зразку. Купа матеріалів в неті. Читати більше треба.
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08.04.2022 23:47 Ответить
Даже в коцабской педивикии написано - да, не стоит, но стреляем.
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08.04.2022 23:47 Ответить
Та повно в них цих точок У. Навіть цілий ешелон з установками,маркованими V відзнято.
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08.04.2022 23:47 Ответить
Розконсервували
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08.04.2022 23:48 Ответить
У зв'язку з вичерпанням запасів високоточних ракет можна прогнозувати зростання кількості застосованих БР ТРК "Точка-У". У 1991 р СРСР мав 250-300 СПУ цих ТРК, та ще у 2019 р у ЗС РФ було 24 СПУ, але повідомлялося, що у 2021 р їх зняли з озброєння. Зараз на складах РФ, ймовірно, залишилося 100-150 СПУ, з них частину вже повернули в дію. З розрахунку запасів по 10 ракет на СПУ, на складах РФ можливо 1000-1500 БР ТРК "Точка-У" (на 20-30 діб обстрілів).
Але БР "Точка" не дуже точні, а їхня дальність враження (до 120 км) може вимагати ризикованого заходу СПУ до України
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09.04.2022 00:31 Ответить
Розконсервували бо Іскандери закінчуються.
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09.04.2022 01:13 Ответить
Є одна аксіома: кацап бреше завжди. Вона все пояснює.
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09.04.2022 08:39 Ответить
Вони її нібито "списали" у 2021 році.
Насправді - використовують по-повній.
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10.04.2022 04:21 Ответить
Коли мені деякі говорять про початок війни, маючи на увазі 24-е лютого, я їх одразу ж виправляю - кажу, що війна розпочалася ще у 2014-у, а 24-го розпочалась війна повномасштабна.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.
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08.04.2022 23:43 Ответить
таракан3%, обязан сидеть на скамье в Гааге, вместе с моржовой звиздой! Может таракану3% и придётся ***** на ночь, в пупик целовать...
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08.04.2022 23:43 Ответить
Все верно, с небольшим уточнением. И белорашка должна выплачивать контрибуции Украине за свою помщь русне в войне против нас. Драныки должны страдать вместе с козломордыми .
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09.04.2022 07:49 Ответить
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08.04.2022 23:44 Ответить
Пора уже Бульбофюрера тоже приучать к електрическому стулу
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08.04.2022 23:47 Ответить
Он сегодня проведывал сдохнувшего Жириновского и тот его пригласил 🤣🤣
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08.04.2022 23:54 Ответить
Оно сейчас потренируется перед зеркалом одевать маску, вылезет и расскажет аткуда планировалась атака..
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09.04.2022 00:30 Ответить
Не розумію, чому лукашенку не сказати, що буде отвєтка на точку удара, а щоб потім не було непоняток, хай видворить війська р.ф. зі своєї території
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09.04.2022 00:04 Ответить
Кацапня еще не поняла, что фсьо, пиz да и точка. Жирик во время, дверью хлопнул.
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09.04.2022 00:05 Ответить
****.лся **** в Ад.
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09.04.2022 00:31 Ответить
Даже єтот дохльій уе*ан понял, что в аду теперь лучше, чем нарасие.
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09.04.2022 08:43 Ответить
зря дурику со справкой лукашенке никто до сих пор не сказал - придурок, еще один полет снаряда или ракеты с бульбашии - НПЗ в мозыре превратится в груду металлолома... а там и гомель можно было бы бомбануть...
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09.04.2022 02:12 Ответить
По маркуванню, 9М79, це стара ракетна частина з дальністю 15-70 км. Вони відстрілюють старі ракети випущені до 1985 року.
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09.04.2022 08:27 Ответить
Значить Іскандерів уже або нема, або дуже-дуже мало...
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09.04.2022 17:30 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМЫ РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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09.04.2022 11:49 Ответить
 
 