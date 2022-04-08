Остатки выпущенной с территории Беларуси "Точки У" упали в поле на Черниговщине. ФОТО

В поле на Черниговщине упали остатки "Точки У", выпущенной с территории Беларуси.

Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Беларуси. И могла она взорваться над нами...

А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, Донецкой области. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе детей...Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и в Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и сёлах...Краматорск - это Украина.И я помню, как в 14 году нас там встречали люди, как дети выходили на встречу с флагами в сёлах...Просто раньше многие не считали войной то, что происходило начиная с 14 года. Думали, что мы просто халявщики, алкаши или придурки. А мы видели смерть уже давно", - указал он.

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