Остатки выпущенной с территории Беларуси "Точки У" упали в поле на Черниговщине. ФОТО
В поле на Черниговщине упали остатки "Точки У", выпущенной с территории Беларуси.
Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.
"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Беларуси. И могла она взорваться над нами...
А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, Донецкой области. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе детей...Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и в Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и сёлах...Краматорск - это Украина.И я помню, как в 14 году нас там встречали люди, как дети выходили на встречу с флагами в сёлах...Просто раньше многие не считали войной то, что происходило начиная с 14 года. Думали, что мы просто халявщики, алкаши или придурки. А мы видели смерть уже давно", - указал он.
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@Q0MT6pFmbVqynsM
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https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1512165126912282624 7 апр.
Как узнать реальный курс рубля к доллару?
Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
Суть в тому, що міцний фубль тільки на сайті на папері. В реальності ж ціни показують реальну вартість.
Але БР "Точка" не дуже точні, а їхня дальність враження (до 120 км) може вимагати ризикованого заходу СПУ до України
Насправді - використовують по-повній.
Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.