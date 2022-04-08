Украинским защитникам, которые вскоре отправляются на юго-восток, нужна помощь со средствами на топливо, амуницию и запчасти для авто. ФОТО

Украинские защитники уже в этом месяце отправятся на юго-восток нашей страны для выполнения боевых задач.

Об этом в Facebook пишет Николай Микулич, информирует Цензор.НЕТ.

"Динамика войны меняется поминутно. И в апреле мое подразделение ПСП Б-2 отправляется на юго-восток для выполнения новых боевых задач!

До сих пор мы находились на собственном довольствии, но сбережений не хватает. Крайне необходимо подготовиться и покрыть стоимость всего необходимого для подразделения: топлива, запчастей для авто, снаряжения, еды и т.д.

Бойцы будут благодарны за любую поддержку. Не имеет значения твое местонахождение - внеси собственный вклад в победу!" - говорится в сообщении.

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Получатель: Мандрик Алиса.

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