Украинским защитникам, которые вскоре отправляются на юго-восток, нужна помощь со средствами на топливо, амуницию и запчасти для авто. ФОТО
Украинские защитники уже в этом месяце отправятся на юго-восток нашей страны для выполнения боевых задач.
Об этом в Facebook пишет Николай Микулич, информирует Цензор.НЕТ.
"Динамика войны меняется поминутно. И в апреле мое подразделение ПСП Б-2 отправляется на юго-восток для выполнения новых боевых задач!
До сих пор мы находились на собственном довольствии, но сбережений не хватает. Крайне необходимо подготовиться и покрыть стоимость всего необходимого для подразделения: топлива, запчастей для авто, снаряжения, еды и т.д.
Бойцы будут благодарны за любую поддержку. Не имеет значения твое местонахождение - внеси собственный вклад в победу!" - говорится в сообщении.
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Получатель: Мандрик Алиса.
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що, добровольцям знову у кєдах на фронт іти ?
ще не все заасхвальтовано ???