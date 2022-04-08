РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5115 посетителей онлайн
Новости Фото Война
17 987 32

Украинским защитникам, которые вскоре отправляются на юго-восток, нужна помощь со средствами на топливо, амуницию и запчасти для авто. ФОТО

Украинские защитники уже в этом месяце отправятся на юго-восток нашей страны для выполнения боевых задач.

Об этом в Facebook пишет Николай Микулич, информирует Цензор.НЕТ.

"Динамика войны меняется поминутно. И в апреле мое подразделение ПСП Б-2 отправляется на юго-восток для выполнения новых боевых задач!

До сих пор мы находились на собственном довольствии, но сбережений не хватает. Крайне необходимо подготовиться и покрыть стоимость всего необходимого для подразделения: топлива, запчастей для авто, снаряжения, еды и т.д.

Бойцы будут благодарны за любую поддержку. Не имеет значения твое местонахождение - внеси собственный вклад в победу!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для переводов:

Приват Банк
4149 4993 7330 3716

Monobank
5375 4141 0906 3304

PayPal
[email protected]

IBAN - UA063052990262026400932416888 (Приват Банк)

Получатель: Мандрик Алиса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении продуктов и одежды для жителей населенных пунктов Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов

Украинским защитникам, которые вскоре отправляются на юго-восток, нужна помощь со средствами на топливо, амуницию и запчасти для авто 01
Украинским защитникам, которые вскоре отправляются на юго-восток, нужна помощь со средствами на топливо, амуницию и запчасти для авто 02

Автор: 

помощь (7801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Зараз мова змінилася і у Вашингтоні. Ось уже два дні говорять про українську перемогу. Раніше говорили, що треба максимально постачати українцям, щоб вони могли stand up (протистояти) Росії. А зараз ось https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajina-peremozhe-u-viyni-proti-rosiji-zayaviv-blinken-novini-ukrajini-50231799.html голова Держдепу США Ентоні Блінкен першим заговорив , потім представник Пентагону, що потрібно забезпечувати всім необхідним Україну для перемоги. І справді зараз дають зелене світло на постачання важких озброєнь. Тож нехай Москва повзає на колінах і просить перемир'я.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:55
+22
Litve odnomu iz vasix ucasniku zacyti Doneckogo aeroporta,bez ruk sam nas ministr dlia terooboroni kupil 100 bronezeleti,100 kaski,100 takticeskix riubzakov i 2 koptera .Celovek bez ruk no ucastvujet borbe protiv fasistov,vot eto geroj
показать весь комментарий
09.04.2022 00:21
+19
альо, нам виділяють сотні міліонів та міліарди долярів !!!!

що, добровольцям знову у кєдах на фронт іти ?
ще не все заасхвальтовано ???
показать весь комментарий
09.04.2022 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз мова змінилася і у Вашингтоні. Ось уже два дні говорять про українську перемогу. Раніше говорили, що треба максимально постачати українцям, щоб вони могли stand up (протистояти) Росії. А зараз ось https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajina-peremozhe-u-viyni-proti-rosiji-zayaviv-blinken-novini-ukrajini-50231799.html голова Держдепу США Ентоні Блінкен першим заговорив , потім представник Пентагону, що потрібно забезпечувати всім необхідним Україну для перемоги. І справді зараз дають зелене світло на постачання важких озброєнь. Тож нехай Москва повзає на колінах і просить перемир'я.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:55 Ответить
Пока дадут, случится еще 10 Буч и Краматорсков.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:09 Ответить
Не говорили американцы о тяжёлом вооружении. Только о тех же джавеллинах и стингерах плюс дроны -камикадзе и патроны к стрелковому .Это страны восточной Европы будут поставлять нам танки, бтры и артиллерию(хз знает правда в каких количествах ведь для наступления нужно много .парой десятков единиц тут не отделаешся ,нужны сотни ) и может ещё Германия (хотя Шольц блокирует эти поставки )
показать весь комментарий
09.04.2022 00:12 Ответить
Так, але навзамін Штати тим країнам, які постачають нам важке озброєння надають своє. Як наприклад словаками замість С-300 - "Петріот". Так що не потрібно нарікати на американців.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:23 Ответить
низький уклін Вам хлопці.Допоможу чим зможу.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:56 Ответить
Є і такі, але ж Цензор всіх підряд в новину ставить чи не так?
показать весь комментарий
09.04.2022 00:03 Ответить
Ну так можешь с ними поехать на восток, в зону боевых действий, и они тебе индивидуально покажут где будут воевать
показать весь комментарий
09.04.2022 00:20 Ответить
Закрий свій смердючий узкоязичний вафельник. Зараз є добровольчі підрозділи ТРО яким крім автомата і 4 ріжків з патронами нічого не видали. І зарплат там не платять.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:25 Ответить
не что-то, а конкретно делать !!!!
показать весь комментарий
09.04.2022 00:15 Ответить
Тащит всю войну АРТА...ну, не всю, но процентов на 70...какие вообще добровольческие подразделения? Мобилизация в стране..в ЗСУ идите..
показать весь комментарий
09.04.2022 00:17 Ответить
Не говори что нам делать, и тебе не скажут куда пойти!
показать весь комментарий
09.04.2022 00:27 Ответить
Ти тварино в ЗСУ? З окопу пишеш?
показать весь комментарий
09.04.2022 00:27 Ответить
Ти тваринко в ЗСУ? З окопу пишеш?
показать весь комментарий
09.04.2022 00:30 Ответить
Все правильно вы говорите, походу разведут лохов и на этом всё. Кто хочет, тот давно в ВСУ, у меня там два родственника, и знаю, что и оденут и отвезут. А собиратся эти чучела будут ещё месяц-два, и не поедут вообще. Сейчас добробаты не катят. Хотя диванным патриотам вы это не докажете.
показать весь комментарий
09.04.2022 02:43 Ответить
Да вот это и обидно..когда собирают на трусы, на покушать..носки..да есть все это..да, не хватает- мин 120х,например..но не волонтерам это решать..квадрики- да..нужны..персонально это решается..я просто был в ****(извините), когда мне девушка( я чуть ее знаю) предложила перевести мне 500 гривен на покушать...ну писец..(((
показать весь комментарий
09.04.2022 03:09 Ответить
Чучело тут ти.
показать весь комментарий
10.04.2022 00:53 Ответить
Шось там учора "капнуло" на "приват"- закину зараз(залишу трохи шоб до кінця місяця вистачило "на прожити")😏 Бо судячи з усього - ці хлопці таки поїдуть відбивати Марік..
показать весь комментарий
09.04.2022 00:12 Ответить
альо, нам виділяють сотні міліонів та міліарди долярів !!!!

що, добровольцям знову у кєдах на фронт іти ?
ще не все заасхвальтовано ???
показать весь комментарий
09.04.2022 00:14 Ответить
Litve odnomu iz vasix ucasniku zacyti Doneckogo aeroporta,bez ruk sam nas ministr dlia terooboroni kupil 100 bronezeleti,100 kaski,100 takticeskix riubzakov i 2 koptera .Celovek bez ruk no ucastvujet borbe protiv fasistov,vot eto geroj
показать весь комментарий
09.04.2022 00:21 Ответить
Зеленский пока занят помощью Портнову, ему не до защитников
показать весь комментарий
09.04.2022 06:16 Ответить
Особенно понравилось про зч для автомобилей.
показать весь комментарий
09.04.2022 08:31 Ответить
ЗЕЛЯ А ГДЕ ОФФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ КОЛОМОКШИ И КОМП. МОЛЧИТ КАК ОБСТЕНУ ГОРОХ ! КОНЕЧНО МОЛОДЕЦ ЧТО НЕ УЕХАЛ ИЗ КИЕВА И МНОГО ПРИЗЫВАЕШЬ И ТРЕБУЕШЬ ОТ ЗАПАДА . АДЕНЬГИ ГДЕ ЗИН .
показать весь комментарий
09.04.2022 10:17 Ответить
Потрібно розуміти, що армія державна структура, бюрократично повільна, зі своїми світлими і темними сторонами. Добровольці набагато динамічніші і дієвіші, і в них основна проблема - забезпечення. Товариш місяць вЗСУ, засидівся капець, не знає куди переводитись, не хоче тупо сидіти, проїдати бюджет.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:08 Ответить
А де мільярди допомоги від Америки, Британії та іньших країн ?!!! Десь щур у керівництві країною !!!
показать весь комментарий
10.04.2022 00:51 Ответить
 
 