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Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты на Киевщине расстреливали автомобили с людьми, один автомобиль с гражданскими просто раздавили бронетехникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Стас Козлюк в фейсбуке.

"Решили вчера с коллегами поехать не через Житомирскую трассу на Макаров, а по более северной дороге. И мы ох*ели. Настолько, что вых*еть назад не получается.

В лесу близ села Озера увидели тело в лесополосе. Мужчина со следами белого скотча на руках, рядом, на обочине – вещи (вероятно – его), обложка от паспорта, чехол от очков, сумка.

По дороге дальше, на Здвижевке стоят пострелянные авто со следами крови в салоне и не только. Рядом тоже куча вещей: книги, одежда, детские игрушки, женское белье.

Но самая большая жесть была на выезде из Макарова в село Липовка. Там стоят несколько автомобилей с телами людей внутри. Авто сожжены. Человеческие тела скорее напоминают угли.

А один автомобиль с гражданскими просто раздавили бронетехникой.

И да. Эти территории контролировались россиянами.

В селе Андреевка нам местные вообще рассказали, что за время оккупации исчезли около 50 человек. Все мужчины. Кого-то нашли убитыми на огородах или в погребах. Кого-то не нашли. Тела забрали в морг", - отметил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Гостомеле найдены 11 трупов гражданских, расстрелянных российскими снайперами. ВИДЕО

Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине 01
Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине 02

Смотрите также: Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине 03
Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине 04


Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине 05

Автор: 

армия РФ (19224) Киевская область (4135) убийство (6484)


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Топ комментарии
+24
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09.04.2022 10:21
+23
Надо привезти венгров конченных тварей пусть смотрят что они оплачивают.
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09.04.2022 10:14
+20
Ніяких принизливих для України угод з біологічним сміттям
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09.04.2022 10:14
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Надо привезти венгров конченных тварей пусть смотрят что они оплачивают.
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09.04.2022 10:14 Ответить
Не смішіть мене. Ну привезуть , ну подивляться і що ви думаєте вони скажуть. Приблизно так:погано звичайно, але українці самі винуваті бо ображали рускоговорящих. Як і венгроговорящих на Закарпатті. У венгрів імперський синдром. Значна частина населення спить і бачить ВЕНГРІЮ від моря до моря.
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09.04.2022 10:26 Ответить
та на Орбана у них компромат, бо у ФСБ був повний доступ до його ПК років 10-ть... мабуть гей-порно, чи щось таке...
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09.04.2022 10:27 Ответить
Ніяких принизливих для України угод з біологічним сміттям
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09.04.2022 10:14 Ответить
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09.04.2022 10:21 Ответить
Договорщики продовжують шукати гарантый безпеки з тими, хто від них відмовляється.Хотять МИРУ --- а у випадку миру ерефія ЗАРАЗ забере Херсон - Маріуполь, а через півроку прийде кінчати денаціфікацію -- а саме повбивати усіх чоловіків, жінок і дітей забрати у рабство
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09.04.2022 10:55 Ответить
Рада до сіх пір не опитала Єрмака про що він шептався з Козаком на його переговорах сам на сам . А ЗРЯ. Бо там мабудь відбувалась державна зрада
Ні аналітики США, ні ОПУ не рахували український народ у своїх висновках - а народ завжди переможе
рекомендую цікаве внтервью молодого політолога

‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk

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09.04.2022 11:02 Ответить
Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1512507788660027403 12 ч



Чому досі не заборонений моспатріархат? Чому досі безвіз із агресором рф та рб? Чому медведчук з портновим не оголошені в розшук? Може через те, що владі хочеться на переговорах з терористом здати інтереси України?
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09.04.2022 10:21 Ответить
Дуже боюся, що після перемоги знов почнуться сюсі-пусі з цією мразотою, особливо збоку керівництва, почнуть доводити, що хтось з мразоти менш винний, будуть мразоту пускати до нас на гастролі, і все це до новоі бійні. Наша ненависть не має вщухати ніколи, навіть до мертвих, бо з мертвих дуже легко зліпити жертв «междоусобной» війни.
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09.04.2022 10:21 Ответить
а то... москалю повірити - себе наїбати
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09.04.2022 10:29 Ответить
ец, переговірники, чому на переговорах нема командирів полків, зокрема, Азова, наприклад???
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09.04.2022 10:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2022 11:34 Ответить
так і буде ---- до засосів, але не після перемоги, а після лівих договорняків
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09.04.2022 11:01 Ответить
тому треба біло-синьо-білі щоб прийшли до влади, і завди тикати їх носом, що вони проти імперіалізму
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09.04.2022 12:32 Ответить
Против нас воюют настоящие фашисты XXI века, зомбированные как и население третьего рейха. Но третий рейх пал под натиском всего Мира, падёт и *********, иначе быть не может.
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09.04.2022 10:22 Ответить
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
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09.04.2022 10:48 Ответить
А що за риторика у влади зараз про те що тільки путлер може зупинити війну ....зупинить війну і ми будемо сидіти і радіти ,що вбито /згвалтовано/взяти у рабство/зруйновані міста ..Хто відповість
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09.04.2022 11:11 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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09.04.2022 11:27 Ответить
надо объявлять парашу страной- террористом, сколько нужно еще доказательств..., те зверства, которые они творят, меркнут даже перед лицом зверств игила (не факт, что в игиле не заправляют русские...)
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09.04.2022 12:42 Ответить
 
 