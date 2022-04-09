Сожженные автомобили с телами людей внутри, разбросанные детские игрушки, одежда, женское белье - зверства оккупантов на Киевщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты на Киевщине расстреливали автомобили с людьми, один автомобиль с гражданскими просто раздавили бронетехникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Стас Козлюк в фейсбуке.

"Решили вчера с коллегами поехать не через Житомирскую трассу на Макаров, а по более северной дороге. И мы ох*ели. Настолько, что вых*еть назад не получается.

В лесу близ села Озера увидели тело в лесополосе. Мужчина со следами белого скотча на руках, рядом, на обочине – вещи (вероятно – его), обложка от паспорта, чехол от очков, сумка.

По дороге дальше, на Здвижевке стоят пострелянные авто со следами крови в салоне и не только. Рядом тоже куча вещей: книги, одежда, детские игрушки, женское белье.

Но самая большая жесть была на выезде из Макарова в село Липовка. Там стоят несколько автомобилей с телами людей внутри. Авто сожжены. Человеческие тела скорее напоминают угли.

А один автомобиль с гражданскими просто раздавили бронетехникой.

И да. Эти территории контролировались россиянами.

В селе Андреевка нам местные вообще рассказали, что за время оккупации исчезли около 50 человек. Все мужчины. Кого-то нашли убитыми на огородах или в погребах. Кого-то не нашли. Тела забрали в морг", - отметил журналист.

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