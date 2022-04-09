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Новости Фото Война
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В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавшего их позиции.

"Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал", - добавили в Госпогранслужбе.

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В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 01
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 02
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 03
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 04
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 05
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба 06

армия РФ (19224) беспилотник (3595) Госпогранслужба (6431) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+51
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09.04.2022 13:57
+34
Гарна новина.

Крім С-300, Словаччина на додачу до наших квітів (Гіацинтів, Піонів, Гвоздик) надасть нам ще й 16 гарненьких словацьких дівчаток - Сюзан.

Прошу зацінити:

https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462764/
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09.04.2022 14:00
+20
Печерський холм. 🏛️Давид Арахамія у своєму телеграмі повідомив про зустріч із командирами підрозділів у Чернігівській області, щоб обговорити з ними можливі компроміси з Росією. "Наше завдання на переговорах - юридично закріпити успіхи збройних сил", - заявив глава фракції "Слуга народу" в парламенті. 🤷🏻‍♂️Само формулювання нам здалося абсурдним. Як це «юридично закріпити успіхи збройних сил»? Збройні сили України воюють на своїй території та захищають свою державу у межах визнаних усім світом. ВСУ не ведуть загарбницьку війну та не вимагають юридичного закріплення своїх успіхів. 🗣️Ми звернулися до своїх джерел за роз'ясненнями. І те, що нам розповіли, пролунало повноцінною сенсацією. Насправді Арахамія під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ та територіальної оборони не вислуховував їхні думки та побажання. Він усю зустріч агітував їх підтримати можливі компроміси із Москвою, на які, мовляв, змушені йти представники нинішньої влади. Арахамія описував військовим апокаліптичні картини страждань простих громадян і заявляв, що більшість населення країни бажає компромісів з окупантами, аби припинилася війна. 🤬При цьому, коли один із офіцерів запитав, де, мовляв, гарантія, що після компромісу України, Росія не атакує Україну знову, але вже набагато краще підготовлена, Арахамія емоційно та безапеляційно порадив бойовому офіцеру «менше читати брехню порохоботів». Чіткої відповіді на запитання він так і не дав. 😮Джерела повідомляють, що з наради з Арахамією командири частин йшли у пригніченому стані. У фіналі зустрічі Арахамія всім дав зрозуміти, що Офіс президента має на меті йти на компроміси, незалежно від думки військових, а також натякнув, що можливі перестановки у вищому керівництві збройних сил. Учасники зустрічі його слова зрозуміли як натяк, що Офіс президента шукає серед бойових генералів заміну головному Залужному. 🤦🏼Це не дивно. Щоб там не розповідали Єрмак з Арестовичем, в Офісі президента навіть не приховують, що популярність генерала Залужного в оточенні Зеленського, що зростає, вже бісить. Там шукають вихід із становища. 😎До речі, цілком можливо, що ця зустріч (Арахамія вже анонсував такі подібні) відбулася саме з метою спровокувати Залужного на конфлікт із владою та звинуватити його в політичній заангажованості. Справа в тому, що сам факт зустрічі керівника президентської парламентської фракції з командирами військових з'єднань через голову головнокомандувача ЗСУ під час війни, це кричуще беззаконня. Армія поза політикою. Глава президентської фракції не має права втягувати армію у політичні ігрища. Армію не агітують і не запрошують до союзників, армії наказують. Відповідно до чинних норм закону. Логічне питання, якщо можна Арахамії, чому з командирами з'єднань не можна зустрічатися з Розумковим, Рудик та Порошенком? 🤔Зустріч Арахамії з командирами підрозділів у Чернігівській області повністю співпадає у напрямі з тим, про що ми писали раніше. Глава Офісу президента Андрій Єрмак активно лобіює домовленості з Росією на переговорах, у ході яких Україна, вже побита та розграблена, має піти на певні компроміси. Очевидно, завжди готовий прислужуватися Єрмаку Арахамія зайнявся як завжди найроботою «вирваною з контексту». Він переконує у необхідності поступок ворогові бойових офіцерів.
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09.04.2022 14:10
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09.04.2022 13:57 Ответить
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09.04.2022 14:37 Ответить
Вот когда Макроша еще и минет перестанет путькину строчить - тогда тому точно ******
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09.04.2022 15:02 Ответить
Літокаловські аккуми 3400 міліампер, низькотокові. Як він злетів?
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09.04.2022 13:59 Ответить
От коли ми застосуємо штатівські камікадзе - "почуствуйте разницу"
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09.04.2022 14:02 Ответить
Серьога ти ще в філлері?))
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09.04.2022 14:19 Ответить
Вже практично 3 тижні говоримо про штатівські дрони-камікадза, але похоже, що далі розмов не пішло.
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09.04.2022 14:33 Ответить
Так хлопці вже пройшли навчання в Штатах (було в новинах).
Я думаю - все в повній бойовій вже тут.
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09.04.2022 14:40 Ответить
Його запустили на гумці, як дитячий планер.
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09.04.2022 14:23 Ответить
Ток 8А, достатньо для планера...
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09.04.2022 14:27 Ответить
для планера з достатньо великими крилами можливо, але не для коптерів, і таких потужних двигунів.
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09.04.2022 14:42 Ответить
Окрім випадку зєднання їх паралельно у великій кількості.
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09.04.2022 14:45 Ответить
... але це зайва вага... скоріше високовольтні двигуни , для зменшення "потерь"на проводах ...
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09.04.2022 15:07 Ответить
жаль когда скабеевы неправы.
просто будь у нас НАТО, эти твари бы начинали свой день тупо с: раз-два определись, кто мешки носит, а кто в мешках.
грустный смайл
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09.04.2022 13:59 Ответить
Гарна новина.

Крім С-300, Словаччина на додачу до наших квітів (Гіацинтів, Піонів, Гвоздик) надасть нам ще й 16 гарненьких словацьких дівчаток - Сюзан.

Прошу зацінити:

https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462764/
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09.04.2022 14:00 Ответить
Як то кажуть: Юфь, яка жіночка ца Зузанна
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09.04.2022 14:05 Ответить
Ахти! Татровская оригинальная независимая подвеска.
Есть мнение, что если бы чехи не залетели, сперва под Германию, а потом под Соовк -- то сейчас бы особым шиком были не Мэрины, а Татры.
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09.04.2022 14:13 Ответить
Яка гарнюня
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09.04.2022 14:14 Ответить
Є для чого купувати НАТОвські **********.
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09.04.2022 14:17 Ответить
Калибр хороший
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09.04.2022 14:22 Ответить
Тут все ОК , такі САУ нам дуже потрібні , бо наші Богдани , як іінше озброєння закатані асфальтом.
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09.04.2022 14:32 Ответить
Почитайте про Дану М, як при Пороху у 18році.було замовлено 66 одиниць,а потім у 20 році боневтік скоротив замовлення до 26одиниць... підсумок зараз спостерігаємо.
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09.04.2022 14:27 Ответить
Так, - це воно - Зузана побудована на базі Дани М2.
Але то чехи, а це - словаки.
В них в 70-х була одна розробка - vz.77 «Дана» - так би мовити, бабуся.
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09.04.2022 14:56 Ответить
Гарні САУ..., сподіваюсь не дуже багато коштують.
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09.04.2022 15:12 Ответить
Печерський холм. 🏛️Давид Арахамія у своєму телеграмі повідомив про зустріч із командирами підрозділів у Чернігівській області, щоб обговорити з ними можливі компроміси з Росією. "Наше завдання на переговорах - юридично закріпити успіхи збройних сил", - заявив глава фракції "Слуга народу" в парламенті. 🤷🏻‍♂️Само формулювання нам здалося абсурдним. Як це «юридично закріпити успіхи збройних сил»? Збройні сили України воюють на своїй території та захищають свою державу у межах визнаних усім світом. ВСУ не ведуть загарбницьку війну та не вимагають юридичного закріплення своїх успіхів. 🗣️Ми звернулися до своїх джерел за роз'ясненнями. І те, що нам розповіли, пролунало повноцінною сенсацією. Насправді Арахамія під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ та територіальної оборони не вислуховував їхні думки та побажання. Він усю зустріч агітував їх підтримати можливі компроміси із Москвою, на які, мовляв, змушені йти представники нинішньої влади. Арахамія описував військовим апокаліптичні картини страждань простих громадян і заявляв, що більшість населення країни бажає компромісів з окупантами, аби припинилася війна. 🤬При цьому, коли один із офіцерів запитав, де, мовляв, гарантія, що після компромісу України, Росія не атакує Україну знову, але вже набагато краще підготовлена, Арахамія емоційно та безапеляційно порадив бойовому офіцеру «менше читати брехню порохоботів». Чіткої відповіді на запитання він так і не дав. 😮Джерела повідомляють, що з наради з Арахамією командири частин йшли у пригніченому стані. У фіналі зустрічі Арахамія всім дав зрозуміти, що Офіс президента має на меті йти на компроміси, незалежно від думки військових, а також натякнув, що можливі перестановки у вищому керівництві збройних сил. Учасники зустрічі його слова зрозуміли як натяк, що Офіс президента шукає серед бойових генералів заміну головному Залужному. 🤦🏼Це не дивно. Щоб там не розповідали Єрмак з Арестовичем, в Офісі президента навіть не приховують, що популярність генерала Залужного в оточенні Зеленського, що зростає, вже бісить. Там шукають вихід із становища. 😎До речі, цілком можливо, що ця зустріч (Арахамія вже анонсував такі подібні) відбулася саме з метою спровокувати Залужного на конфлікт із владою та звинуватити його в політичній заангажованості. Справа в тому, що сам факт зустрічі керівника президентської парламентської фракції з командирами військових з'єднань через голову головнокомандувача ЗСУ під час війни, це кричуще беззаконня. Армія поза політикою. Глава президентської фракції не має права втягувати армію у політичні ігрища. Армію не агітують і не запрошують до союзників, армії наказують. Відповідно до чинних норм закону. Логічне питання, якщо можна Арахамії, чому з командирами з'єднань не можна зустрічатися з Розумковим, Рудик та Порошенком? 🤔Зустріч Арахамії з командирами підрозділів у Чернігівській області повністю співпадає у напрямі з тим, про що ми писали раніше. Глава Офісу президента Андрій Єрмак активно лобіює домовленості з Росією на переговорах, у ході яких Україна, вже побита та розграблена, має піти на певні компроміси. Очевидно, завжди готовий прислужуватися Єрмаку Арахамія зайнявся як завжди найроботою «вирваною з контексту». Він переконує у необхідності поступок ворогові бойових офіцерів.
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09.04.2022 14:10 Ответить
Звідки ця інфа. Пруфи в студію.
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09.04.2022 14:14 Ответить
Оглянись вокруг -- сплошные пруфы кругом.
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09.04.2022 14:17 Ответить
Я удивляюсь, что этому ещё кто-то удивляется...
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09.04.2022 14:16 Ответить
Ну може він тоді посилання якесь кине. Бо це виглядає просто підозріло. Це як фраза "сильное заявление, но проверять я его конечно не стану"
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09.04.2022 14:20 Ответить
Ты не веришь в Арахамию? *)
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09.04.2022 14:24 Ответить
Що саме це означає. Якщо тещо він не компетентний ідіот, тоді так. Але якщо ви вірите у новину від любого, людина сказала про телеграм але не хоче надати докази (відео, фото, текст). Це те що я називаю ББС (баба бабі сказала). Все це виглядає дешевим вкидом від пороха. Мушу додати що зе та порох обоє винні, не треба сратися під час війни.
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09.04.2022 14:41 Ответить
Дайте пруфы на вашу ВВС.
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09.04.2022 14:48 Ответить
Я вас не зовсім розумію, я маю надати докази що арахамія не вів якісь переговори з воєними? Щось мені підказує що той хто звинувачує має надати докази, хоч щось від чого можна відштовхуватися. Можна звичайно повірити і без доказів, але тоді вашим дітям будуть розповідати про біолабораторії та снігерів
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09.04.2022 15:15 Ответить
Блин...
Арахамия! -- на переговорах с Россией. Арахамия! -- "собственной персоной".
Что тут непонятного?
...не затупляйте тупизны, Геноссе...*)
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09.04.2022 17:50 Ответить
Ці переговори це все фікція. З нашої сторони клоуни, з їхньої так само. До речі я казав про пруфи, а ви далі за своє. Умови будуть після битви на донбасі. В переговорах одна єдина річ яка всім треба, це обмін полоненими.
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09.04.2022 18:12 Ответить
Може бути і вкид. Арестович постарався, створивши добрий грунт для маніпуляцій. Війна.
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09.04.2022 14:36 Ответить
Знаєте чому це вкид, бо медіа пов'язані з порохом вже би нон стоп говорили про це. А так десь хтось щось ляпнув і хватить. Вони не можуть посилатися на це, але в телеграм каналах просто роздмухують зраду. Це політика, але цьому не час. Дістали вже вони.
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09.04.2022 14:50 Ответить
А деякі ЛСД (лідери суспільної думки) на подібні сценарії ************ фразою "вірю в ЗСУ", не бажаючи подивитися вгору. На тлі цієї уйні "вірю в ЗСУ" означає "вірю, що в разі наказу від Зе припинити вогонь Генштаб пошле його на#уй". Чи не пошле?
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09.04.2022 14:21 Ответить
пошле
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09.04.2022 14:27 Ответить
ОП не думає, що його народ пошматує на ганчір"я, разом говорячою головою -ЗЕ?

мені здається, що там ніхто не думає, бо немає чим, у у сраці мізків немає, тільки хрестець
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09.04.2022 14:26 Ответить
ОП, ОП, знову ОП....
Що таке "ОП"? - ЦЕ КАНЦЕЛЯРІЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЯКА НЕ УПОВНОВАЖЕНА ПРИЙМАТИ ВЗАГАЛІ НІЯКІ РІШЕННЯ.
Давайте не будемо лукавити - ОП = Президент. Крапка.
І все, що виходить з ОП потрібно чітко формулювати - не "сказали в ОП", а "сказав Президент", не "вірішили в ОП" а "вирішив Президент".
Можливо тоді Президент хоч трохи задумається, коли все, що вони зроблять і скажуть, буде транслюватись виключно від нього.
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09.04.2022 14:50 Ответить
Цю Хламідію потрібно передати кацапам на обмін наших полонених... Толку з нього ніякого, як і з ермака !!
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09.04.2022 15:17 Ответить
НЕ ФЕЙК!!!

Наше завдання на переговорах - це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію

Тому сьогодні на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування «Північ». Ми хотіли почути їхню позицію стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним. Було дуже корисно в закритому форматі про це поговорити. Плануємо найближчими днями відвідати інші регіони, щоб провести аналогічні зустрічі з військовими.
https://t.me/David_Arakhamia/55
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09.04.2022 17:37 Ответить
В бiй пiшли мiсцевi Кулiбiни...
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09.04.2022 14:20 Ответить
Ну да... -- изначально к власти пришли клоуны, бездари, жулики и воры... -- а щас Кулибиным быть стрёмно...*)
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09.04.2022 14:51 Ответить
сітка або сітчаста огорожа повинні тримати цих безпілотників поза межами.
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09.04.2022 15:04 Ответить
ватотехнологии с алиэкспрес
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09.04.2022 15:16 Ответить
Кітайські комуністи можуть те гівно постачати через північну корею. Пошліна на всі товари всіма країнами повинна складати на меньш, ніж 50%. Для початку.
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09.04.2022 16:44 Ответить
Це китайське лайно за 10 баксів, а не дрон-камікадзе
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09.04.2022 18:22 Ответить
А где в луганской области границу озраняют?
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10.04.2022 04:31 Ответить
 
 