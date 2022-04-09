В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавшего их позиции.
"Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал", - добавили в Госпогранслужбе.
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+51 YU ST
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+34 Сергій Осадчий
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Я думаю - все в повній бойовій вже тут.
просто будь у нас НАТО, эти твари бы начинали свой день тупо с: раз-два определись, кто мешки носит, а кто в мешках.
грустный смайл
Крім С-300, Словаччина на додачу до наших квітів (Гіацинтів, Піонів, Гвоздик) надасть нам ще й 16 гарненьких словацьких дівчаток - Сюзан.
Прошу зацінити:
https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462764/
Есть мнение, что если бы чехи не залетели, сперва под Германию, а потом под Соовк -- то сейчас бы особым шиком были не Мэрины, а Татры.
Але то чехи, а це - словаки.
В них в 70-х була одна розробка - vz.77 «Дана» - так би мовити, бабуся.
Арахамия! -- на переговорах с Россией. Арахамия! -- "собственной персоной".
Что тут непонятного?
...не затупляйте тупизны, Геноссе...*)
мені здається, що там ніхто не думає, бо немає чим, у у сраці мізків немає, тільки хрестець
Що таке "ОП"? - ЦЕ КАНЦЕЛЯРІЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЯКА НЕ УПОВНОВАЖЕНА ПРИЙМАТИ ВЗАГАЛІ НІЯКІ РІШЕННЯ.
Давайте не будемо лукавити - ОП = Президент. Крапка.
І все, що виходить з ОП потрібно чітко формулювати - не "сказали в ОП", а "сказав Президент", не "вірішили в ОП" а "вирішив Президент".
Можливо тоді Президент хоч трохи задумається, коли все, що вони зроблять і скажуть, буде транслюватись виключно від нього.
Наше завдання на переговорах - це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію
Тому сьогодні на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування «Північ». Ми хотіли почути їхню позицію стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним. Було дуже корисно в закритому форматі про це поговорити. Плануємо найближчими днями відвідати інші регіони, щоб провести аналогічні зустрічі з військовими.
https://t.me/David_Arakhamia/55