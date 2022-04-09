В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавшего их позиции.

"Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал", - добавили в Госпогранслужбе.

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