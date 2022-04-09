В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей. ФОТОрепортаж 21+
Российские оккупанты под Киевом безжалостно расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались скрыться из зоны боевых действий. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и лицам со слабой психикой
Ответные фото опубликованы в сети, передает Цензор.НЕТ.
На кадрах, сделанных в лесах и пригородных дорогах под Киевом, зафиксировано множество расстрелянных автомобилей, а также тела убитых российскими оккупантами мирных жителей.
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"Мы шутили, когда россияне закупили 50 тыс. пакетов для трупов. Мы острословили, когда узнали о передвижных российских крематориях, которые бы сжигали их трупы... Но выяснилось, что все это они готовили для нас..." - говорится в подписи под фото.
ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!
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ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ.
на злодію шапка горить, це не придумано, це з життя і так воно є.
зекоманда ВСЕ зробила для того, щоб нас туди не брали,а тепер жопу прикриває.
а путлер, між тим, НАТО боїться.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Це наша війна, і кацапів. ми повини нищити їх по всьому світі. не карати та в поліцію сдавати, а нищити кацапів, не обливати кровью їх вілли і майно, а нищити самих кацапів, не приносити речі до посольств, а нищити самих кацапів. всьому світу чхати
Винний той хто напав.
Зброї і в нас було достатньо. Просто до російської армії нам було далеко - тому союзники і допомагають, щоб вирівняти шанси.
Все це було методично і дотошно сплановано, розроблено й потрібним людям уже роздано вказівки. 45000 пакетів для трупів. Мобільні крематорії. Братські могили. Вони всі про це знали із самого початку. Вони мріяли про це. Вони всі хотіли цього. Вони вже почали це втілювати в життя, радісно та ініціативно - в Бучі, в Ірпені, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Димері. Ми іще не знаємо, що твориться в Маріуполі, Волновасі, Херсоні, Мелітополі, інших окупованих містах та селах.
марадьори ... не гребували нічим...
https://hvylya.net/news/250382-rf-reshila-otpravit-v-ukrainu-elitu-iz-tuvy-v-rezinovyh-sapogah
Хороший вибір за людей зробили...