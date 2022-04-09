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Новости Фото Война
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В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей. ФОТОрепортаж 21+

Российские оккупанты под Киевом безжалостно расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались скрыться из зоны боевых действий. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и лицам со слабой психикой

Ответные фото опубликованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах, сделанных в лесах и пригородных дорогах под Киевом, зафиксировано множество расстрелянных автомобилей, а также тела убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На освобожденных территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства оккупантов, как в Буче, - Синегубов

"Мы шутили, когда россияне закупили 50 тыс. пакетов для трупов. Мы острословили, когда узнали о передвижных российских крематориях, которые бы сжигали их трупы... Но выяснилось, что все это они готовили для нас..." - говорится в подписи под фото.

ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 01
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 02
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 03
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 04
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 05
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 06
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 07
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 08
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 09
В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей 10

авто (4204) армия РФ (19224) Киевская область (4135) лес (630) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+52
Зверьё. Нет слов ...
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09.04.2022 14:29
+36
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 14:30
+35
не звіри, звіри не вбивають заради розваги
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09.04.2022 14:39
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Зверьё. Нет слов ...
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09.04.2022 14:29 Ответить
не звіри, звіри не вбивають заради розваги
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09.04.2022 14:39 Ответить
Є звірі, яки вбивають заради розваги - наприклад вовки.
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09.04.2022 14:54 Ответить
це зробили "люди" які на всю глотку верещали в 2014му
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ.
на злодію шапка горить, це не придумано, це з життя і так воно є.
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09.04.2022 15:18 Ответить
Это выродки
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09.04.2022 15:31 Ответить
То і що?! 30% насєлєнія проти https://www.radiosvoboda.org/a/news-eu-nato-opytuvannia/31787252.html вступу в НАТО .
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09.04.2022 14:30 Ответить
Нащадки завєзьонних кацапів
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09.04.2022 14:35 Ответить
але ж у нас не було з ними союзу. вони і не зобов'язані були нам допомагати.
зекоманда ВСЕ зробила для того, щоб нас туди не брали,а тепер жопу прикриває.
а путлер, між тим, НАТО боїться.
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09.04.2022 14:41 Ответить
Цитуєш Квартал-95?
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09.04.2022 16:08 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 14:30 Ответить
Эти кадры должен видеть весь мир - эти преступления осуществляли не одна какая то группа русских военных, эти преступления осуществлялись каждым нацистом "армии путина"
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09.04.2022 14:31 Ответить
Немцы мирных за просто так не убивали вообще...это совковая пропаганда..
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09.04.2022 14:34 Ответить
армія путлєра це 99% насєлєнія рабсії. прямо чи опосередковано
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09.04.2022 14:34 Ответить
ти бачив фото з Сирії, Афганістану? ти висловив сильне обурення и занепокоєння?

Це наша війна, і кацапів. ми повини нищити їх по всьому світі. не карати та в поліцію сдавати, а нищити кацапів, не обливати кровью їх вілли і майно, а нищити самих кацапів, не приносити речі до посольств, а нищити самих кацапів. всьому світу чхати
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09.04.2022 14:46 Ответить
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09.04.2022 14:34 Ответить
Всех мировых лидеров нужно тыкать носом, чтобы до них в конце концов дошло какого они упыря откормили
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09.04.2022 14:36 Ответить
А наших ідерів які за тридцять років довели армію до такого стану що довелося просити зброю по всьому світу, не треба тикати носом? До речі всі живі жоден не загинув на відміну від тисяч простих людей, які тяжко працювали і сплачували податки в надії що буде забезпечена їх безпека
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09.04.2022 15:01 Ответить
Треба, але не треба звинувачувати Україну в тому, що на неї напали.
Винний той хто напав.
Зброї і в нас було достатньо. Просто до російської армії нам було далеко - тому союзники і допомагають, щоб вирівняти шанси.
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09.04.2022 16:29 Ответить
Victor, ти зміст коментаря розумієш, чи ні? Де в моєму коментарі звинувачення України? Я написав що треба натикати носом наших ідерів, які за своїми посадовими обов'язками повинні були забезпечити належний рівень збройних сил, такий щоб не просити зброю і не допустити жертв і згвалтування дітей. Це їх обов'язок
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09.04.2022 18:08 Ответить
Всі чогось згадують, що Кравчук віддав ядерну зброю. Але він також віддав крилаті ракети класу Х- та бомбардувальники. Правда Кучма а теж приложився. Я завжди говорив та буду говорити, що Кравчук був, є і буде ЛЮТИМ ворогом України.
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09.04.2022 16:41 Ответить
20 грудня 2021 року в багатьох російських ЗМІ було опубліковано інформацію, із посиланням на матеріали науково-дослідницького інституту при МЧС Росії, щодо розробки «национального стандарта, определяющего требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций». Одним словом, було розроблено стандарт обладнання братських могил (скріни із цього документа ви можете побачити на малюнку). Цей стандарт по закону мав вступити в силу 01 лютого 2022-го року і «обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения». Цікава дата, правда?

Все це було методично і дотошно сплановано, розроблено й потрібним людям уже роздано вказівки. 45000 пакетів для трупів. Мобільні крематорії. Братські могили. Вони всі про це знали із самого початку. Вони мріяли про це. Вони всі хотіли цього. Вони вже почали це втілювати в життя, радісно та ініціативно - в Бучі, в Ірпені, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Димері. Ми іще не знаємо, що твориться в Маріуполі, Волновасі, Херсоні, Мелітополі, інших окупованих містах та селах.
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09.04.2022 14:37 Ответить
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09.04.2022 14:38 Ответить
дуже шкодую що нема в "лайках" позиції - прочитав... бо "мені подобається"... не в цьому випадку...
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09.04.2022 14:43 Ответить
Розумію, шо це горе і трагедія! Але чого вони всі без взуття? Кацапскі обісцяні бомжі навіть ношеним не гидяться??
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09.04.2022 14:39 Ответить
а дійсно... тільки в шкарпетках...
марадьори ... не гребували нічим...
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09.04.2022 14:44 Ответить
Вони крали ношену білизну, жіночу й чоловічу.... а ти про чоботи, які й надіті на НОСКИ !!!! вони досі лапті та онучі носять....
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09.04.2022 14:45 Ответить
Кацапські тварини свої кірзачі міняли на кросівки...
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09.04.2022 15:00 Ответить
З Туви на війну в резинових чоботах.
https://hvylya.net/news/250382-rf-reshila-otpravit-v-ukrainu-elitu-iz-tuvy-v-rezinovyh-sapogah
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09.04.2022 15:03 Ответить
У кожну кацапську родину смердючу труну!
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09.04.2022 14:44 Ответить
Зате не Люся їх танками постріляв.
Хороший вибір за людей зробили...
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09.04.2022 14:45 Ответить
Всему народ надо выдать оружие, чтобы все могли себя защищать. Это война за выживание.
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09.04.2022 14:52 Ответить
100000%
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09.04.2022 15:31 Ответить
Я вже соттий раз кажу скильки можно брати оркив в полон???ЗСУ не жалийте на них патронив щоб потим знови их не прийшлось обминюватм краще зараз пристрельте цих одноклитиних потвор !!!Краще зараз щоб не було нових Буч ,Ирпинів та Краматорська!!!
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09.04.2022 15:04 Ответить
Обмінний фонд... ну і на органи.
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09.04.2022 16:00 Ответить
Русский-дебильная недонация.
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09.04.2022 15:11 Ответить
а Абдристович розповідав чому треба брати полонени,півень **********!? навіть якщо тому срочнику 15років -треба суку стріляти а ще краще знущатись,причому дуже жорстко і знімати на камеру тел.і відправляти його мамашці на парашу і так робити массово,поставити на конвеєр.
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09.04.2022 15:25 Ответить
Відомий бізнесмен, екс нардеп, який не приховував проросійських поглядів та намагався знайти з окупантами спільну мову, але одного разу відмовився наливати оркам горілку і його застрелили.
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09.04.2022 15:26 Ответить
карма
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09.04.2022 17:08 Ответить
+ є вже більше тисячі кацап.мяса на обміий фонд і харош.арестовича,фсбешника харе слухати.
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09.04.2022 15:27 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 16:14 Ответить
Це геноцид і рашискі варвари мають бути покарані ,чи має право ця терористична нациська держава на існування в ********* світі ?
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09.04.2022 16:23 Ответить
Карати нещадно, російську мову, як мову фашистів, терористів, убивць, мародерів і ґвалтівників заборонити взагалі у державних установах, в Верховній раді, в лікарнях, в магазинах, у транспорті, у громадських місцях і т.д. Ненавиджу тих, хто народився, десятки років прожив в Україні, але українською не розмовляють ! А як приїжджають жити в Румунію, Угорщину чи іншу країну - то мову тієї країни вивчають відразу ...
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09.04.2022 17:30 Ответить
 
 