В лесах под Киевом много расстрелянных российскими оккупантами гражданских автомобилей и тел мирных жителей. ФОТОрепортаж 21+

Российские оккупанты под Киевом безжалостно расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались скрыться из зоны боевых действий. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и лицам со слабой психикой

Ответные фото опубликованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах, сделанных в лесах и пригородных дорогах под Киевом, зафиксировано множество расстрелянных автомобилей, а также тела убитых российскими оккупантами мирных жителей.

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"Мы шутили, когда россияне закупили 50 тыс. пакетов для трупов. Мы острословили, когда узнали о передвижных российских крематориях, которые бы сжигали их трупы... Но выяснилось, что все это они готовили для нас..." - говорится в подписи под фото.

ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!



















