В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах. ФОТО

В память погибших в Краматорске "Укрзализныця" в субботу, 9 апреля, оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзалізниці".

"Жестокое убийство 52 гражданских граждан Украины российской ракетой на железнодорожном вокзале в Краматорске не может быть забыто. Сегодня, 9 апреля, в память погибших в Краматорске Укрзализныця оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране. Вместо пассажиров, которые могли бы быть там , сегодня на этих местах поедут цветы", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Пентагоне подтвердили, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Отмечается, что "от Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова в Запорожье места в поездах под номером 52 будут пустыми - неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан , которые были отобраны жестоко и спланированы".

В "Укрзалізниці" глубоко сочувствуют семьям погибших и обещают продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы и дальше спасать жизнь наших граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС потрясен атакой России на вокзал Краматорска: военные преступления не должны оставаться безнаказанными