В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах. ФОТО
В память погибших в Краматорске "Укрзализныця" в субботу, 9 апреля, оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Укрзалізниці".
"Жестокое убийство 52 гражданских граждан Украины российской ракетой на железнодорожном вокзале в Краматорске не может быть забыто. Сегодня, 9 апреля, в память погибших в Краматорске Укрзализныця оставляет пустыми места в нескольких поездах по всей стране. Вместо пассажиров, которые могли бы быть там , сегодня на этих местах поедут цветы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "от Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова в Запорожье места в поездах под номером 52 будут пустыми - неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан , которые были отобраны жестоко и спланированы".
В "Укрзалізниці" глубоко сочувствуют семьям погибших и обещают продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы и дальше спасать жизнь наших граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль