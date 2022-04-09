Российские оккупанты установили блокпост на Варшавской трассе в Ворзеле и расстреливали мирных жителей, - Казанский. ВИДЕО
Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что во время оккупации Ворзеля российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и расстреливали граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Казанский отметил: "В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, пытавшихся проехать мимо. Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Труппы так и лежали вдоль дорог до сегодня еще с начала марта".
В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, которые пытались проехать мимо.— Денис Казанський (@den_kazansky) April 9, 2022
Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Трупы так и лежали вдоль дорог до сегодняшнего дня еще с начала марта pic.twitter.com/zVPtp5PNjH
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