Российские оккупанты установили блокпост на Варшавской трассе в Ворзеле и расстреливали мирных жителей, - Казанский. ВИДЕО

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что во время оккупации Ворзеля российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и расстреливали граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Казанский отметил: "В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, пытавшихся проехать мимо. Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Труппы так и лежали вдоль дорог до сегодня еще с начала марта".

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