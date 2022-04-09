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Российские оккупанты установили блокпост на Варшавской трассе в Ворзеле и расстреливали мирных жителей, - Казанский. ВИДЕО

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что во время оккупации Ворзеля российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и расстреливали граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Казанский отметил: "В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, пытавшихся проехать мимо. Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Труппы так и лежали вдоль дорог до сегодня еще с начала марта".

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В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, которые пытались проехать мимо.

Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Трупы так и лежали вдоль дорог до сегодняшнего дня еще с начала марта pic.twitter.com/zVPtp5PNjH

— Денис Казанський (@den_kazansky) April 9, 2022

убийство (6484) Казанский Денис (311) военные преступления (1435) Ворзель (14)


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Ні Раха, ні кацапи не мають права на існування. Їбані заліссянські виродки...
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09.04.2022 22:35 Ответить
Ну то жертимуть один одного незабаром, бо буде гірше втричі чим у дев'яностих...
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09.04.2022 23:32 Ответить
Лукашенко получил по бульбе клюшкой Видео https://www.youtube.com/watch?v=epmDk7aO6YM
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09.04.2022 22:36 Ответить
Шкода, мало в'їбали.
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09.04.2022 22:37 Ответить
Допоможіть з українською пропагандою проти рашистів. Викладайте фото війни з супутнім текстом на алі експрес у відгуках. З дохлими окупантами, з нашими розбомбленими будинками. Звичайно з нових акаунтів
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09.04.2022 22:53 Ответить
Бедные люди,они не осознавали опасности, думали мирные люди и ничего не грозит, даже не знаю как называть таких отбросов,не могу даже их животными назвать,это просто нелюди.
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09.04.2022 23:09 Ответить
Справжнє обличчя "русского міра"! 👹😲😠
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10.04.2022 02:08 Ответить
Ці Орки не мают права на існування це одноклитинні потвори і як казав шаман Габишев це слуги Сатани и задача ЗСУ не брати их в полон а просто розстрилювати як непотріб щоб диявол не зміг ще раз народитися !!!!тильки так на пленеті Земля настанн Мир а самий головний Антихрист який сидить бункері назавжди піде в Ад!!!
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10.04.2022 03:52 Ответить
 
 