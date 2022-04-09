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Новости Фото Война
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ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники на Черниговщине дали бой российским оккупантам и уничтожили большую часть техники врага.

Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Часть техники уцелевшей передается соответствующим подразделениям ВСУ, а себе мы тоже немного прихватили... Хвастаться не буду, потому что пусть "братья", которые хотят вернуться в ад, не знают, какие их ждут сюрпризы.

Смотрите также: ВСУ в Черниговской области уничтожили российскую "Акацию". ВИДЕО

ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 01

ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 02
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 03
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 04
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 05
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 06
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 07
ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов 08

Автор: 

Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+43
Мої Герої!
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09.04.2022 23:25
+15
Красаучики
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09.04.2022 23:18
+14
Те снаряды в коробах ещё можно по кацапам запустить?
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09.04.2022 23:21
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Красаучики
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09.04.2022 23:18 Ответить
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09.04.2022 23:56 Ответить
В Украину стройными клиньями потянулись перелётные птицы... "Дикие Гуси".
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10.04.2022 01:21 Ответить
Тож ніби Чернігівщина була повністю звільнена від окупантів. Шо опять? Чи це раніше?
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10.04.2022 00:01 Ответить
Те снаряды в коробах ещё можно по кацапам запустить?
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09.04.2022 23:21 Ответить
Навіть треба.
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09.04.2022 23:38 Ответить
Ви дочитали статтю до останнього речення?
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09.04.2022 23:43 Ответить
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09.04.2022 23:22 Ответить
Саме те,у чому Україну звинувачувала пєтушня у 2014р.
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09.04.2022 23:48 Ответить
Не уподоляйтесь русне. Это все ******. Там не те больницы чтобы проводить пересадки. Там наскоро оставленные кожно венеричка и подсобные помещения без всякого оборудования. Включите мозг. Кровь из бел запасов брали.
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10.04.2022 00:34 Ответить
не ну чо. Пол изменить могут. Тут особая квалификация не нужна
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10.04.2022 07:49 Ответить
Залізяччя.
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09.04.2022 23:24 Ответить
Мої Герої!
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09.04.2022 23:25 Ответить
Козаки.
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09.04.2022 23:54 Ответить
Героям Слава!Низкий поклон!Честь и Хвала!❤️💙
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10.04.2022 01:36 Ответить
Так на Черниговщине орки сейчас есть или нет? Или это было еще неделю назад?
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09.04.2022 23:34 Ответить
Есть, но они примерно в том же состоянии, что и техника. Сломались.
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09.04.2022 23:41 Ответить
ссылка же есть на фейсбук того, кто выложил фотки. Да это старые фото. Выложены в доказательство того, что орки не просто вышли, а их выбивали и убивали.
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09.04.2022 23:41 Ответить
уже нету.
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09.04.2022 23:47 Ответить
ВІльна Україна


@portnvateam_new

·
https://twitter.com/portnvateam_new/status/1511582595041136641 6 апр.



Мечта всего прогрессивного человечества

https://twitter.com/i/status/1511582595041136641
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09.04.2022 23:43 Ответить
Какой сильный и красивый голос у дивчины! Супер исполнение! Нота в ноту.
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10.04.2022 01:18 Ответить
ЗСУ зовсім не поважають "другу армію світу", про яку мені роками торочили в дискусіях диванні "велікіє".
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09.04.2022 23:51 Ответить
У Гіркіна-Стрєлкова настрій ні в *****.На Донбасі,виявляється,теж все заглохло.
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09.04.2022 23:51 Ответить
Так рознесло, що й не розбереш що то було.
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09.04.2022 23:53 Ответить
Что за боеприпасы на 2-ом фото?
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09.04.2022 23:56 Ответить
Рискну предположить, что єто ТОР
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10.04.2022 01:06 Ответить
Или если ответить на поставленньій вопрос, то 9М330
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10.04.2022 01:07 Ответить
на 7й фотці машина трішки підгоріла. Якщо не рознесло то боєзапас можна ще використати.
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11.04.2022 09:52 Ответить
Демілітаризація "оркостану" йде за планом! 😁
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10.04.2022 03:13 Ответить
Черниговщина - это хорошо. Это было.

А что на Юге и Востоке?
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10.04.2022 09:14 Ответить
Расхерачили *********** братьев, которые всё никак не воюют в Украине
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10.04.2022 11:52 Ответить
Слава Захисникам України!!!
Смерть московитам ***** та їх сраколизам в УКРАЇНІ !!
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10.04.2022 22:30 Ответить
 
 