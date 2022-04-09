ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Украинские защитники на Черниговщине дали бой российским оккупантам и уничтожили большую часть техники врага.
Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.
"Часть техники уцелевшей передается соответствующим подразделениям ВСУ, а себе мы тоже немного прихватили... Хвастаться не буду, потому что пусть "братья", которые хотят вернуться в ад, не знают, какие их ждут сюрпризы.
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+43 Максім ХОЙ #398010
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@portnvateam_new
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https://twitter.com/portnvateam_new/status/1511582595041136641 6 апр.
Мечта всего прогрессивного человечества
https://twitter.com/i/status/1511582595041136641
А что на Юге и Востоке?
Смерть московитам ***** та їх сраколизам в УКРАЇНІ !!