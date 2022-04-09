ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники на Черниговщине дали бой российским оккупантам и уничтожили большую часть техники врага.

Фото обнародовал один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Часть техники уцелевшей передается соответствующим подразделениям ВСУ, а себе мы тоже немного прихватили... Хвастаться не буду, потому что пусть "братья", которые хотят вернуться в ад, не знают, какие их ждут сюрпризы.

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