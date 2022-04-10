176 игрушек разместили на трибуне перед матчем "Шахтера" и "Олимпиакоса" в честь погибших в войне детей. ФОТО
Перед благотворительным матчем между "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом" на трибуне стадиона в Пирее было разложено 176 детских игрушек.
Об этом греческий клуб сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
176 игрушек символизируют количество детей, погибших во время войны России против Украины.
Топ комментарии
+9 Виктор Дийнега
показать весь комментарий10.04.2022 01:52
+6 оззи
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+6 irina #514605
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Чи понесуть усі ці кравчуки, кучми, ющенки, януковичі, порошенки, зеленські відповідальність за це?
Дуже сумнівно.
И не 176 детей, больше
))