176 игрушек разместили на трибуне перед матчем "Шахтера" и "Олимпиакоса" в честь погибших в войне детей. ФОТО

Перед благотворительным матчем между "Шахтером" и греческим "Олимпиакосом" на трибуне стадиона в Пирее было разложено 176 детских игрушек.

Об этом греческий клуб сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

176 игрушек символизируют количество детей, погибших во время войны России против Украины.

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