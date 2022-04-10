Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский. ФОТОрепортаж
Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, как российские военные расстреливали людей, пытавшихся проехать вдоль города Макарова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Расстрелянные и сожженые гражданские автомобили на въезде в Макаров. Здесь были позиции российских военных, расстреливали тех, кто пытался проехать.
Один автомобиль раздавлен танком. Внутри машин мертвые, сгоревшие люди.
Одна и та же картина подобных ужасающих зверств по всей Киевской области, где побывали каратели", - отметил он.
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