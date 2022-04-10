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Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский. ФОТОрепортаж

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, как российские военные расстреливали людей, пытавшихся проехать вдоль города Макарова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Расстрелянные и сожженые гражданские автомобили на въезде в Макаров. Здесь были позиции российских военных, расстреливали тех, кто пытался проехать.

Один автомобиль раздавлен танком. Внутри машин мертвые, сгоревшие люди.

Одна и та же картина подобных ужасающих зверств по всей Киевской области, где побывали каратели", - отметил он.

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Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский 01
Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский 02
Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский 03
Россияне расстреливали мирных граждан на въезде в Макаров, - Казанский 04

Казанский Денис (311) Макаров (18)


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Как теперь по-человечески похоронить людей из раздавленной Таврии?((((
Мрази
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10.04.2022 08:12 Ответить
***** РОССИИ !!!
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11.04.2022 03:34 Ответить
 
 