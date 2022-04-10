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Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, жертв нет, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты обстреляли школу и два многоэтажных дома в Северодонецке Луганской области, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

"Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом неоднократно пострадавшем доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из школ, расположенной рядом", - написал Гайдай.

Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, жертв нет, - Гайдай 01

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Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, жертв нет, - Гайдай 02

Также он сообщил, что за минувшую ночь было разрушено два дома в Лисичанске и Камышевасе-1.

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обстрел (27151) Северодонецк (605) школа (3015) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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10.04.2022 08:56 Ответить
 
 