Российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, жертв нет, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты обстреляли школу и два многоэтажных дома в Северодонецке Луганской области, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

"Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом неоднократно пострадавшем доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из школ, расположенной рядом", - написал Гайдай.

Также читайте: В Луганской области ветер погнал облако с азотной кислотой в сторону РФ, - Гайдай

Также он сообщил, что за минувшую ночь было разрушено два дома в Лисичанске и Камышевасе-1.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Луганщины: Одна погибшая в Северодонецке, четверо ранены в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. ВИДЕО