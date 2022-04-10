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Новости Фото Война
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Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области. ФОТОрепортаж

Населенные пункты Богдановка и Большая Дымерка в Броварском районе Киевской области получили существенные разрушения в результате российской оккупации.

Соответствующие фото опубликовал в телеграм-канале журналист Игорь Захаренко, информирует Цензор.НЕТ.

На фото также видна разбитая вражеская техника.

Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 01
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 02
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 03
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 04
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 05
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 06
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 07
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 08
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 09
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 10
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 11
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 12
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 13
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 14
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 15
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 16
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 17
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 18
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 19
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 20
Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области 21

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Андреевка после российской оккупации: "Полная жесть с кучей боеприпасов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19224) Бровары (338) Киевская область (4135) техника (1736)


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Топ комментарии
+13
Такі фото і використовує офіс президента не тільки для трибуналу, а також для агітації припинення війни. Розислали гончих в частини,зробили органи для агітації за кордоном. Тільки міста і села і надалі рушать рашисти,а за кордоном працюють канали не від Зеленського, а від журналістів з зони війни. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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10.04.2022 09:59
+13
А ще треба згадати , як дуже багато в Україні до війни казали :"какаяразніца!". А зараз :"ми празрєлі!". А що , до цього кацапи були людьми ? А бувша Югославія , Грузія , Сірія .. Майже всі масові вбивства та геноцид їхня справа . А до цього були Чехословаччина , Угорщина , Афганістан . І , нарешті , скільки сторіч ці виродки знущаються над Україною ! Після всього цього ще треба було "празрєвать"? Цю недокраїну треба було давно розвалити .
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10.04.2022 10:22
+10
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486


А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
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10.04.2022 09:57
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https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486


А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
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10.04.2022 09:57 Ответить
А ще треба згадати , як дуже багато в Україні до війни казали :"какаяразніца!". А зараз :"ми празрєлі!". А що , до цього кацапи були людьми ? А бувша Югославія , Грузія , Сірія .. Майже всі масові вбивства та геноцид їхня справа . А до цього були Чехословаччина , Угорщина , Афганістан . І , нарешті , скільки сторіч ці виродки знущаються над Україною ! Після всього цього ще треба було "празрєвать"? Цю недокраїну треба було давно розвалити .
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10.04.2022 10:22 Ответить
Такі фото і використовує офіс президента не тільки для трибуналу, а також для агітації припинення війни. Розислали гончих в частини,зробили органи для агітації за кордоном. Тільки міста і села і надалі рушать рашисти,а за кордоном працюють канали не від Зеленського, а від журналістів з зони війни. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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10.04.2022 09:59 Ответить
Касап ничего создать не может а только рушить и ломать. Это у них в крови.
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10.04.2022 10:08 Ответить
Вот, смотрю на фото сожженной кацапской техники и задаюсь вопросом: ОНО РЖАВОЕ, потому что окислилось во время пожара или было уже ржавым до покраски (сгорела краска)!??
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10.04.2022 10:21 Ответить
А я мрію проснутися і побачити такою ж іржавою , а головне згорілою їхню маскву і решту їхніх "гарадов".
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10.04.2022 10:26 Ответить
Рим когда то весь блестел в имперском золоте и красовался белокаменными дворцами знати, а потом пал!
ВСЕ ЫМПЕРИИ рано или поздно разваливаются, развал москалькой идет уже больше века и близится к финалу, мы все являемся свидетелями ее жуткой агонии (кусающей змеи в смертельных конвульсиях)!
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10.04.2022 10:45 Ответить
Не зрівнюйте Римську Імперію з терористичною недокраїною з такими ж недолюдьми ! Вони й зараз відстають в розвитку від того Риму . Та імперія розпалась на багато цивілізованих країн , а цих виродків треба знищити .
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10.04.2022 11:45 Ответить
Любая ИМПЕРИЯ живет за счет захвата новых провинций и выжимания с них всех "соков как с лимона" для благополучия и поддержания высокого уровня жизни в метрополии, все остальное это лишь часности и особенности, а так как я пишу об общих закономерностях исторической перспективы (развала империи), то тонкости уже не так важны как сама суть!
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10.04.2022 12:00 Ответить
Тепер 21 сторіччя !!! І коли це росія була великою ?
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10.04.2022 12:52 Ответить
Она была и есть ЫМПЕРИЯ по факту и по сути (а ее "вяличие" или нищета меня соверщенно как-то не волнует)!
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10.04.2022 13:04 Ответить
Две версии правильные.
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10.04.2022 10:46 Ответить
судя по цвету тепература горения была где-то 250 С, но колеса не все погорели, а ржавчина РАВНОМЕРНАЯ по всему корпусу, то напрашивается вывод, что она уже была под краской!
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10.04.2022 12:04 Ответить
Фото разшушенных жизней и уничтоженных домов с подпистью "руZкий мир" должен увидеть весь земной шар, чтобы ни в одном уголке мира не было иллюзий что несет с собой раисся.
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10.04.2022 10:36 Ответить
Горіть у пеклі москалі!
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10.04.2022 10:42 Ответить
Район вулиць Петровського, Пушкіна, Курчатова.
Звісно, кацапські назви ні до чого, але все ж...
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10.04.2022 10:59 Ответить
Ви праві , ці назви як магнітом притягують різну гидоту .
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10.04.2022 11:49 Ответить
Та ні, то просто збіг обставин. Той район близький до залізниці зі сторони якої прийшли орки.
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10.04.2022 13:06 Ответить
 
 