Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области. ФОТОрепортаж
Населенные пункты Богдановка и Большая Дымерка в Броварском районе Киевской области получили существенные разрушения в результате российской оккупации.
Соответствующие фото опубликовал в телеграм-канале журналист Игорь Захаренко, информирует Цензор.НЕТ.
На фото также видна разбитая вражеская техника.
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А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
ВСЕ ЫМПЕРИИ рано или поздно разваливаются, развал москалькой идет уже больше века и близится к финалу, мы все являемся свидетелями ее жуткой агонии (кусающей змеи в смертельных конвульсиях)!
Звісно, кацапські назви ні до чого, але все ж...