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В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье в ряде немецких городов состоялись пророссийские "автопробеги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 01

Один из крупнейших автопробегов состоялся в Ганновере, где по улицам проехали более 350 автомобилей, увешанных российскими и советскими флагами. Заявленный девиз демонстрации – "Против языка вражды, против издевательств и дискриминации русского населения".

В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 02

В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 03

Ехать "обиженным" россиянам пришлось мимо контрдемонстрации, которая собрала, по данным полиции, по меньшей мере в десять раз больше участников с украинскими флагами.

В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 04

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В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 05

Накануне Министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус предупредил, что полиция не будет терпеть российскую военную пропаганду на немецких улицах, и напомнил, что использование символов, прославляющих российскую войну в Украине, букв Z и V или других знаков, может вести к штрафам и административным наказаниям

В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги 06

В Штутгарте, в Южной Швабии, ряде других регионов также произошли подобные "автопробеги против дискриминации русскоязычных". А вот власти Франкфурта запретили проведение подобной акции, в которой планировали принять участие почти 700 машин, предложив россиянам не прятаться в автомобилях, а выйти на улицы.

Первая подобная демонстрация на почти 400 автомобилях прошла в минувшее воскресенье в Берлине и вызвала большое возмущение многих людей в Германии.

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Полностью отказать в проведении демонстраций в Германии не могут, объясняя, что свобода собраний является большим достоянием демократии. Впрочем, подобные акции россиян вызывают все большее раздражение среди местных жителей.

Между тем в Германии уже полтора месяца не прекращаются демонстрации в поддержку Украины.

Германия (6955) митинг (2556) россия (95526)


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Топ комментарии
+40
А якщо ще й з власникам - було б взагалі чудово!
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10.04.2022 21:24
+35
Довбані кацапи
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10.04.2022 21:23
+35
А выслать их на фиг - демократия не позволяет?
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10.04.2022 21:23
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Довбані кацапи
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10.04.2022 21:23 Ответить
Скоріше роздрібні німці.)))
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10.04.2022 21:31 Ответить
Скоріше роздрібні німці))))
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10.04.2022 21:33 Ответить
До чого тут цапи?Вони остаточно усім світом.визнані хижаки.Питання скоріше до німців.А цапи пересуваються до того міста,де їм надають звіздюлей.
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10.04.2022 21:42 Ответить
Скоро кацапи будуть вимагати щоб російська мова була другою державною.
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12.04.2022 16:33 Ответить
Таке саме біснування орди вчора проходило в Кіпрі: https://youtu.be/3yth7uksZOo https://youtu.be/3yth7uksZOo

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10.04.2022 21:44 Ответить
Сподіваюсь, що до ранку з десяток аквафрешних корит вже згорить.
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10.04.2022 21:23 Ответить
А якщо ще й з власникам - було б взагалі чудово!
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10.04.2022 21:24 Ответить
А выслать их на фиг - демократия не позволяет?
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10.04.2022 21:23 Ответить
так, демократія, плюралізм, права людини. це все не працює коли русняві танки їдуть по вулицях, а пока машини з праорами - НІЗЯ покарати
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10.04.2022 21:24 Ответить
коли поїдуть танки буде пізно ! треба вчитись на чужих помилках .
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10.04.2022 21:47 Ответить
Нажаль, вони в більшості російськи німці, що репатріювалися в Німеччину й одразу одержали німецьке громадянство. Навіть якщо у деяких подвійне громадянство, все одно вислати не можна - Німеччина подвійне громадянство не забороняє.

Ну й для негромадян є закони щодо депортації - треба дуууже постаратися!
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10.04.2022 22:08 Ответить
Поки не почують про ганноноверську народну республіку, будуть бавитись у демократію. Ми в Україні наперед попереджаєм і висловлюєм стурбованість, якщо шо.
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10.04.2022 23:00 Ответить
***** - ДА! У нас в Латвии этих тварей тоже как грязи!
Чего стоит только одна мразь Татьяна Жданока, которая депутат Европарламента, получает ТВАРЬ зарплату из наших налогов и https://youtu.be/DzXkGQOCs6k выступает на паРАШЕ на роSSийско-фашистскизх сборищах "Суть времени"!
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10.04.2022 23:33 Ответить
и в израиле этих тварей как грязи!один кедми мразь,друг соловьёва чего стоит!
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11.04.2022 11:53 Ответить
Меркель наверно первая ехала на черной Волге. **** немчура опущенная.
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10.04.2022 21:24 Ответить
она наверно и организовала
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10.04.2022 22:07 Ответить
Спільний радянсько-німецький парад у Бресті 22.09.1939 р.

https://www.youtube.com/watch?v=kqTSkwkwLFM

Історія любить повторятись. Тільки зараз не в Бресті, а в Німеччині.
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10.04.2022 21:24 Ответить
про цей "парад" руSSкі бажають НЕ згадувати...
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 21:29 Ответить
про цей "парад" руSSкі бажають НЕ згадувати....

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 21:32 Ответить
нарывается москальня. мало того что их гонят отовсюды, шесть трупов уже нашли в канавах ну их походу просто выкинут оттуда.
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10.04.2022 21:25 Ответить
Необхідні спецзагони,для чистки цивілізації. Інакше орда всіх позачищає
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10.04.2022 21:31 Ответить
Тобто, в Німеччині можна проводити будь-які акції ? Ні поліція, ні місто заперечити не можуть ?

Тут потрібно подавати заявку, описувати захід (на окремі ще страховка потрібна) і отримати дозвіл.

До речі, ніби москальня збирається знову проводити свій =бєссмєртний полк=.
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10.04.2022 21:27 Ответить
на жаль, в німеччині дуже багато адептів руSSкого міра, з одною звилиною в мудаковатій голові...

які НІКОЛИ в житті НЕ поїдуть на раSSію жити.... а срати в Європі...це їхня суть...
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10.04.2022 21:27 Ответить
В Германии много кацапов, от этого и беды.
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10.04.2022 21:29 Ответить
Номера переписать. Кацапские телеги спалить. Желания исполять заказы из кацапляндии у ватной свиноты,окопавшейся в Германии, ***********.
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10.04.2022 21:28 Ответить
Пздць швабам. Рюзьге,вже,окупували...
Німеччини неіснує. Денацифікація
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10.04.2022 21:28 Ответить
Импотенты!!!!!!
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10.04.2022 21:30 Ответить
Не хочу ''накаркати''а може хочу)))кацапи на протязі місяця ,покажуть німцям своє справжнє обличчя,з пролитою німецькою кров'ю(дедиваєвалі ,можемпАвтАріть)
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10.04.2022 21:30 Ответить
Це люди російського походження. Майже жоден німець не любить Росію. У нашому місті підняли прапор України. (пишу з Німеччини)
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10.04.2022 21:31 Ответить
как не любит, когда нам еле каски от сердца перед войной оторвали, чтобы не огорчать русских....
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10.04.2022 23:42 Ответить
Колорадське падло живе в Германії і добре почувається...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477

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10.04.2022 21:32 Ответить
Сообщаем о нём ФБ, массово.
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10.04.2022 22:21 Ответить
Це капєц, звідки тих ****** стільки розвеось в Німеччині?
І нє, шоб їхати на свою улюблену паРашу, сидять ***** в гейропі і страждають за ******.
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10.04.2022 21:33 Ответить
имперцы любят жить подальше от россии в ЕС, США, Англия.
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10.04.2022 21:33 Ответить
думаю, через год немцы их начнут *******.
Но это не точно. Может через два.
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10.04.2022 21:34 Ответить
так фріци ж заявляли,що почнуть департовувати кацапів за це..
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10.04.2022 21:35 Ответить
Совершенно справедливая дискриминация в данном случае!
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10.04.2022 21:35 Ответить
Так рвут Свой Зад
Так Вперёд На Родину!!!!
Просто вне понимания....
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10.04.2022 21:37 Ответить
а в Греції такому саме шабошу побили машини та спалили кацапський аквафреш ...
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10.04.2022 21:38 Ответить
На Кипре
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10.04.2022 21:42 Ответить
бачив що на Кіпрі , а можливо то була гречеська половина ? Без різниці , головне що вломили .
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10.04.2022 21:46 Ответить
В Монреалі маніфестації відбуваються щосуботи.
Люди приходять.
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10.04.2022 21:48 Ответить
Щира дяка нашим братам в Канаді та небайдужим канадцям!

Klooch -- україномовний канадський гурт: https://www.youtube.com/watch?v=Rx5EXE91ALo Моторролла & Klooch - Жар-птиця
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10.04.2022 22:46 Ответить
В статті написано, що контрдемонстрації збирали вдесятеро більше учасників. Ваш коментар схожий на провокацію, мета якої - посіяти розбрат між українцями, і від нього смердить кремлівськими пропагандистських наративами.
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10.04.2022 22:04 Ответить
Приклад одних ідіотів не навчив? Ну що ж доведеться попрацювати картами😈
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10.04.2022 21:45 Ответить
Дядько на жигулях теж приймав участь у параді? 🤣
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10.04.2022 21:46 Ответить
Немцы!!!
Гоните эту " патологию" в Мухосранск иначе будет у вас Буча-2 и Буча-22
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10.04.2022 21:47 Ответить
Як жаль що Україна захищаючи свою свободу гіркою ціною одночасно захищає і цих ідерів. Видно дійсно для французів і німців щоб у них проснулась хоч крапля совісті треба щоб їм 'павтарілі'
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10.04.2022 21:54 Ответить
чому це їдуть не на лада каліна?
чи волга з ссср?
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10.04.2022 22:04 Ответить
пусть светятся. тихо пришел, тихо ушел. а почему кацап не дышит, наверно сьел чего.
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10.04.2022 22:11 Ответить
анулювати громадянство та вислати у ссср --- це кацапстан зараз
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10.04.2022 22:13 Ответить
Так может быть и с гитлеровским флагом можно выходить? А что? Свобода ведь.
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10.04.2022 22:40 Ответить
Емігранти і свєрчкі,які залишилися після виведення ЗГВ, Одна москалота
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10.04.2022 22:53 Ответить
Німці, ну що ви як діти малі? Прирівняйте рашиську символіку до нациської і ******* цих роZіян, щоб аж чвакало!
Не треба подяк за пораду!
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10.04.2022 23:02 Ответить
"Для тих, хто буде українською владою після війни, має бути справою честі - знайти і помститися. Злочини без терміну давності не вимагають стрімкості відплати. Імена командирів, офіцерів і сержантів (та й рядового складу) підрозділів, що катували Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель і ті міста і селища, про котрі ми поки не знаємо - не проблема для ССО України. Тож хто б не сідав в крісло глави держави, хто б не ставав до роботи в кабінеті керівника ССО, ГУР, СБУ - Справа Катів має лишатися пріоритетною, а опис звірств окупанта має нагадувати - немає прощення.

Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.

«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.

- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»

Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
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10.04.2022 23:09 Ответить
Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих.
👍
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10.04.2022 23:45 Ответить
ПРИГРЕЛИ мразоту. на сызрань исконную пусть едут!
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10.04.2022 23:12 Ответить
по тихій спокійній Німеччині кататись багато розуму не треба. От нехай краще в Чорнобаївку приїдуть. Оце буде справді скрепна підтримка. ))
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10.04.2022 23:15 Ответить
РашиSSтских 3,14дарасов ссаными тряпками гнать со всех стран мира в их сраную паРАШУ! Пусть там свой фашистский мир строят! Пошли вон, МРАЗИ из цивилизованного общества!
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10.04.2022 23:30 Ответить
И тряпку нафталиновую страны рабов совка в Германии свободно демонстрируют, вот как руки чешутся повторить и оккупировать Восточную Германию, а может и всю назло Америке. Нонсенс это все равно, чтобы в мацкве флаги третьего рейха на автопробеге.
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10.04.2022 23:53 Ответить
Бл&ть ну такі поцрєоти "вялікайрассєї" - шо аж усратись і не жити! А шо ж ви тоді свинособачі виродки робите у тій "заґнівающейгєйропє"??!! Шо ж ви не їдете на свою свинособачу "родіну"??!!! Там же ж так "харашо"!!! Шо - не хочете лаптьом щі хлєбать, хочете жерти бюргерські ковбаски запиваючи їх бюргерським "півцом"(най би ви на світ не родились ********!), не хочете нюхать свій рідний "рюсській дух" своїх засцяних і засраних "абамой-трампом-байденом" під'їздів?? Ви як та смердюча сарана - жерете, серете, і йдете далі по землі жерти і серти! Поки хтось вас не зупинить і не зітре з лиця землі таку гидотну рюзьгємірну погань!
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11.04.2022 00:33 Ответить
Ці всі недоумки вже завтра же мають бути депортовані до Параші!
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11.04.2022 00:35 Ответить
та скажіть їм як що ще раз вийдуть з власівськими тряпками, то будуть депортовані на Рашку і побачете що не одна тварина більш не вийде. Не панькайтесь з ними, не робіть наших помилок.
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11.04.2022 03:37 Ответить
Виловити всіх до одного, в літак із вимкненим транспондером (як показав приклад їхній вождь) і десь над кровавою площою викинути з висоти 10км... Без парашутів... Нехай летять на родіну...
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11.04.2022 04:01 Ответить
Die Deutschen sind stolz darauf um die russische Scweine Arsch zu lecken.
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11.04.2022 07:02 Ответить
Такі тепер гей-паради в Німеччині. Такі тепер новинки німецької порно-індустрії.
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11.04.2022 07:22 Ответить
Гітлер з Гіммлером і Герінгом торохтять кістками в домовинах...
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11.04.2022 11:06 Ответить
пообливать их пидоров бензином и сжечь *****!
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11.04.2022 11:42 Ответить
А чому ця наволоч не вертається на смердячу істарічєскую родіну?
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11.04.2022 15:45 Ответить
 
 