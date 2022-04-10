В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье в ряде немецких городов состоялись пророссийские "автопробеги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Один из крупнейших автопробегов состоялся в Ганновере, где по улицам проехали более 350 автомобилей, увешанных российскими и советскими флагами. Заявленный девиз демонстрации – "Против языка вражды, против издевательств и дискриминации русского населения".

Ехать "обиженным" россиянам пришлось мимо контрдемонстрации, которая собрала, по данным полиции, по меньшей мере в десять раз больше участников с украинскими флагами.

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Накануне Министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус предупредил, что полиция не будет терпеть российскую военную пропаганду на немецких улицах, и напомнил, что использование символов, прославляющих российскую войну в Украине, букв Z и V или других знаков, может вести к штрафам и административным наказаниям

В Штутгарте, в Южной Швабии, ряде других регионов также произошли подобные "автопробеги против дискриминации русскоязычных". А вот власти Франкфурта запретили проведение подобной акции, в которой планировали принять участие почти 700 машин, предложив россиянам не прятаться в автомобилях, а выйти на улицы.

Первая подобная демонстрация на почти 400 автомобилях прошла в минувшее воскресенье в Берлине и вызвала большое возмущение многих людей в Германии.

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Полностью отказать в проведении демонстраций в Германии не могут, объясняя, что свобода собраний является большим достоянием демократии. Впрочем, подобные акции россиян вызывают все большее раздражение среди местных жителей.

Между тем в Германии уже полтора месяца не прекращаются демонстрации в поддержку Украины.