В некоторых немецких городах прошли пророссийские автопробеги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В воскресенье в ряде немецких городов состоялись пророссийские "автопробеги".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Один из крупнейших автопробегов состоялся в Ганновере, где по улицам проехали более 350 автомобилей, увешанных российскими и советскими флагами. Заявленный девиз демонстрации – "Против языка вражды, против издевательств и дискриминации русского населения".
Ехать "обиженным" россиянам пришлось мимо контрдемонстрации, которая собрала, по данным полиции, по меньшей мере в десять раз больше участников с украинскими флагами.
Накануне Министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус предупредил, что полиция не будет терпеть российскую военную пропаганду на немецких улицах, и напомнил, что использование символов, прославляющих российскую войну в Украине, букв Z и V или других знаков, может вести к штрафам и административным наказаниям
В Штутгарте, в Южной Швабии, ряде других регионов также произошли подобные "автопробеги против дискриминации русскоязычных". А вот власти Франкфурта запретили проведение подобной акции, в которой планировали принять участие почти 700 машин, предложив россиянам не прятаться в автомобилях, а выйти на улицы.
Первая подобная демонстрация на почти 400 автомобилях прошла в минувшее воскресенье в Берлине и вызвала большое возмущение многих людей в Германии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии Путину ищут новое имя
Полностью отказать в проведении демонстраций в Германии не могут, объясняя, что свобода собраний является большим достоянием демократии. Впрочем, подобные акции россиян вызывают все большее раздражение среди местных жителей.
Между тем в Германии уже полтора месяца не прекращаются демонстрации в поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну й для негромадян є закони щодо депортації - треба дуууже постаратися!
Чего стоит только одна мразь Татьяна Жданока, которая депутат Европарламента, получает ТВАРЬ зарплату из наших налогов и https://youtu.be/DzXkGQOCs6k выступает на паРАШЕ на роSSийско-фашистскизх сборищах "Суть времени"!
https://www.youtube.com/watch?v=kqTSkwkwLFM
Історія любить повторятись. Тільки зараз не в Бресті, а в Німеччині.
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Тут потрібно подавати заявку, описувати захід (на окремі ще страховка потрібна) і отримати дозвіл.
До речі, ніби москальня збирається знову проводити свій =бєссмєртний полк=.
які НІКОЛИ в житті НЕ поїдуть на раSSію жити.... а срати в Європі...це їхня суть...
Німеччини неіснує. Денацифікація
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477
І нє, шоб їхати на свою улюблену паРашу, сидять ***** в гейропі і страждають за ******.
Но это не точно. Может через два.
Так Вперёд На Родину!!!!
Просто вне понимания....
Люди приходять.
Klooch -- україномовний канадський гурт: https://www.youtube.com/watch?v=Rx5EXE91ALo Моторролла & Klooch - Жар-птиця
Гоните эту " патологию" в Мухосранск иначе будет у вас Буча-2 и Буча-22
чи волга з ссср?
Не треба подяк за пораду!
Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.
«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.
- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»
Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
👍