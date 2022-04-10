Тероборона Запорожской области вытащила из реки заброшенную российскую БМП. ФОТОрепортаж

Недалеко от Гуляйполя бойцы Запорожской терробороны достали из реки БМП-3, которую бросили оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

В сообщении отмечается: "Специалисты ремонтного подразделения исследовали технику.

Хотя она несколько суток находилась в воде, двигатель из строя не вышел. Так что трофейную БМП отправят на ремонт.

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Из водоема БМП-3 оккупантов достали двумя американскими тракторами "Джон Дир". Местные фермеры помогли бойцам ТрО".