Тероборона Запорожской области вытащила из реки заброшенную российскую БМП. ФОТОрепортаж
Недалеко от Гуляйполя бойцы Запорожской терробороны достали из реки БМП-3, которую бросили оккупанты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Оперативный ВСУ.
В сообщении отмечается: "Специалисты ремонтного подразделения исследовали технику.
Хотя она несколько суток находилась в воде, двигатель из строя не вышел. Так что трофейную БМП отправят на ремонт.
Из водоема БМП-3 оккупантов достали двумя американскими тракторами "Джон Дир". Местные фермеры помогли бойцам ТрО".
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Этого достичь можно даже с пулемета 12.7, если шить ее в то место где боеукладка..
після перемоги на металобрухт
БЕРДЯНСЬК може стати ключем до розблокування Маріуполя.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...
(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)