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Тероборона Запорожской области вытащила из реки заброшенную российскую БМП. ФОТОрепортаж

Недалеко от Гуляйполя бойцы Запорожской терробороны достали из реки БМП-3, которую бросили оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

В сообщении отмечается: "Специалисты ремонтного подразделения исследовали технику.

Хотя она несколько суток находилась в воде, двигатель из строя не вышел. Так что трофейную БМП отправят на ремонт.

Читайте также: Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из водоема БМП-3 оккупантов достали двумя американскими тракторами "Джон Дир". Местные фермеры помогли бойцам ТрО".

Тероборона Запорожской области вытащила из реки заброшенную российскую БМП 01

Тероборона Запорожской области вытащила из реки заброшенную российскую БМП 02

Автор: 

Запорожская область (3083) тероборона (340)


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Топ комментарии
+35
ні на ремонт там гармата у 100 мм- добре для підтримки піхоти
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10.04.2022 22:02
+27
Є інфа, що колону розбили ))) дофіга трупів, більше 1500. Ще не 100%
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10.04.2022 21:57
+13
Дай бог чтобы все так и было.
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10.04.2022 22:16
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на металл пойдет
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10.04.2022 21:57 Ответить
ні на ремонт там гармата у 100 мм- добре для підтримки піхоти
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10.04.2022 22:02 Ответить
100 и 30 мм, для тех кто не в курсе).
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10.04.2022 22:07 Ответить
там ещё пулемета в носовой части слева и с право
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11.04.2022 09:04 Ответить
да ещё а Джин Диры вышли из рашки, а то сайт работает ватный
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11.04.2022 09:06 Ответить
Может показаться на первый взгляд что машина хорошая...Но эти машины при попадании птура или даже РПГ 7, распыляются буквально на молекулы, потому как моментально детонирует БК до 100 мм пушки и эту машину разносит на куски, для экипажа и десанта просто никаких шансов....
Этого достичь можно даже с пулемета 12.7, если шить ее в то место где боеукладка..
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10.04.2022 22:32 Ответить
И вывод какой? Всем армиям мира списать БМП и БТР и пересесть на пикапы Тойота?
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10.04.2022 22:34 Ответить
а это только в ру армии техника ползёт впереди пехоты
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10.04.2022 22:53 Ответить
А ТЫ ПОБРОБУЙ С РПГ 7.. ПОДОЙДИ ПРИЦЕЛЬСЯ ВЫСТРЕЛИ,,ОБОСРАТСЯ МОЖНО НО МНЕ ТИКАТЬ НЕКУДА НО ОРЖИЯ ДАЖЕ ПРИМИТИВНОГО НЕТ БО ВОРЮГИ БОЯЛИСЬ ВООРУЖАТЬ ЛЮДЕЙ А ОНИ НАС ЗА ЧЕЛОВЕКОВ НЕ СЧИТАЮТ
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11.04.2022 19:21 Ответить
в ремонт і до найважливішої справи -нищити кацапню!
після перемоги на металобрухт
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10.04.2022 22:03 Ответить
Отбуксируют к ремонтникам и будет лучше, чем с завода сошла.
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10.04.2022 22:07 Ответить
Там що, на фото валянки з неї витрусили? А лапті були?
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10.04.2022 22:10 Ответить
Ні, в лаптях кацапи тікали. Лапті - то їхнє ВСЬО, вони їх не пожуть залишити.
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11.04.2022 08:35 Ответить
Є інфа, що колону розбили ))) дофіга трупів, більше 1500. Ще не 100%
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10.04.2022 21:57 Ответить
тоже читал. ждем подтверждения.
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10.04.2022 22:01 Ответить
А ссылкой поделиться с коллегами?
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10.04.2022 22:06 Ответить
поищу. но не обещаю. гдето за поребриком.
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10.04.2022 22:08 Ответить
Был пост мэра Харькова, что раздолбали большую колону на подходах к Изюму. Но без подробностей. Подробностями будут теперь кацапы заниматься. Комплектация,упаковка, сортировка, отправка.
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10.04.2022 22:13 Ответить
Це не те. Щойно ************
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10.04.2022 22:14 Ответить
Чию колону і де?
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10.04.2022 22:05 Ответить
Та кацапську, що за запитання?
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10.04.2022 22:12 Ответить
Схоже ото і весь наступ з Ізюма. Вони якось нашкрябали дивізію (4 полки). Навіть до поля бою не доїхали.
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10.04.2022 22:06 Ответить
Інформація не з преси
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10.04.2022 22:11 Ответить
Дай бог чтобы все так и было.
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10.04.2022 22:16 Ответить
Это потери той ,что на Купянск шла и по которой точками ударили или уже новая ?
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10.04.2022 22:28 Ответить
Больше 1500 погибших ,как то сомнительно(чем это так можно было ударить ) может быть больше 150
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10.04.2022 22:32 Ответить
Якщо колона 12 км, то навряд чи 150 цапів там було.
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10.04.2022 22:43 Ответить
12км это растянутая колонна и я не представляю каким таким чудо оружием надо было бить ,чтобы было столько трупов
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10.04.2022 23:14 Ответить
де?
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10.04.2022 22:46 Ответить
Не судите строго Арестович говорил что по ж/д Купянска 4 точки У отправили за Краматорск. Там у орков перевалочная база. Больше нигде не слышал.
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10.04.2022 22:50 Ответить
Это было вчера ,а тут говорят уже о сегодняшних свежих потерях вроде бы аж 1500 убитыми
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10.04.2022 23:17 Ответить
Ну отлично, если так. Просто такие потери возможны если толпа только прибыла на поездах и разгружается сама и технику свою разгружает. А растянутая колонна ...
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10.04.2022 23:26 Ответить
"Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів
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10.04.2022 23:31 Ответить
когда и где??
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21.04.2022 21:24 Ответить
Украинская дивизия "ДжонДиров" скоро маршем на москвабад пойдет)
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10.04.2022 22:02 Ответить
там в белгороде заваруха. опять по своим москальня шмаляет.
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10.04.2022 22:06 Ответить
Скоро вони продовжать там ще й дітей гвалтувати, бо орки - то така тупа істота, що навіть не розуміє що робить.
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10.04.2022 22:15 Ответить
БМП 3 мало не бывает.Добре.
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10.04.2022 22:06 Ответить
Из какого говна эта вундервафля сделана? Потянули за буксировочный крюк - так его с корпуса вырвало!!! Это бронесталь? Из совковой БМДехи вырвать крюк было невозможно! Только порвать трос или разогнуть крюк !!
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10.04.2022 22:07 Ответить
Люминий,сэр).
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10.04.2022 22:09 Ответить
Из люминя делают БМДехи СЭР !!! а БМПехи должны делать из бронестали. Ну по крайней мере так раньше было.
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10.04.2022 22:16 Ответить
"Должны" тут не причем. БМП 3 была первой с алюминиевым корпусом, 30 лет назад, к слову, про "раньше").
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10.04.2022 22:19 Ответить
я застал только БМП 2, напрочь железный аппарат. БПМ 3 не видел живьем.
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10.04.2022 22:25 Ответить
ну так три джондіра тягнули Бачив відео, коли слабенький трактор рвали навпіл.
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10.04.2022 22:11 Ответить
ну так на то и "слабенький трактор", что бы его рвали. А буксировочный крюк должен крепиться к силовому узлу корпуса именно для того что бы его было НЕВОЗМОЖНО вырвать, а тут он прикреплен к листу из говностали толщиной в 5 мм.
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10.04.2022 22:21 Ответить
слава рашинской абаронной прамишлєності
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10.04.2022 22:37 Ответить
10мм.
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11.04.2022 22:03 Ответить
это крюк фанерную армату буксировать
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10.04.2022 22:26 Ответить
Видимо так и должно быть
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10.04.2022 23:38 Ответить
Нафіга розповідати про фермерів? Щоб їх родичів в сусідньому селі росіяни закопали в ямі? Комусь хайп а комусь горе
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11.04.2022 11:18 Ответить
ОГО ЭТО БМД (ДЛЯ АЭРО ДЕСАНТА 100 мм ГЛАТКОСТВОЛЬНАЯ) ДОРОГАЯ КЛАССНАЯ ВЕЩЬ СОЛЯРЫ ЖРЁТ НО ДА ВЕЩЬ..ТАКУЮ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ИМЕТЬ А НЕ С ГОЛОЙ ЖОПОЙ И ЬЕЗ ОРУЖИЯ ВСТРЕТИЛИ БРАТУШЕК..ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ НИЧЕГО НЕ УПАЛО ТВАРИ ВСЕ МОИ НАЛОГИ СПИОНЕРИЛИ
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11.04.2022 19:16 Ответить
Від Гуляйполя на БЕРДЯНСЬК пряма дорога.

БЕРДЯНСЬК може стати ключем до розблокування Маріуполя.
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12.04.2022 01:46 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...

(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
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12.04.2022 01:48 Ответить
 
 