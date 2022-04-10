СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.

"При осмотре места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих", - сказано в сообщении.

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На месте была осуществлена фото- и видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.

Как сообщалось ранее, 27 марта ВСУ выбили оккупантов из Ольховки, а 9 апреля полностью завершили зачистку территории населенного пункта.











