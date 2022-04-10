СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине. ФОТОрепортаж
10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.
"При осмотре места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих", - сказано в сообщении.
На месте была осуществлена фото- и видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.
Как сообщалось ранее, 27 марта ВСУ выбили оккупантов из Ольховки, а 9 апреля полностью завершили зачистку территории населенного пункта.
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Іспанці також не відчувають загрози від росії, тому що вони дуже далеко.
Загрозу розуміємо ми і інши сусіди, тому допомогаемо більш інтенсивніше.
Я не кажу що я не розумію Вашого бажання помсти, але я закликаю його не реалізувато. Можливо, саме цього і очікує росія, и потім буде казати Заходові, що українці таки самі вбивці, і тоді можете з москалями один на один, і програєте.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Вместо "кацап" должно быть "русско-фашист".
И да, все русско-фашисты, как угроза миру во всем мире, должны быть уничтожены, а их страна навсегда стерта с политической карты мира.