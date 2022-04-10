РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13258 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
10 928 23

СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области выехала в с. Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами РФ, чтобы в рамках уголовного производства осуществить своевременную фиксацию фактов совершения военных преступлений и собрать доказательства.

"При осмотре места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих", - сказано в сообщении.

Смотрите также: В лесу близ села Мощун оккупанты замучили пожилого мужчину. ВИДЕО

На месте была осуществлена фото- и видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.

Как сообщалось ранее, 27 марта ВСУ выбили оккупантов из Ольховки, а 9 апреля полностью завершили зачистку территории населенного пункта.

СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 01
СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 02
СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 03
СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 04
СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 05
СБУ и прокуратура приступили к фиксации преступлений российских оккупантов в селе Ольховка на Харьковщине 06

Автор: 

Харьковщина (5577) военные преступления (1436)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
10.04.2022 23:23
+4
Ні. Вам світ допомогає тому, що ви себе не поводите як кацапи.
показать весь комментарий
11.04.2022 00:06
+4
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
показать весь комментарий
11.04.2022 00:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.04.2022 23:23 Ответить
На вбивства українського цивільного населення обов'язково потрібно відповідати актами відплати - знищувати російське цивільне населення. Якщо цього не робити, то рашка буде і далі нахабніти.
показать весь комментарий
10.04.2022 23:24 Ответить
Я би теж хотів, особливо з максимальною жорстокістю. До речі їм це буде пофіг, тільки відео для пропаганди назнімають і все, там цивільних не жаліють.
показать весь комментарий
10.04.2022 23:33 Ответить
Я згоден, що буде пофіг, але на удар потрібно відповідати ударом - для рівноваги.
показать весь комментарий
10.04.2022 23:47 Ответить
Ні. Вам світ допомогає тому, що ви себе не поводите як кацапи.
показать весь комментарий
11.04.2022 00:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
11.04.2022 00:41 Ответить
Світ більше допомагає не нам, а собі. Хочу всім нагадати про килимові бомбардування гітлерівської Німеччини військами коаліції. Так що не треба локшину вішати про гуманізм у війні з недолюдинами.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:15 Ответить
Згоден, але світ ще (?) цього не розуміє. Якщо зайдете на умовний https://quora.com https://quora.com, соцмережу де люди з усього світу питають про різні історічні і політичні справи, то побачете, що оптика дуже змінюється з географією. Тобто, для умовної Африки ця війна це щось дуже далеке, и вони торгуватиме с росією. Для них ворог - Франция.
Іспанці також не відчувають загрози від росії, тому що вони дуже далеко.
Загрозу розуміємо ми і інши сусіди, тому допомогаемо більш інтенсивніше.
Я не кажу що я не розумію Вашого бажання помсти, але я закликаю його не реалізувато. Можливо, саме цього і очікує росія, и потім буде казати Заходові, що українці таки самі вбивці, і тоді можете з москалями один на один, і програєте.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:38 Ответить
Ну чого віч-на-віч? У такому разі нехай проходять і воюють із поляками, прибалтійцями. З чого українців закликають не чинити опір? А опір має бути адекватним у сенсі вбивство - на вбивство.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:38 Ответить
то ударся об асфальт, кацабидло ти кончене.
показать весь комментарий
12.04.2022 17:02 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
показать весь комментарий
11.04.2022 00:37 Ответить
Плохая адаптация красноармейской листовки, сочиненной И. Эренбургом.

Вместо "кацап" должно быть "русско-фашист".

И да, все русско-фашисты, как угроза миру во всем мире, должны быть уничтожены, а их страна навсегда стерта с политической карты мира.
показать весь комментарий
11.04.2022 01:16 Ответить
є деяка різниця в поняттях "кацап" і "русско-фашист"... "кацап" говорить про тотальність фашизму на московії-кацапії, "руссо-фашист" говорить, що не всі в кацапії фашисти... при підтримці війни 85% кацапів - тотально. є ще один фактор в пользу "кацапа", руссо-фашистом" ми узаконюєм вкрадену московітами нашу стародавню назву, до якої вони не мають відношення... кацапи крали і крадуть(назву, історію, землі, людей, речі для побуту...) - злодійська недонація.
показать весь комментарий
11.04.2022 12:45 Ответить
можна використати термін - "кацапо-фашист"
показать весь комментарий
11.04.2022 12:47 Ответить
 
 