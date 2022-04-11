Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене. ФОТОрепортаж

Государственное агентство автомобильных дорог продолжает восстановительные работы в Ирпене Киевской области и на Житомирской трассе.

Об этом Укравтодор сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работать в городе Ирпень и на Житомирской трассе. За последние сутки убрано еще около 10 км трассы М-06 Киев – Чоп... 10 апреля убрано 16,4 км улиц города Ирпень", - говорится в сообщении.

Для восстановления движения и жизнедеятельности на деоккупированных территориях Киевской области было задействовано 149 единиц техники и 318 дорожников.

Кроме расчистки улиц, дорог и придомовых территорий, продолжается строительство временных переправ через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка на трассе М-06.





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