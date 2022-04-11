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Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене. ФОТОрепортаж

Государственное агентство автомобильных дорог продолжает восстановительные работы в Ирпене Киевской области и на Житомирской трассе.

Об этом Укравтодор сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работать в городе Ирпень и на Житомирской трассе. За последние сутки убрано еще около 10 км трассы М-06 Киев – Чоп... 10 апреля убрано 16,4 км улиц города Ирпень", - говорится в сообщении.

Для восстановления движения и жизнедеятельности на деоккупированных территориях Киевской области было задействовано 149 единиц техники и 318 дорожников.

Кроме расчистки улиц, дорог и придомовых территорий, продолжается строительство временных переправ через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка на трассе М-06.

Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 01
Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 02

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Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 03
Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 04

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Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 09
Более 16 километров улиц за сутки убрали в Ирпене 10

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Ирпень (370) обстрел (27151)


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Прибирання після варварів орди дикої!
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11.04.2022 07:32 Ответить
викладіть ці 16 км вдоль дороги касабскими трупаками.. якщо це не складно
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11.04.2022 07:32 Ответить
а возле дорог мёртвые с косами стоят..и тишина
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11.04.2022 07:37 Ответить
Запускайте пленных орков, пусть восстанавливают что разрушили!
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11.04.2022 07:42 Ответить
так, цікаво чому не полонені це все прибирають, а жертви нападу орди?
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11.04.2022 09:12 Ответить
Може б там , в першу чергу, треба якісь їжаки ставити,та рови копати, бо 2-га серія нее виключається, коли не зараз, то через 2-3 роки може бути
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11.04.2022 08:12 Ответить
 
 