Армия РФ обстреляла Золочев в Харьковской области, четыре человека ранены. ФОТОрепортаж

Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по факту дневного вражеского обстрела пгт Золочев, в результате которого 4 человека получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры в телеграме.

"По данным следствия, 10 апреля 2022 года около 13 часов российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев. Четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате обстрела был поврежден ряд зданий, жилых домов, автомобилей. Разрушениям также подверглись территории предприятия и фермерского хозяйства. Полностью разрушена автозаправочная станция.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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