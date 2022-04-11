Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса. ФОТОрепортаж 18+

Защитники Украины уничтожили оккупантов 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа РФ при попытке штурма населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения - город Шали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта куча изуродованных тел – лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

В Генштабе информируют, что командир вражеской БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины.

"Заметим, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками. Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задание на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", - резюмировали в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили склад с боекомплектом войск РФ вблизи оккупированного Новоайдара. Пылало 2,5 часа, - Гайдай. ВИДЕО



















