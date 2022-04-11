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Новости Фото Война
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Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса. ФОТОрепортаж 18+

Защитники Украины уничтожили оккупантов 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа РФ при попытке штурма населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения - город Шали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта куча изуродованных тел – лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

В Генштабе информируют, что командир вражеской БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины.

"Заметим, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками. Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задание на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", - резюмировали в Генштабе.

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Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 01
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 02
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 03
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 04
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 05
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 06
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 07
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 08
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 09
Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса 10

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) Донецкая область (9648) потери (4384)


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Топ комментарии
+91
Дуже хороші росіяни.
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11.04.2022 09:24
+78
Нарешті гарний настрій на день з'явився. Слава Україні!👍
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11.04.2022 09:25
+54
такої красоти я зроду не бачив
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11.04.2022 09:25
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Дуже хороші росіяни.
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11.04.2022 09:24 Ответить
Це погані кацапи, бо будуть у поганих чорних мішках.
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11.04.2022 09:39 Ответить
Тепловізор хороших росіян не бачить.
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11.04.2022 09:39 Ответить
даги
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11.04.2022 10:42 Ответить
а, що даги не расіянци?
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11.04.2022 16:29 Ответить
Ні , це ще й магамєди ! От цим вже , 40 річним пі.арам що в Україні потрібно ? Вбивати прийшли разом з тими , що вбивали і катували їхніх дідів-прадідів .
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11.04.2022 11:18 Ответить
Нарешті гарний настрій на день з'явився. Слава Україні!👍
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11.04.2022 09:25 Ответить
такої красоти я зроду не бачив
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11.04.2022 09:25 Ответить
Припарковали любителей осликов.
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11.04.2022 09:26 Ответить
))))))))))))))))))))))
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11.04.2022 09:26 Ответить
што они невеселые какие то
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11.04.2022 09:26 Ответить
Грибок між пальцями ніг замучив )))
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11.04.2022 09:31 Ответить
Особливо той що в "вусами"
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11.04.2022 09:40 Ответить
зачем смайликом закрыли ?
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11.04.2022 09:27 Ответить
Воно вам треба, на гівно дивитися? Ось й прикрили.
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11.04.2022 09:30 Ответить
А це його мордочка. Він посміхається, бо думав, що це фотоспалах від фотоаппарата, що його для передовиці фоткають.
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11.04.2022 09:30 Ответить
потому что он из Южной Осетии
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11.04.2022 09:43 Ответить
хай би мамка взнала
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12.04.2022 07:34 Ответить
Плювати на те м'ясо.
Що з нашими хлопцями в Маріуполі ?
У піхотинців вже загинула вся піхота.
Бої ведуть артилеристи, зенітчики, повара , водії та оркестр. В кого ще цілі руки та ноги.
І вони вже закінчуються...
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11.04.2022 09:27 Ответить
Люська каже,що "за його оцінкою"(?🤦) деблокування неможливе і взагалі "всі молодці,всім дякую, пора на перемовини з кацапнею". Залишилось взнати дійсно авторитетну думку з ГШ.
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11.04.2022 09:32 Ответить
Где он сказал про "перемовини з кацапнею" ? Можешь подтвердить, если нет то лучше молчи. А защитники Мариуполя знали на что шли, как впрочем и все воины ЗСУ.
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11.04.2022 09:42 Ответить
Вони не думали що їх кинуть.
Не смійте знімати відповідальність з головнокомандувача.
За Херсон хто буде відповідати ?
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11.04.2022 09:48 Ответить
Извините, а кто отвечал на месте за оборону Херсона ? Тоже президент ? А то что дали под зад местному генералу Сергею Криворучко - бывший начальник Управления СБУ в Херсонской области ничего не говорит ? Поэтому прежде чем писать подумайте.
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11.04.2022 13:03 Ответить
По чём у подоляка сейчас за высер?
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11.04.2022 10:05 Ответить
звідки ти це взяла ? приїдь до мене в краматорск інфи більше буде. тама хлопці держуться повір. і не треба бути провокатором за 1000 км
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11.04.2022 09:49 Ответить
Вася, хлопці самі це написали.
https://www.facebook.com/36obrmp
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11.04.2022 09:57 Ответить
А до чого Ї@бальник дохлого орка замалювали
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11.04.2022 09:28 Ответить
А це його мордочка. Він посміхається, бо думав, що це фотоспалах від фотоаппарата, що його для передовиці фоткають.
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11.04.2022 09:31 Ответить
собаки еще тех недоели
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11.04.2022 09:29 Ответить
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11.04.2022 09:49 Ответить
Місце дислокації-Кавказ.Отже,рашисти оголюють тили,там не спокійний регіон,все тримається на зброї,так що незабаром почнеться..
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11.04.2022 09:30 Ответить
Обратите внимание на записи в военных билетах: "Основная гражданская специальность: не имеет". То ли у них с работой по регионам туго, то ли эти особи настолько рукожопы, что их кроме расейской армии никуда не берут. А может эти дегенераты ничему и не пытались выучиться, кроме как кого то убивать. Результат всего этого прямо на этом поле.
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11.04.2022 09:54 Ответить
Дивлячись на ці фото------ Серце радіє!!!
Beautiful best photos !!!
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11.04.2022 09:30 Ответить
Відтіктокились упирі
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11.04.2022 09:30 Ответить
советского района..., охренеть, ссср того уже 30 лет как нет, а люди застряли в "советском" районе..., ну конец у всех совецких людей из совецких районов, которые прутся в чужую страну, одинаковый - на свалку....
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11.04.2022 09:31 Ответить
у нас в городе год назад только переименовали ул.советскую,зато все ещё есть аллея пионеров героев,памятник комсомольца открытая вата во время войны
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12.04.2022 07:39 Ответить
опять магомед не прошел, да шож такое))))
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11.04.2022 09:32 Ответить
І гора до магомета не йде...
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11.04.2022 09:34 Ответить
Оторвалі Ванькам встанькі )))
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11.04.2022 09:33 Ответить
І не холодно їм на землі лежати? Підганяйте крематорій!
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11.04.2022 09:34 Ответить
Чудовий пейзаж! Чудові групові портрети! Кацап Кузьма Петров-Водкін (Це не жарт, як хтось може подумати) не щміг би краще, хоч створення у його стилі. 😊 Ще тим сюрреалістом савєцьким був.
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11.04.2022 09:34 Ответить
масковія робить денацанілізацію....викорінює народи рашки
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11.04.2022 09:35 Ответить
маскалі не такі дурні шоб самим воювати..ім легше викрикати по телевізору і закликати до війни
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11.04.2022 09:37 Ответить
Одни кавказцы, поздыхали собаки.
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11.04.2022 09:35 Ответить
щось мацквічєй немає, підарбургцеф, хоча ні один дохлий десь з мацкви попадався, а так все чурбани всякі.
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11.04.2022 16:32 Ответить
Чужиє краще в такому вигляді)))
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11.04.2022 09:36 Ответить
М'ясо. путіну таких не шкода. І нам не шкода - теж.
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11.04.2022 09:36 Ответить
Ось таким чином пуйло позбавляє ********* від інородців, забезпечуючи чистоту кацапської раси.
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11.04.2022 09:37 Ответить
Ой, а шо сі стало!?
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11.04.2022 09:42 Ответить
Красиво лежит эта группа в комуфляже!!!!!
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11.04.2022 09:43 Ответить
живопи*дно? ))))
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11.04.2022 09:46 Ответить
Шо военник, --- так Дагестан!!!
Боже, як радіє українська земля.
Але курва,, таки успіли спи**здити український скотч СИНЬОГО КОЛЬОРУ

Понамотували на приклади та магазини, і думали що вони під АУРОЙ??!!!
Х**УЙ вам ОРКИ!!!
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11.04.2022 09:43 Ответить
Одічалиє фсьо.
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11.04.2022 09:43 Ответить
Дагі вже не ,,рулят,,? )
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11.04.2022 09:44 Ответить
Дагский сброд,служат руззким оккупантам своей земли,как последние шестерки.
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11.04.2022 09:45 Ответить
нет разница где живёт кацап, хоть в караганде хоть в махачкале .. это одно и то же быдло, одна большая империя зла .. людей там нет от слова совсем !
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11.04.2022 10:00 Ответить
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11.04.2022 09:45 Ответить
https://vk.com/id685654619
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11.04.2022 09:46 Ответить
А чому ви стидливо закриваєте їм пики? Нехай весь світ бачить ці перекошені морди "визволителів".
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11.04.2022 09:49 Ответить
зомби апокалипсис
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11.04.2022 09:51 Ответить
На фото по трупи приїхали кацапи. Тобто вони ж і фоткали ті трупи. І самі виклали фотки документів своїх солдатів?????
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11.04.2022 09:54 Ответить
Приятные фото ******** горных...
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11.04.2022 10:00 Ответить
Красіво)))
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11.04.2022 10:04 Ответить
Здоровья им всем и хорошего настроения
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11.04.2022 10:07 Ответить
Таке враження,що вони те сміття що на фото,з мордора з собою привозять.Кожне фото з кацапами - це як фото звалища якогось.
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11.04.2022 10:14 Ответить
****** русские оккупанты! Так будет с каждый оккупантом, который вторгнется на чужую землю!
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11.04.2022 10:21 Ответить
Чорні у чорних пакетах...
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11.04.2022 10:41 Ответить
Красивая зарисовка на фоне природы. Намного лучше чем картины Репина.Спасибо талантам из ВСУ. СЛАВА!!
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11.04.2022 10:55 Ответить
Военник старенький,а паспорт с двуглавым мутантом новый.Видать продажные овце**ы меньше чем за гражданство подыхать не хотят
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11.04.2022 11:09 Ответить
Наши земли были такие чистенькие, ухоженные, а эта мразь все засрала
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11.04.2022 11:29 Ответить
Небагатослівний.. При зустрічі з ВСУ ,,почувствовал лёгкое недомогание".
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11.04.2022 11:29 Ответить
Мрази рашисткие.
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11.04.2022 11:34 Ответить
**** все с одной пробирки , одни магомедовы..
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11.04.2022 12:17 Ответить
временно выжил как могуч русский язык
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11.04.2022 12:37 Ответить
Основная гражданская специальность - не имеет.

Этим все сказано.Бесталанный тунеядец, не желающий работать, только грабить и убивать.
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11.04.2022 12:55 Ответить
Мне конечно похер, но военные билеты им выдавали в 18 лет. Много у кого есть специальность в 18 лет?

У меня такой же (тот который советский) и эта строка пустая... правда у меня в 18 лет уже была специальность... + на обложке стертый герб сссра и напечатан тризуб.
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11.04.2022 13:22 Ответить
Это значит, что после школы человек никуда не поступил учиться.То есть ленив и туп от природы.
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11.04.2022 17:06 Ответить
Шали... Шали...
Сиди дома и не шали!
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11.04.2022 13:47 Ответить
Дагестан нахиба полез в Украину?.... в плен не брать.
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11.04.2022 17:09 Ответить
Одне погано, всі даги, стало менше саджальників рускіх на бутилки.
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11.04.2022 17:21 Ответить
Чому Рашидов не Магомед?
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11.04.2022 19:40 Ответить
бомжари ванючі
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11.04.2022 20:42 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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12.04.2022 01:58 Ответить
останній тік-ток
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12.04.2022 08:06 Ответить
Не сиделось в Дагестане...
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12.04.2022 08:51 Ответить
А чому валяються не рівно? На парад не попадуть.
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13.04.2022 19:12 Ответить
Гарні фото!!!
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02.10.2022 15:02 Ответить
 
 