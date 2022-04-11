Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса. ФОТОрепортаж 18+
Защитники Украины уничтожили оккупантов 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа РФ при попытке штурма населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения - город Шали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эта куча изуродованных тел – лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.
В Генштабе информируют, что командир вражеской БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины.
"Заметим, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками. Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задание на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", - резюмировали в Генштабе.
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Що з нашими хлопцями в Маріуполі ?
У піхотинців вже загинула вся піхота.
Бої ведуть артилеристи, зенітчики, повара , водії та оркестр. В кого ще цілі руки та ноги.
І вони вже закінчуються...
Не смійте знімати відповідальність з головнокомандувача.
За Херсон хто буде відповідати ?
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Beautiful best photos !!!
Боже, як радіє українська земля.
Але курва,, таки успіли спи**здити український скотч СИНЬОГО КОЛЬОРУ
Понамотували на приклади та магазини, і думали що вони під АУРОЙ??!!!
Х**УЙ вам ОРКИ!!!
Этим все сказано.Бесталанный тунеядец, не желающий работать, только грабить и убивать.
У меня такой же (тот который советский) и эта строка пустая... правда у меня в 18 лет уже была специальность... + на обложке стертый герб сссра и напечатан тризуб.
Сиди дома и не шали!