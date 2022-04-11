Информацию о трудовых отношениях во время войны можно узнать в чат-боте, - Свириденко
Министерство экономики запустило чат-бот, в котором можно получить информацию о трудовых отношениях в условиях военного положения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
"Министерство экономики запустило чат-бот @TrudEconomBot в Telegram. По принципу ответов на часто задаваемые вопросы здесь систематизированы данные о: принятии и увольнении с работы; режим рабочего времени; отпуска; оплата труда; гарантии для защитников Украины; ведение документации и представление отчетности; проверки и ответственность за нарушение", – отметила она.
По словам Свириденко, цель созданного чат-бота – повысить осведомленность украинцев о новом трудовом законодательстве и найти для себя оптимальные пути адаптации к реалиям военной экономики.
В свою очередь, государство делает все необходимое, чтобы украинцы имели работу во время войны.
"Для правительства сегодня одна из приоритетных задач – максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан, чтобы восстановить экономическую активность и укрепить нашу способность сопротивляться и побеждать российских агрессоров", – подчеркнула министерша.
Как ранее сообщала Юлия Свириденко, государство обеспечит максимальную поддержку для предпринимателей из Харьковской области, которые во время войны не покинули регион.
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