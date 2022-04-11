Вещи людей, убитых российской ракетой, включая детские школьные рюкзаки, остаются на вокзале Краматорска как памятник трагедии. ФОТО NEW YORK TIMES
Багаж убитых российской ракетой украинцев по-прежнему стоит на вокзале в Краматорске.
Такое фото публикует New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
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+24 Ніна Тарасюк
показать весь комментарий11.04.2022 13:40
+7 Eugene Dneprovsky
показать весь комментарий11.04.2022 14:08
+5 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий11.04.2022 13:40
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Російські солдати відмовляються іти у наступ і саботують накази керівництва
є теми під якими і так блокуються коменти (наприклад про загибель наших Героїв)
під час війни дуже важливі коменти про ненависть до русні... шоби ми запам"ятали, як ім"я своєї мами, шо ми ніколи не були мишебратья...або тамженашилюди....
Ja nigdy.
Będę ich zabijał. Przy każdej okazji.
Amen.
Эти вещи - самые убедительные доказательства преступности режима Путина.