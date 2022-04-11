Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения город Лисичанск на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжает разбирать завалы. Уже есть один погибший", - отметил Гайдай.

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