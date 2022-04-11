Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай. ФОТО
Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения город Лисичанск на Луганщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжает разбирать завалы. Уже есть один погибший", - отметил Гайдай.
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Шо, не західна Україна?
То може скажете, що там ще й не нацисти?
АЛЕ СУКИ ПІСЛЯ ВАШИХ ВЛУЧЕНЬ РУСОФОБИ ЦЕ ТОЧНО
ТІ, ЩО НЕ СТАЛИ РУСОХЕЙТЕРАМИ