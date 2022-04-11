РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11279 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 540 3

Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения город Лисичанск на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжает разбирать завалы. Уже есть один погибший", - отметил Гайдай.

Читайте также: "Оккупанты лупят, непрерывно лупят", - глава Лисичанской ВГА Заика о ситуации в городе

Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай 01

Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай 02
Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай 03

Автор: 

армия РФ (19224) Северодонецк (333) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:18 Ответить
Лисичанськ- це ж самі нацисти, це ж західна Україна...
Шо, не західна Україна?
То може скажете, що там ще й не нацисти?

АЛЕ СУКИ ПІСЛЯ ВАШИХ ВЛУЧЕНЬ РУСОФОБИ ЦЕ ТОЧНО

ТІ, ЩО НЕ СТАЛИ РУСОХЕЙТЕРАМИ
показать весь комментарий
11.04.2022 15:23 Ответить
русские мрази уже 1,5 месяца обстреливают Мариуполь, Харьков, стирают с лица земли маленькие города луганщины, практически стерли с лица земли городки и села под Киевом - делают это методично, абсолютно не таясь и не боясь какой либо расплаты в будущем..., они абсолютно уверены в своей безнаказанности - как те, кто выполняет приказы, так и те, кто их исполняет..., к сожалению международное право не может похвастать яркими примерами восстановления справедливости и наказания преступников, которые совершали военные преступления...механизм сбора доказательств, рассмотрения дел, вынесения приговоров неповоротлив и нетороплив..., все это может растянуться не просто на годы, а на десятилетия..., поэтому у нас есть только надежда на физическое уничтожение оккупантов и доведение их страны до бесславного конца...
показать весь комментарий
11.04.2022 15:29 Ответить
 
 