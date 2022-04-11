На освобожденной Черниговщине начали строить две временные переправы на месте взорванных мостов, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж
По состоянию на 11 апреля на освобожденной от российских оккупантов приведены две временные переправы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Он отметил: "Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина. Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка".
Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели. Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.
За период ведения боевых действий в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов.
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показать весь комментарий11.04.2022 19:51
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У меня просто не очень повышенные ожидания.
Интересно, если через Днепр перебьют мосты - тоже засыпать будут? Это реально вообще?
Просто может в таком случае стоит начать?
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
Що на що проміняли?
Але яке це має відношення до теми?