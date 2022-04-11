На освобожденной Черниговщине начали строить две временные переправы на месте взорванных мостов, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

По состоянию на 11 апреля на освобожденной от российских оккупантов приведены две временные переправы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил: "Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина. Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка".

Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели. Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

За период ведения боевых действий в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов.

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