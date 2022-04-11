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На освобожденной Черниговщине начали строить две временные переправы на месте взорванных мостов, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

По состоянию на 11 апреля на освобожденной от российских оккупантов приведены две временные переправы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил: "Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина. Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка".

Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели. Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

За период ведения боевых действий в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов.

Также смотрите: В Киевской области через р.Ирпень построили временный насыпной мост, - Киевская ОВА. ВИДЕО

Автор: 

мост (1028) Черниговщина (1485) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+12
Нормально. Такі мости на багатьох маленьких річках стояли в 60-х та ще й у 70-х.
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
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11.04.2022 19:51
+1
Не забудьте оцінити та зафіксувати витрати на відновлення для суду над ***********.
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11.04.2022 19:47
+1
Я от знову питаюсь. Звідки впевненість шо кацапи не повернуться, якщо будують переправи які не можна підірвать????
Що на що проміняли?
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11.04.2022 20:14
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хоть трубы есть..
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11.04.2022 19:35 Ответить
А что должно было быть?
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11.04.2022 19:47 Ответить
я бы не удивился если бы и их не оказалось

У меня просто не очень повышенные ожидания.

Интересно, если через Днепр перебьют мосты - тоже засыпать будут? Это реально вообще?

Просто может в таком случае стоит начать?
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11.04.2022 22:15 Ответить
ничего. все отстроим.
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11.04.2022 19:37 Ответить
Нормально. Такі мости на багатьох маленьких річках стояли в 60-х та ще й у 70-х.
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
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11.04.2022 19:51 Ответить
Не забудьте оцінити та зафіксувати витрати на відновлення для суду над ***********.
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11.04.2022 19:47 Ответить
На першому фото - хто знає, одностороння переправа, і яку вагу витримує ??
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11.04.2022 19:49 Ответить
вагу танка
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12.04.2022 10:10 Ответить
Я от знову питаюсь. Звідки впевненість шо кацапи не повернуться, якщо будують переправи які не можна підірвать????
Що на що проміняли?
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11.04.2022 20:14 Ответить
як такий тактик як ви пояснить той факт що зруйнований міст не завадив тимчасовій окупації даної території ворогом , а у подальшому відходу кацапні з окупованої території ? ((
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12.04.2022 10:08 Ответить
Щось у мене є сумніви, що ці тимчасові переправи можна так само швидко зруйнувати як мости.
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11.04.2022 20:50 Ответить
То що - пропонуєш щоб люди там як на острові жили ?
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12.04.2022 09:59 Ответить
Побудувати тимчасовий міст з металевих балок навіть швидше, ніж зробити насип.
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12.04.2022 11:46 Ответить
Скільки ти , будівельнику , мостів вантажопідйомністю 60 тн звів і де вони стоять ?
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12.04.2022 14:26 Ответить
Стільки ж скільки і ти - жодного.
Але яке це має відношення до теми?
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12.04.2022 14:28 Ответить
Я на відміну від тебе по них їздити умію не тільки язиком , а і вантажною технікою , тому якщо єдине що умієш - писати , краще помовч , за розумного зійдеш , будівельник балочних мостів (( сядь опір матеріалів повчи - там для таких як ти є розділ - "розрахунок балки з одним защемленим кінцем" - це про мости , до речі , а не про пісюна ((
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12.04.2022 15:11 Ответить
 
 