Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ. ФОТО
После отступления русских войск с севера Украины на дорогах Беларуси появились легковые автомобили без номерных знаков, но с маркировкой буквой V.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Кроме того, журналисты заметили движение легковых автомобилей марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, двигавшихся в сопровождении автомобилей со спецсигналами.
Также есть фото движения автомобилей без номерных знаков и маркировкой V без сопровождения. Фото таких автомобилей были также и в марте, некоторые из них были припаркованы во дворах многоэтажных домов городов Беларуси.
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! (С)
вінкоди ви також затерли, сцук?
живы ли хозяева этих машин... замыта ли кровь на сиденьях?
мало вам відеосвідчень, як і що робиться?
викинули водія та пасажирів, грохнули, авто їхнє
а інакше ключі звідки?
хазяї авто залишили для добрих людей, яким знадобиться?
ім треба автівка
нею їде сім"я, що рятується від війни
нормальні люди пропустять біженців
ці - грохнуть свідків щоб машинкою покататися
Не встигли, ***...
А ти встиг?
видавимо потроху цю плісняву відусюди
скільки життів людських це правда коштуватиме...
зі. "русских" до людей не включаємо
як тут так і назавжди
Питають його друзі місцеві: не поїдеш шукати авто? а він каже: ну його, головне що живий.
Я бачу, що війна на Донбасі багатьох так ні чому й не навчила. Чи може забули, як один із донецьких продав бізнес родичу чи знайомому і двома машинами з дружиною тікали через блокпост, і як їх розстріляли на тому посту. Бо той, хто купив їх бізнес, подзвонив на блокпост і сказав що в отих дорогих авто будуть їхати правосєки. А потім під'їхав слідом і забрав дипломат із ста тисячами.
Оці, що не тікали і були вбиті, певно не цікавилися історією визвольних змагань 2014 року. Бо від Києва війна була далеко. А рашенці-москалі цілком нормальні люди. Багато і на концерти москалів ходило. І шансон дебільний москальський із задоволенням слухало. Я не звинувачую нікого. Лише приводжу приклади недалекоглядності коли голосують по-приколу, а потім дивуються: звідкіля це на нас така напасть?
https://youtu.be/pJfo5R-qHAw https://youtu.be/pJfo5R-qHAw
Они свою карму испортили и бумеранг выродкам рано или поздно прилетит. На чужом несчастье счастья не построишь
И Лука уже окончательно спустился на их уровень.
На уровень подонков, ворья и убийц.
как они без номеров ездят?