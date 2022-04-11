Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ. ФОТО

После отступления русских войск с севера Украины на дорогах Беларуси появились легковые автомобили без номерных знаков, но с маркировкой буквой V.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Кроме того, журналисты заметили движение легковых автомобилей марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, двигавшихся в сопровождении автомобилей со спецсигналами.

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Также есть фото движения автомобилей без номерных знаков и маркировкой V без сопровождения. Фото таких автомобилей были также и в марте, некоторые из них были припаркованы во дворах многоэтажных домов городов Беларуси.





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