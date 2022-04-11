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Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ. ФОТО

После отступления русских войск с севера Украины на дорогах Беларуси появились легковые автомобили без номерных знаков, но с маркировкой буквой V.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ 01

Кроме того, журналисты заметили движение легковых автомобилей марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, двигавшихся в сопровождении автомобилей со спецсигналами.

Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ 02

Также читайте: В оккупированном Крыму торгуют угнанными в Украине автомобилями и бытовой техникой, - Джемилев

Также есть фото движения автомобилей без номерных знаков и маркировкой V без сопровождения. Фото таких автомобилей были также и в марте, некоторые из них были припаркованы во дворах многоэтажных домов городов Беларуси.

Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ 03
Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях, - СМИ 04

Также смотрите: "Я ему говорю, что это унитаз", а он: "Унитаз? А зачем это?". А потом сняли и забрали его с собой", - жительница освобожденного села на Черниговщине об оккупантах. ВИДЕО

армия РФ (19238) Беларусь (7891) мародерство (461)


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Топ комментарии
+46
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11.04.2022 21:22
+37
Армія гвалтівників, садистів та крадіїв.
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11.04.2022 21:21
+26
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11.04.2022 21:23
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Армія гвалтівників, садистів та крадіїв.
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11.04.2022 21:21 Ответить
Кацапи ту бсср вже і в х..й не ставлять.
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11.04.2022 21:27 Ответить
додам, російських **********, які один одного в дупу мають
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11.04.2022 21:29 Ответить
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11.04.2022 21:22 Ответить
И кто у нас купил уазик? Признавайтесь
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11.04.2022 21:22 Ответить
Ржавский на сдачу. Но это просто террор, никакой политики
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11.04.2022 21:26 Ответить
від того, що скрутили номера і понаписували фашистські свастики нічого не змінилося
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! (С)

вінкоди ви також затерли, сцук?
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11.04.2022 21:23 Ответить
до речі, вітаю БІЛОРУСІВ з остаточним завершенням дії закону на території вашої держави
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11.04.2022 21:25 Ответить
Русня, вам піста.
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11.04.2022 21:23 Ответить
Картофельное ху.ло ещё и автоворам помогает. Ну ну поця ты не на ту лошадку поставил.
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11.04.2022 21:23 Ответить
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11.04.2022 21:23 Ответить
о чем вы? кто кому что оставлял???
живы ли хозяева этих машин... замыта ли кровь на сиденьях?
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11.04.2022 21:28 Ответить
Похоже ,что он не понимает как такое может произойти
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11.04.2022 21:53 Ответить
ну да, теробороні чи ЗСУ жалко було віддати? Скажімо: не встигли, так швидко за кордон тікали. але ж можна було доручити довіреним особам.
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11.04.2022 21:32 Ответить
кому? тим, хто цими авто снажився евакуюватися до безпечної зони?
мало вам відеосвідчень, як і що робиться?
викинули водія та пасажирів, грохнули, авто їхнє

а інакше ключі звідки?
хазяї авто залишили для добрих людей, яким знадобиться?
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11.04.2022 22:14 Ответить
просто ми не звикли мислити як вони
ім треба автівка
нею їде сім"я, що рятується від війни

нормальні люди пропустять біженців
ці - грохнуть свідків щоб машинкою покататися
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11.04.2022 22:17 Ответить
Аксиома современного орка "зависть -жаба -рЮский мир, соловьёв для нас кумир "
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11.04.2022 22:48 Ответить
погоджуюсь, купився на заголовок замітки "на викрадених в Україні автомобілях" Джерело:
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11.04.2022 23:03 Ответить
Ти не місцевий? Не в курсі, що 25 лютого орки вже заходили на Оболонь? Це вже Київ.
Не встигли, ***...
А ти встиг?
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11.04.2022 22:21 Ответить
не нервуйтеся
видавимо потроху цю плісняву відусюди
скільки життів людських це правда коштуватиме...

зі. "русских" до людей не включаємо
як тут так і назавжди
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11.04.2022 22:31 Ответить
кум мого сина встиг рвонути з Києва до батьків. Машина щось там не фуричила, загнав на сто а там черга. Так він плюнув, подзвонив другу, що теж з Полтавської області і вже брат поїхав до нього і забрав з Решетилівки. Це ще 24 лютого а не 25.
Питають його друзі місцеві: не поїдеш шукати авто? а він каже: ну його, головне що живий.
Я бачу, що війна на Донбасі багатьох так ні чому й не навчила. Чи може забули, як один із донецьких продав бізнес родичу чи знайомому і двома машинами з дружиною тікали через блокпост, і як їх розстріляли на тому посту. Бо той, хто купив їх бізнес, подзвонив на блокпост і сказав що в отих дорогих авто будуть їхати правосєки. А потім під'їхав слідом і забрав дипломат із ста тисячами.
Оці, що не тікали і були вбиті, певно не цікавилися історією визвольних змагань 2014 року. Бо від Києва війна була далеко. А рашенці-москалі цілком нормальні люди. Багато і на концерти москалів ходило. І шансон дебільний москальський із задоволенням слухало. Я не звинувачую нікого. Лише приводжу приклади недалекоглядності коли голосують по-приколу, а потім дивуються: звідкіля це на нас така напасть?
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11.04.2022 22:57 Ответить
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11.04.2022 21:25 Ответить
мусара беларусии , такие мусора , детишек гонять это не с орков спросить доки на авто
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11.04.2022 21:25 Ответить
вони мусара ,також в долі...
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11.04.2022 21:27 Ответить
а авто то не з бідних..еге ж..?
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11.04.2022 21:25 Ответить
да не Зазы конечно
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11.04.2022 21:29 Ответить
воровали разные и даже гГАЗели тентованные (а это совсем не для бОгатых... эге ж?)

https://youtu.be/pJfo5R-qHAw https://youtu.be/pJfo5R-qHAw

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11.04.2022 21:32 Ответить
ну, в газель знаєте стільки стіралок і собачих будок влізти може? У камаз віськовий то звісно більше, але ж камаз швидше "нацики" спалять в надії що там снаряди.
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11.04.2022 21:35 Ответить
Так почему они мотаются по беларуси без документов и почему ГАИ смотрит сквозь пальцы????
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11.04.2022 21:26 Ответить
насмешил...
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11.04.2022 22:07 Ответить
пора рпг поделиться с местной оппозицией...
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11.04.2022 21:32 Ответить
Пусть им все наворованное в пользу не пойдет.
Они свою карму испортили и бумеранг выродкам рано или поздно прилетит. На чужом несчастье счастья не построишь
И Лука уже окончательно спустился на их уровень.
На уровень подонков, ворья и убийц.
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11.04.2022 21:34 Ответить
ну что вы сразу "украли"? скорее насосали
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11.04.2022 21:41 Ответить
на 4 фото УАЗ серый. Та блин, в Украине на таком днищенском авто не ездили
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11.04.2022 21:42 Ответить
У знакомого один в один такой же
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11.04.2022 22:15 Ответить
а где их номера?
как они без номеров ездят?
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11.04.2022 21:48 Ответить
Белка давно вассал кремля вот и безпредел
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11.04.2022 21:56 Ответить
как они их завели без ключа? там что спецы по угону что ли в войсках рашистов?
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11.04.2022 22:27 Ответить
тут ось попередні коментатори підсказали: можливо то не вкрадені а відібрані у хазяїв машин. і нема впевненості, що хазяєва - живі.
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11.04.2022 22:59 Ответить
Расстреливают водителей на блокпостах и забирают. Были же случаи ещё в 2014м.
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12.04.2022 12:47 Ответить
Ох чувствую Бульбофюрера скоро на бутылку посадят. Старый идиот доправлся.
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12.04.2022 09:16 Ответить
Не знаю як з авто... а от можливо по смартфонах, планшетах, ноутб., смарт тв, і т.п....... кожний з них має унікальний, незмінний, неповторний мак адрес, який можливо зафіксувався наприклад у провайдерів інету. Відстежувати ті мак адреси, заносити попередні місця знаходження і новімісця знаходження в базу, а коли дійде до діла, брати тих кацапів за сраку. Заодно і визначити тих тварюк, що йшли в Україну вбивати.
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12.04.2022 11:24 Ответить
Это если провайдер даст эти данные.
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12.04.2022 12:48 Ответить
Запросто. Заява про крадіжку, постанова суда -і що провайдер піде проти у военний час? Хотів би бачити такого сміливого.
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13.04.2022 21:55 Ответить
Мокшанське бидло ніколи не бачило нормальних машин, як і нормального життя, тому і приїхало в Україну убивати, гвалтувати і обкрадати українців, бидлу з ********** їх кремлівський фюрер по телевізору не розповідає просто, що нормальну машину можна купить собі працювавши на роботі чи займаючись бізнесом, бо увесь ефір мокшандія ТВ зайнятий Скабеєвою і іншими мінєтчиками *****, які відпрацьовують перед ****** свою зарплату. Омерзенна країна ця мокшандія, а ***** підор
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12.04.2022 19:54 Ответить
 
 