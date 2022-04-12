На Житомирской трассе на следующей неделе откроют проезд по временной переправе возле Стоянки. ФОТО
В начале следующей недели дорожники планируют открыть временный проезд возле села Стоянка для возобновления движения транспорта по Житомирской трассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Мост возле Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны и отрезано транспортное сообщение с Киевом", - напомнил он.
В настоящее время на этом участке Житомирской трассы специалисты расчищают дорогу от уничтоженных автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.
"На сегодняшний день была устроена переправа через реку Ирпень из железных балок, земляная насыпь и щебеночное основание. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд для возобновления движения транспорта", - рассказал Кубраков.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ремонтные работы стартовали на участке трассы Киев – Чоп, поврежденном в результате ракетного удара.
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Кому потрібні ці насипні мости і тимчасові переправи?
Це вже звичайна господарська рутина!
Половину збройних сил стягнули до Києва і маринують там замість того, щоб зосередити дії на південному напрямку.
Курва, якщо вже "тихенько добазарились" про вихід кацапів на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, взамін на їх відступ з півдня і Харківщини та Сходу і "підіграли" Путіну в пошуку шляху закінчення війни, то це треба це визнати, а не гробити хлопців і дівчат.
Так, це жорстока логіка війни, і захисники Маріуполя - це той ресурс, той матеріал, який призначався саме для певної задачі, яку вони виконали.
Але ж це живі люди, чиїсь діти і батьки, люди, які стали легендою! І ліпити відмазки про "...все можливе і неможливе" якось жалюгідно виглядить.
Українське командування, яке дало гідно відсіч ху йлу та успішно протистоїть навали москальської орди заслуговує на довіру.