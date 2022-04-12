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Новости Фото Война
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На Житомирской трассе на следующей неделе откроют проезд по временной переправе возле Стоянки. ФОТО

В начале следующей недели дорожники планируют открыть временный проезд возле села Стоянка для возобновления движения транспорта по Житомирской трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мост возле Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны и отрезано транспортное сообщение с Киевом", - напомнил он.

В настоящее время на этом участке Житомирской трассы специалисты расчищают дорогу от уничтоженных автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.

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На Житомирской трассе на следующей неделе откроют проезд по временной переправе возле Стоянки 01
На Житомирской трассе на следующей неделе откроют проезд по временной переправе возле Стоянки 02

"На сегодняшний день была устроена переправа через реку Ирпень из железных балок, земляная насыпь и щебеночное основание. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд для возобновления движения транспорта", - рассказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ремонтные работы стартовали на участке трассы Киев – Чоп, поврежденном в результате ракетного удара.

Автор: 

дороги (2512) проезд (309) Кубраков Александр (222) Житомирская область (1394)


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Я розумію, редакції хочеться дати певний позитив аудиторії, але ця новина може і була б прийнятна, якби не трагедія Маріуполя.
Кому потрібні ці насипні мости і тимчасові переправи?
Це вже звичайна господарська рутина!
Половину збройних сил стягнули до Києва і маринують там замість того, щоб зосередити дії на південному напрямку.
Курва, якщо вже "тихенько добазарились" про вихід кацапів на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, взамін на їх відступ з півдня і Харківщини та Сходу і "підіграли" Путіну в пошуку шляху закінчення війни, то це треба це визнати, а не гробити хлопців і дівчат.
Так, це жорстока логіка війни, і захисники Маріуполя - це той ресурс, той матеріал, який призначався саме для певної задачі, яку вони виконали.
Але ж це живі люди, чиїсь діти і батьки, люди, які стали легендою! І ліпити відмазки про "...все можливе і неможливе" якось жалюгідно виглядить.
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12.04.2022 10:53 Ответить
Не истери. Никто ничего не добазаривался. Идет война с одной из сильнейших армий мира. А порядок в тылу нужен. Житомирская трасса это одна из основных артерий по которой можно в кратчайшие сроки перебрасывать ресурсы из Польши на юго-восток Украины.
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12.04.2022 10:57 Ответить
чув недавно таку фразу - любителі обговорюють тактику, професіонали - логістику. нижче коментатор все правильно написав
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12.04.2022 11:15 Ответить
Це типовий ху йлотроль і його завдання нагнітати паніку.
Українське командування, яке дало гідно відсіч ху йлу та успішно протистоїть навали москальської орди заслуговує на довіру.
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12.04.2022 11:53 Ответить
Скоріше б. Дуже потрібний міст.
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12.04.2022 11:03 Ответить
І узбіччя потрібно обстежити,бо люди по звичаю будуть з'їзджати,а там всілякої гидоти мабуть аж кишить!
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12.04.2022 16:18 Ответить
 
 