На Житомирской трассе на следующей неделе откроют проезд по временной переправе возле Стоянки. ФОТО

В начале следующей недели дорожники планируют открыть временный проезд возле села Стоянка для возобновления движения транспорта по Житомирской трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мост возле Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны и отрезано транспортное сообщение с Киевом", - напомнил он.

В настоящее время на этом участке Житомирской трассы специалисты расчищают дорогу от уничтоженных автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.

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"На сегодняшний день была устроена переправа через реку Ирпень из железных балок, земляная насыпь и щебеночное основание. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд для возобновления движения транспорта", - рассказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ремонтные работы стартовали на участке трассы Киев – Чоп, поврежденном в результате ракетного удара.