Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге вблизи села Гавронщина Бучанского района полицейские Киевской области обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль.

Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.

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Полиция Киевщины продолжает фиксировать военные преступления оккупантов.