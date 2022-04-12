Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На автодороге вблизи села Гавронщина Бучанского района полицейские Киевской области обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль.
Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.
Полиция Киевщины продолжает фиксировать военные преступления оккупантов.
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АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
1. Самцов - в расход
2. Самок - в трудовые лагеря. Особый контингент (типа Симонян, Захарова и т.п.) - см. п.1
3. Детей - в детские дома на перевоспитание
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
"Я, конечно, считаю, что правильно мы делаем. Люди страдают, мы защищаем. Люди, дети гибнут, бабушки, дедушки. Я вот этого не понимаю, когда пишут, к фашистам нас приравнивают. Они неправы в этом. Мы же не хотели вот этого всего, не мы это начали. Они сами это начали. Нам просто надо было защитить, вступиться за тех людей, которые не могут за себя постоять. Это мое мнение", - говорит рашистка.https://news.obozrevatel.com/russia/v-ukraine-likvidirovali-19-letnego-kontraktnika-s-kubani-kotoryij-hotel-zarabotat-deneg-na-vojne-foto.htm