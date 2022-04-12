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Новости Фото Война
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Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге вблизи села Гавронщина Бучанского района полицейские Киевской области обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль.

Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.

Читайте: "Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом": New York Times создало карту преступлений РФ в Буче. ФОТОрепортаж 18+

Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция 01
Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция 02

Полиция Киевщины продолжает фиксировать военные преступления оккупантов.

Нацполиция (16484) военные преступления (1436) Макаров (18)


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Топ комментарии
+37
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
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12.04.2022 11:44
+27
Не надо слов. Время слов давно прошло, теперь только огнем и мечом. Кацапы должны быть уничтожены.
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12.04.2022 11:57
+23
зверствам рашистов прощения быть не должно... должен быть убит каждый первый кацап... каждый первый... кем бы он ни был... на обмен и пленные еще насобираются... свинорылокозломордая кацапсинская нация, поставившая целью уничтожить украинцев, должна быть стерта с лица Земли и память о ней навсегда стерта из истории...
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12.04.2022 11:47
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Смерть московсько-рашистським загарбникам!
АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
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12.04.2022 11:44 Ответить
Заборонити раше мати армію на 100 років ‼️‼️
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12.04.2022 12:30 Ответить
na 500.
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12.04.2022 13:59 Ответить
які слова можна підібрати до цих створінь?
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12.04.2022 11:46 Ответить
Не надо слов. Время слов давно прошло, теперь только огнем и мечом. Кацапы должны быть уничтожены.
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12.04.2022 11:57 Ответить
Я сподіваюся ти це пишеш десь дорогою до Брайтона? Як що так - то вдалого полювання
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12.04.2022 12:23 Ответить
Золоті слова !
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12.04.2022 15:13 Ответить
рускіє
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12.04.2022 12:15 Ответить
потрібно запам'ятати дію множення - помножити рюзгэ žmurov на десять
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12.04.2022 14:02 Ответить
зверствам рашистов прощения быть не должно... должен быть убит каждый первый кацап... каждый первый... кем бы он ни был... на обмен и пленные еще насобираются... свинорылокозломордая кацапсинская нация, поставившая целью уничтожить украинцев, должна быть стерта с лица Земли и память о ней навсегда стерта из истории...
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12.04.2022 11:47 Ответить
Царство Небесне вбитим, невинних громадян України. Складається таке враження, що потвора, яка прийшла до нас із московії, всмоктала в себе все найгірше, що є на Землі, вони є слуги сатани, чорта, нечистої сили....Як піднялася рука розстрілювати жінок і дітей, вони ж не військові?
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12.04.2022 11:50 Ответить
Где бы ни увидели русского, при малейшем намеке на рашизм головного мозга - мочить нещадно, любым имеющимся способом.
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12.04.2022 11:52 Ответить
План освобождения мира от чумы 21 века:
1. Самцов - в расход
2. Самок - в трудовые лагеря. Особый контингент (типа Симонян, Захарова и т.п.) - см. п.1
3. Детей - в детские дома на перевоспитание
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12.04.2022 12:01 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 12:04 Ответить
Усіх в расход! Ніякої дискримінації за статевими та віковими ознаками
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12.04.2022 12:16 Ответить
СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. ЭТО НЕ ЛЮДИ. ЭТО МРАЗИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
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12.04.2022 12:03 Ответить
Огнемет мечем рашистів!!
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12.04.2022 12:03 Ответить
Ця варварська терористична держава не має право на існуваня ,а злочинці які вчиняли ці звірства мають відповідати перед міжнародним трибуналом, смерть рашиським окупантам.
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12.04.2022 12:11 Ответить
Убивайте русофашистов везде!
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12.04.2022 12:13 Ответить
Ізверги,гієни ублюдки! Інших слів не підібрати до цих вбивць!
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12.04.2022 12:13 Ответить
Украинские воины ликвидировали 19-летнего оккупанта Григория Плохих из Краснодарского края. Он поддерживал Путина и поехал в Украину "заработать денег".Российские журналисты пообщались с сестрой оккупанта из станицы Кубанской Апшеронского района. россиянка уверена, что Россия "все правильно делает".
"Я, конечно, считаю, что правильно мы делаем. Люди страдают, мы защищаем. Люди, дети гибнут, бабушки, дедушки. Я вот этого не понимаю, когда пишут, к фашистам нас приравнивают. Они неправы в этом. Мы же не хотели вот этого всего, не мы это начали. Они сами это начали. Нам просто надо было защитить, вступиться за тех людей, которые не могут за себя постоять. Это мое мнение", - говорит рашистка.https://news.obozrevatel.com/russia/v-ukraine-likvidirovali-19-letnego-kontraktnika-s-kubani-kotoryij-hotel-zarabotat-deneg-na-vojne-foto.htm
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12.04.2022 12:26 Ответить
А сєстріцу підвісити десь на найближчій бярьозкє, щоб було скрєпно.
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12.04.2022 12:47 Ответить
Эта нелюдь виновата не меньше, чем ее упырь брат, незнание не делает ее виновной, если она даже не знает и не представляет каколе зло ее Оркостан, хотя скорее всего все эти орки всё прекрасно знают, но лицемерие и ложь у у них в крови столетиями уже сидит.
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12.04.2022 13:01 Ответить
незнание не делает ее невиновной
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12.04.2022 13:02 Ответить
невозможно исправить случайную ошибку - "незнание не делает ее невиновной"
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12.04.2022 13:04 Ответить
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12.04.2022 12:30 Ответить
російські фашисти як і завжди)) Проте дещо насторожує що всюди на всіх фото лізе в кадр начальник поліції Київської області носпічений генерала поліції третього рангу Нєбітов...до речі етнічний росіянин та уродженець і вихованець Донеччини)) Він не слідчий який здійснює огляд не судово-медичний експерт не процесуальний керівник...Але на всіх фото і відео де оглядаютьта документують злочини оргів він чомусь у кадрі....При цьому в мене особисти є дуже велики сумніви щодо діяльності цього пана до війни...зокрема у питаннях корупції та ін
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12.04.2022 13:53 Ответить
Украинский и кацапский языки похожи. На украинском героев Донецкого аирпорта называют "киборги", а кацапские войска стремятся быть похожие, и называются "*******"
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12.04.2022 17:52 Ответить
95% населения терит.под названим "россия"-это не люди,это биомасса,которая засоряет своей жизнью планету Земля!Пусть горять в АДУ!🔥🔥🔥
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12.04.2022 21:11 Ответить
 
 