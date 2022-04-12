ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен. ФОТОрепортаж
Российские предприниматели пытались вывезти из Украины 10 судов, реальная стоимость которых превышает миллиард гривен. Они находились в акватории Одесского порта на профилактических работах.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Следователи ГБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.
"Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена, по меньшей мере, в 5 раз."
11 апреля работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Отныне они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины", – говорится в сообщении.
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Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
но отправить на фронт можно бригадным методом - неделю одна половина ДБР, неделю вторая - ДБР
ЕЩЕ можно и работников кабмина и ВС И ОПУ так отправлять
Трубу не Порошенко призначив (формально він, його указом, але...). Щоб обрати Трубу, довго обирали комісію, яка влаштовувала конкурс з кількох кандидатур на очільника ДБР. Це тривало десь близько року. Потім Пороху подали прізвище того, хто виграв конкурс. Тоді президент зобов'язаний затвердити цю кандидатуру.
До того ж, Труба був призначений на заступника директора ДБР і поки не було директора, Труба був виконуючим обов'язки.
ПО ДУНАЮ полным ходом суда море- рекаперевозят грузы . Вот и эти суда могут перевозить гуманитарку до Галаца ( исключаю порт Измаил, бо там везде шпана из Приднестровья рулит и местное СБУ ИМ подыгрывает )
Пртому до Галаца , а там через молдавскую границу и до Черновцов .
Медальку їм срочно!
Цікаво, а скільки там було корит з параші?
Бо може виявитися, що їх було куда більше десяти!
По Дунаю идёт основной грузопоток в центральной Европе