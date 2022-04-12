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ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен. ФОТОрепортаж

Российские предприниматели пытались вывезти из Украины 10 судов, реальная стоимость которых превышает миллиард гривен. Они находились в акватории Одесского порта на профилактических работах.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи ГБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

"Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена, по меньшей мере, в 5 раз."

11 апреля работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Отныне они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины", – говорится в сообщении.

ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 01
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 02
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 03
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 04
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 05
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 06
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 07
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 08
ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен 09

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грузы (271) море (376) порт (737) россия (95629) ГБР (2994)


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Топ комментарии
+20
Есть сомнение в ценности данных корыт,видимость работы для лохтората
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12.04.2022 12:05
+18
"Надеяться" конечно можно ...
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
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12.04.2022 12:05
+16
Невже дбр зробили щось корисне )
Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
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12.04.2022 11:59
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Невже дбр зробили щось корисне )
Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
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12.04.2022 11:59 Ответить
"Надеяться" конечно можно ...
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
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12.04.2022 12:05 Ответить
Есть сомнение в ценности данных корыт,видимость работы для лохтората
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12.04.2022 12:05 Ответить
Неужели ДБР начали работать на благо страны? Или почитали наши комменты где мы советовали отправить их под Марьинку и Авдеевку и совесть появилась?
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12.04.2022 12:03 Ответить
😀😀😀
но отправить на фронт можно бригадным методом - неделю одна половина ДБР, неделю вторая - ДБР
ЕЩЕ можно и работников кабмина и ВС И ОПУ так отправлять
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12.04.2022 12:21 Ответить
Відженіть їх в Румунію, бо кацапи ***********.
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12.04.2022 12:05 Ответить
Пазл не складається: ДБР завадили росії. Ніхто нічого не переплутав?
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12.04.2022 12:07 Ответить
Ніхто нічого з Одеси не збирався вивозити. Бо це нереально. ДБР пускає пилюку в очі. Знову. Ніхто нічого не переплутав?
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12.04.2022 12:21 Ответить
ДБР написало що вартість занижена в 5 разів. Вона ще й завищена, якщо рахувати вартість цього брухту на площадках по переробці суден на брухт. Бо нінащо вони вже не здатні.
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12.04.2022 12:45 Ответить
Прочитав новину та зрадів спочатку. Аж поки не побачив світлини. Це брухт. На таких коритах небезпечно працювати. 40 літні лоханки які ламаються пополам на хвилях. І які мають прапори навіть не звичайних Панам та Ліберій, а виключно Мьянм та подібних які зовсім не цікавляться безпековими вимогами суден. Це гроби для екіпажів.
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12.04.2022 12:12 Ответить
Волго-балты ничего не стоят. Они даже опасны в эксплуатации. Только на металлолом.
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12.04.2022 12:12 Ответить
Хоча б щось нормальне від цього ДБР.ДБР створене Порошенком,який призначив отого урода Трубу,про якого всі українські патріоти волали,що він корупціонер,оформив десятки кватир і машин на себе і свою матінку-але не допомогло,призначив.А потім Труба почав відкривати справи при Зеленському вже проти Порошенка,але чимось не догодив і Єрмак призначив іншого.Цікаво,чим?Мене знову заблокують?От не розумію за що?Викладаю правду про Зеленського-блокують.Викладаю правду про Порошенка-блокують.Бутусов начебто дуже критично висловлювався про обох.Вони мені обидва нецікаві.Мене цікавить УКРАЇНА.Якісь дивні тут адміни.Знову мабуть доведеться звертатись до Бутусова.
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12.04.2022 12:15 Ответить
Блокують тому, Валєра, що у тебе висновки хибні.
Трубу не Порошенко призначив (формально він, його указом, але...). Щоб обрати Трубу, довго обирали комісію, яка влаштовувала конкурс з кількох кандидатур на очільника ДБР. Це тривало десь близько року. Потім Пороху подали прізвище того, хто виграв конкурс. Тоді президент зобов'язаний затвердити цю кандидатуру.
До того ж, Труба був призначений на заступника директора ДБР і поки не було директора, Труба був виконуючим обов'язки.
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12.04.2022 13:40 Ответить
напівправда гірше брехні..
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12.04.2022 14:23 Ответить
Простите за нескромный вопрос, а что здесь делают "підприємці з ерефії"?"
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12.04.2022 12:15 Ответить
А визы с рашей ввели ?
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12.04.2022 12:22 Ответить
Оцінку судну треба давати після його продажу, а не при арешті, тут можна і трлн написати.
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12.04.2022 12:17 Ответить
Конфисковать .
ПО ДУНАЮ полным ходом суда море- рекаперевозят грузы . Вот и эти суда могут перевозить гуманитарку до Галаца ( исключаю порт Измаил, бо там везде шпана из Приднестровья рулит и местное СБУ ИМ подыгрывает )
Пртому до Галаца , а там через молдавскую границу и до Черновцов .
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12.04.2022 12:18 Ответить
Нащо через молдавську? Краще вже через ******.
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12.04.2022 12:22 Ответить
Там не горный ландшафт ? Я выбирала дороги по прямее
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12.04.2022 12:24 Ответить
Ні, пряма дорога, через молдову навіть крюк + митниця.
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12.04.2022 12:25 Ответить
Вам виднее
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12.04.2022 12:32 Ответить
Коротше - виконали свої службові обов'язки, виконання яких саботували до цього.
Медальку їм срочно!
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12.04.2022 12:20 Ответить
Я б ще поцікавився чи не брали гроші в українських банках під заставу цього металолому. Бо можливі оборудки де ділки заробляють гроші таким чином. Тобто, нас з вами, українських громадян, наші ж українські гниди ще й на грошах на..бали.
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12.04.2022 12:21 Ответить
Дбр рассказало очередные сказки и потешило собственное ЧСВ.
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12.04.2022 12:23 Ответить
Вони трутні ,всі їх дії до цього часу були шкідливі , або сумнівні , а що зараз змінилось ? А змінилось те , що після початкового обсиру , ці лжеоргани та інші великі діячі типу "Козиря" відклигали та знову почали вдавати з себе корисних. Виглядає так , що відосики і репортажі їм робить один режисер.
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12.04.2022 12:23 Ответить
Це щоб був привід начепити собі орденів та отримати премій!
Цікаво, а скільки там було корит з параші?
Бо може виявитися, що їх було куда більше десяти!
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12.04.2022 12:28 Ответить
Якщо слідчим з ДиБиРи періодично втавляти в зад по клістрону, тоді вони трохи починають працювати на користь України
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12.04.2022 12:30 Ответить
Завадило? Чом,досі незаарештовано все майно злочинців?
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12.04.2022 12:32 Ответить
начинить взрывчаткой и отправить в Крым
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12.04.2022 12:33 Ответить
Такие суда перевозят много грузов за раз - с фурами не сравнить
По Дунаю идёт основной грузопоток в центральной Европе
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12.04.2022 12:34 Ответить
Не такими. А в пять раз моложе. Эти же лоханки опасны для эксплуатации на интенсивных реках исходя из их технических возможностей.
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12.04.2022 12:48 Ответить
Кацапи не знали куди спихнути цей металобрухт, но тут підвернулося ДБР...
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12.04.2022 12:38 Ответить
Хтось і комусь не доплатив чи не заплатив. Бо щоб завантажити і перевести це не один день потрібно, і масу ресурсів, як транспорт і людей. І це не хто не помічав, ні блок пости, ні самі громадяни яки були залучені, ні місцева влада. Дивно все це!!!!
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12.04.2022 13:14 Ответить
Ржавье старое. Но если оно еще способно работать, то хоть что-то в плюс.
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12.04.2022 14:38 Ответить
Глянуть на фото... да там триллиард гривен...
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12.04.2022 16:33 Ответить
 
 