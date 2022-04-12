ГБР помешало предпринимателям из РФ вывезти из Украины 10 судов стоимостью более миллиарда гривен. ФОТОрепортаж

Российские предприниматели пытались вывезти из Украины 10 судов, реальная стоимость которых превышает миллиард гривен. Они находились в акватории Одесского порта на профилактических работах.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи ГБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

"Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена, по меньшей мере, в 5 раз."

11 апреля работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Отныне они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины", – говорится в сообщении.



















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