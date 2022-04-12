Фермер в шлеме и бронежилете засевает поле в Запорожской области в 30 км от линии столкновения. ФОТОфакт

Несмотря на военные действия, в Украине продолжается посевная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

"Фермер в шлеме и бронежилете засевает поле в Запорожской области в 30 км от линии столкновения. Перед этим поля проверяют саперы", - говорится в сообщении.

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