Фермер в шлеме и бронежилете засевает поле в Запорожской области в 30 км от линии столкновения. ФОТОфакт
Несмотря на военные действия, в Украине продолжается посевная.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
"Фермер в шлеме и бронежилете засевает поле в Запорожской области в 30 км от линии столкновения. Перед этим поля проверяют саперы", - говорится в сообщении.
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+32 Сергій Осадчий
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Ти знімеш з себе автомат, герою, бронежилет і …
І не секрет для всіх тепер ти - великий воїн і солдат…
Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою
і тільки хлопці, що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…
ніколи не прийдуть назад…
Живи, живи, герой й солдат,
за всіх, хто не прийшов назад
з святих і вічних…
І та земля, що прийняла
до себе хлопців - тепер також
свята, свята - на всі століття і віка…
Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою
і тільки хлопці, що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…
ніколи не прийдуть назад…
А ти живи, живи, герой і брат,
великий воїн і солдат -
за всіх, хто не прийшов назад
з війни, з безодні
живи, живи -
на цій землі - святій і рідній Україні…
З підписом "Не переживайте, голоду в світі не буде!"
Тільки спросоння можна не зрозуміти, що це не воїн, а пересічний селенин (фермер) за кермом свого трактора.
то можливо й недовго )))
Засівати злаками - це як гра в російську рулетку.
Кукурудза теж практично не горить. Як і сою, щоб кукурудзяне поле запалити, треба страшенну посуху, вітер, жару і головне - щоб поруч було поле змолоченої пшениці, з якого вогонь зможе перекинутись.
Тому мені взагалі незрозуміла політика влади, яка абсолютно не прогнозує ніяких негативних варіантів, поставивши і Україну і увесь світ під загрозу втрати урожаю.
Головне, щоб кацапи здохли
А москальня тільки може руйнувати все і знищувати.
Але з розмірами не вгадав !
Скоро в спорах будут говорить "Ну не будь ты Арестовичем"
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