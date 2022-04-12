Считали погибшим: танкист 28-й бригады прополз шесть километров с перебитыми ногами и выжил. ФОТО

Раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, считавшийся погибшим в результате подрыва танка на мине, прополз шесть километров с перебитыми ногами к месту, где смог связаться с побратимами и вызвать помощь.

Об этом сообщает в Телеграме спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Он второй раз заходил в разбитый оккупантами поселок и его танк взорвался на мине. Мужчина почти сутки провел под вражеским огнем. Затем с перебитыми ногами преодолел ползком около 6 км. Оказавшись на приподнятой местности, боец ​​смог дозвониться сослуживцам, считавшим его погибшим. Побратимы успели спасти танкиста", - рассказал Братчук.

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В пресс-службе 28-й отдельной мехбригады уточнили, что водитель-механик танка Т-64 Сергей, "вторично заходивший в разбитый оккупантами поселок на юге страны, взорвался на мине".

"Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Танк Сергея взорвался на мине.

Он вспоминает, как после того он очнулся, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться прочь. Он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Раздались очередные взрывы, выстрелы, грохот вражеского танка, приближавшийся все ближе и ближе. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. "Если найдут - то живым уже не останусь", - промелькнуло в голове Сергея и он, сдерживая дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой. Закрепившись в деревне, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии, которая ныне ведет наступление на юге нашей страны.

Час шел за часом, почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью, изуродованными ногами, он скрывался от врагов. И думал тогда только об одном - надо выбраться и выжить несмотря ни на что.

В конце концов он отважился на отчаянный шаг – раненым добираться к своим. Пополз, со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию - он преодолел около 6 километров. Только тогда, когда он взобрался на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился своим, объяснил, где он и тогда из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово не только шевелиться. Его увезли и передали медикам.

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Не прошло и нескольких дней, а он уже словно пришел в себя. Он спокойно рассказывает, о своем спасении и не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше чем через полгода", - рассказали в бригаде.