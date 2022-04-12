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Новости Фото Война
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Считали погибшим: танкист 28-й бригады прополз шесть километров с перебитыми ногами и выжил. ФОТО

Раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, считавшийся погибшим в результате подрыва танка на мине, прополз шесть километров с перебитыми ногами к месту, где смог связаться с побратимами и вызвать помощь.

Об этом сообщает в Телеграме спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Он второй раз заходил в разбитый оккупантами поселок и его танк взорвался на мине. Мужчина почти сутки провел под вражеским огнем. Затем с перебитыми ногами преодолел ползком около 6 км. Оказавшись на приподнятой местности, боец ​​смог дозвониться сослуживцам, считавшим его погибшим. Побратимы успели спасти танкиста", - рассказал Братчук.

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В пресс-службе 28-й отдельной мехбригады уточнили, что водитель-механик танка Т-64 Сергей, "вторично заходивший в разбитый оккупантами поселок на юге страны, взорвался на мине".

"Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Танк Сергея взорвался на мине.

Он вспоминает, как после того он очнулся, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться прочь. Он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Раздались очередные взрывы, выстрелы, грохот вражеского танка, приближавшийся все ближе и ближе. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. "Если найдут - то живым уже не останусь", - промелькнуло в голове Сергея и он, сдерживая дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой. Закрепившись в деревне, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии, которая ныне ведет наступление на юге нашей страны.

Час шел за часом, почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью, изуродованными ногами, он скрывался от врагов. И думал тогда только об одном - надо выбраться и выжить несмотря ни на что.

В конце концов он отважился на отчаянный шаг – раненым добираться к своим. Пополз, со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию - он преодолел около 6 километров. Только тогда, когда он взобрался на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился своим, объяснил, где он и тогда из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово не только шевелиться. Его увезли и передали медикам.

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Не прошло и нескольких дней, а он уже словно пришел в себя. Он спокойно рассказывает, о своем спасении и не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше  чем через полгода", - рассказали в бригаде.

Считали погибшим: танкист 28-й бригады прополз шесть километров с перебитыми ногами и выжил 01

Автор: 

ранение (3386) 28 отдельная механизированная бригада (187) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
+59
серце кров*ю обливається...Спасибі тобі,Воїне,за твою жертву.
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12.04.2022 16:34
+55
Оце характер і воля.
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12.04.2022 16:37
+47
Слава Герою. Такі випадки надихають на краще!
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12.04.2022 16:37
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певно загинули.
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12.04.2022 16:38 Ответить
фільтруй базар
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12.04.2022 17:06 Ответить
Некрасиво получается сидеть на ж*пе дома и оценивать поступки тех, кто находится на передовой.
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16.04.2022 11:33 Ответить
серце кров*ю обливається...Спасибі тобі,Воїне,за твою жертву.
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12.04.2022 16:34 Ответить
Оце характер і воля.
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12.04.2022 16:37 Ответить
Слава Герою. Такі випадки надихають на краще!
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12.04.2022 16:37 Ответить
Любов і шана мужньому воїну, а щонайбільше- здоров'я!
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12.04.2022 16:37 Ответить
Ну яйця треба мати... Круто! Дай Боже стати на ноги!
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12.04.2022 16:38 Ответить
Молоток ! Противотанковая мина - это не шутки !
И ноги будут ходить - чего ещё желать ?
Героям Слава !
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12.04.2022 16:41 Ответить
Герою слава і одужання.
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12.04.2022 16:53 Ответить
Дай Боже здоровья этому мужественному человеку
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12.04.2022 16:55 Ответить
От такі історії потрібно розказувати в національному телемарафоні, а не показувати довпойопів із кварталу95
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12.04.2022 16:59 Ответить
До речі в соцмережах писали про хлопця з Маріуполя, який проплив 4 км у крижаній воді, щоб вибратися з міста.
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12.04.2022 17:00 Ответить
Гарні новин. Якнайшвидшого одужання, пану Сергію! Слава Героям!
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12.04.2022 17:03 Ответить
Скорейшего выздрровления герою!
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12.04.2022 17:11 Ответить
Стальной боец. Герой и гордость Украины.
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12.04.2022 17:27 Ответить
Герой!
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12.04.2022 17:41 Ответить
Герой.

Реальный герой.
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12.04.2022 17:42 Ответить
За часи Другої Світової найбільше Героїв Радянського Союзу були Українці. Так, саме з великої букви - Українці! І подвиг (а цей вчинок, це - подвиг) Сергія ще й ще раз доводить той факт, що Українці - незламна нація!!! Слава Україні!!! Слава Нації!!!
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12.04.2022 17:46 Ответить
Герой. Слава ему!
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12.04.2022 17:53 Ответить
Якнайшвидшого одужання і здоров'я, це просто неймовірна історія подвигу.
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12.04.2022 18:21 Ответить
Герою Слава! Боец! Скорого выздоровления!
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12.04.2022 18:21 Ответить
Сергію, Ви - мужній і витривалий воїн.
Одужання Вам швидкого, здоров'я міцного і довгих років життя.
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12.04.2022 23:58 Ответить
Браво!!!
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13.04.2022 09:17 Ответить
Молодец парень.
Vыздоравливай и продолжай бить путлеровских рашистов.
Zащищать мир от нечисти.
За вашу и нашу свободу...
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13.04.2022 09:56 Ответить
 
 