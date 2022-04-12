Кладбища прямо в городах, придет время – сделаем все по-человечески, – Гайдай о том, как на Луганщине в войну хоронят убитых мирных жителей. ФОТО

Сохранять тела погибших жителей Луганщины невозможно. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Кладбище прямо в городах. Как на Луганщине в войну хоронят убитых Россией и умерших жителей Луганщины. Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших гражданских. Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых местах", - объясняет он.

По словам Гайдая, все кладбища находятся за пределами городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны.

Как отмечается, в Северодонецке ВГА организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны - около 400 захоронений. Большинство опознаны.

В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах.

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"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения осуществляют сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда доступ есть - тела собирают и перевозят на пригородные кладбища".

"Хранят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время и мы обязательно все сделаем по-человечески... Вечная память...", - резюмирует Гайдай.