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Новости Фото Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
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Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ. ФОТОрепортаж

Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе совместной работы в г. Буча Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.

"Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными людей в Киевской области", - отметила она.

Миссия приехала с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней.

"Собранные нами совместно с коллегами доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также могут быть переданы Международному уголовному суду", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыли французские жандармы, которые будут расследовать преступления России

В Буче уже завершилась эксгумация 49 тел из большой временной могилы возле местного храма. Рядом нашли еще три захоронения с 6 телами. Как сообщила Генпрокурор, в одном из них, по предварительным данным, мать и двое детей 4 и 11 лет. Сейчас из показаний установлено, что их автомобиль был расстрелян и женщина с детьми полностью сгорели.

"Российские войска действуют в рамках тактики "выжженной земли": истребляют все живое на своем пути. Эти невинные жертвы - очередное доказательство их зверств, о которых мы кричим миру и тихо, скурпулезно и профессионально пытаемся расследовать, чтобы привлечь к ответственности каждого военного преступника из РФ" , – подчеркнула Ирина Венедиктова.

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Она также добавила, что завтра начинается раскопка еще одного большого захоронения рядом с церковью в Буче. По предварительным данным, там от 40 до 60 тел погибших.

К работе присоединятся и французские коллеги. В составе группы - судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по вопросам ДНК-анализа, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

"Дипломатия Президента Украины в действии – весь мир объединяется, чтобы поддержать наше государство в беде, которую принесла война, развязанная РФ", - заявила Генеральный прокурор.

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Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 01
Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 02
Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 03
Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 04
Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 05
Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ 06

Франция (3520) эксперт (2665) Буча (460) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+12
Французьки криміналісти певно багато з чим стикалися за життя,але тут по обличчю читається, що вони просто шоковані побаченим..
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12.04.2022 19:52
+9
Це правильно. І добре було би створити подібну висококваліфіковану команду для дослідження усіх злочинів проти людяності на території України за останні 100 років.
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12.04.2022 19:52
+5
На *** угорців. Кого хвилює, що там воно патякає.
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12.04.2022 19:54
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Венгры воняют, что не все так однозначно... а лягушатники?
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12.04.2022 19:48 Ответить
На *** угорців. Кого хвилює, що там воно патякає.
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12.04.2022 19:54 Ответить
Мад'ярскі курви вже забули 1956ой рік.Яка коротка пам'ять.Нащо було благати вивода війска СРСР з їх теріторії,якщо вони так ********** цю рашистську потвору?Зрослися б краще з ними!
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12.04.2022 20:04 Ответить
Це правильно. І добре було би створити подібну висококваліфіковану команду для дослідження усіх злочинів проти людяності на території України за останні 100 років.
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12.04.2022 19:52 Ответить
Дуже хочеться сподіватись, що в цій групі немає продажних **************, ціль яких дискредитувати все розслідування та звинуватити Україну.
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12.04.2022 20:05 Ответить
Французьки криміналісти певно багато з чим стикалися за життя,але тут по обличчю читається, що вони просто шоковані побаченим..
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12.04.2022 19:52 Ответить
Подавляющее большинство финнов видят в России военную угрозу ДАННЫЕ ОПРОСА
18:40

Подавляющее большинство финнов - 84 процента - видят в Россию угрозу для своей страны из-за российской вооруженной агрессии в Украине. Deutsche Welle сообщает, что таковы результаты опроса, проведенного финским Экономическим и политическим форумом (EVA).

За прошедший год число жителей Финляндии, полагающих, что Россия представляет для их страны серьезную военную угрозу, увеличилось на 25 процентов. Лишь шесть процентов опрошенных не видят в России никакой угрозы.

Эксперты EVA отмечают, что столь мрачные взгляды очень многих финнов объясняют, почему большинство населения страны выступает ныне за вступление Финляндии в НАТО.
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12.04.2022 20:00 Ответить
Про що думає 16%?
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12.04.2022 20:23 Ответить
А они бывшие расеяне ныне живущие в Финляндии и проклинающие ее в то же время.
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12.04.2022 20:38 Ответить
👍
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13.04.2022 06:04 Ответить
 
 