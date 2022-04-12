Французские эксперты-криминалисты прибыли в Бучу. Они приехали с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием - Офис ГПУ. ФОТОрепортаж

Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе совместной работы в г. Буча Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.

"Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными людей в Киевской области", - отметила она.

Миссия приехала с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней.

"Собранные нами совместно с коллегами доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также могут быть переданы Международному уголовному суду", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

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В Буче уже завершилась эксгумация 49 тел из большой временной могилы возле местного храма. Рядом нашли еще три захоронения с 6 телами. Как сообщила Генпрокурор, в одном из них, по предварительным данным, мать и двое детей 4 и 11 лет. Сейчас из показаний установлено, что их автомобиль был расстрелян и женщина с детьми полностью сгорели.

"Российские войска действуют в рамках тактики "выжженной земли": истребляют все живое на своем пути. Эти невинные жертвы - очередное доказательство их зверств, о которых мы кричим миру и тихо, скурпулезно и профессионально пытаемся расследовать, чтобы привлечь к ответственности каждого военного преступника из РФ" , – подчеркнула Ирина Венедиктова.

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Она также добавила, что завтра начинается раскопка еще одного большого захоронения рядом с церковью в Буче. По предварительным данным, там от 40 до 60 тел погибших.

К работе присоединятся и французские коллеги. В составе группы - судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по вопросам ДНК-анализа, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

"Дипломатия Президента Украины в действии – весь мир объединяется, чтобы поддержать наше государство в беде, которую принесла война, развязанная РФ", - заявила Генеральный прокурор.

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