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В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК "Правый сектор" Хаммером и Фокусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с командиром 2-го батальона ДУК "Правый сектор" побратимом Хаммером и бойцом 4-й роты 2-го батальона ДУК ПС побратимом Фокусом, героически погибшим под Изюмом в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 01
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 02
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 03
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 04
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 05
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 06
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 07
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 08

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 09
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 10

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В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 11
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 12
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 13
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 14
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 15
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 16
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 17
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 18
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 19
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 20
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 21
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 22

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 23

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 24

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В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 25
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 26
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 27
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 28
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 29
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 30
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 31
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 32
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 33
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 34
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 35
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 36
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 37
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 38
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 39
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 40
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 41
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 42
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 43
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 44
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 45
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 46
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 47
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 48
В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК Правый сектор Хаммером и Фокусом 49

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25571) похороны (1534) Правый сектор (855) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+54
Слава героям! Слава Правому Сектору!
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12.04.2022 21:00
+44
Небесного вам Раю , Герої Нації ...
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12.04.2022 21:02
+42
покійтеся з миром.. Вашу справу буде продовжено
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12.04.2022 21:01
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Слава героям! Слава Правому Сектору!
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12.04.2022 21:00 Ответить
покійтеся з миром.. Вашу справу буде продовжено
показать весь комментарий
12.04.2022 21:01 Ответить
Небесного вам Раю , Герої Нації ...
показать весь комментарий
12.04.2022 21:02 Ответить
Герої не вмирають!
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12.04.2022 21:03 Ответить
Покойтеся з миром, дякуємо вам.
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12.04.2022 21:06 Ответить
Спочивайте з Богом, Герої Української Нації!

п.с. Нестерпна біль і сльози, що втратили ми Вас Великих Воїнів світла ...
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12.04.2022 21:12 Ответить
Слава Українським Героям! Слава Україні!
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12.04.2022 21:13 Ответить
Героям Слава.
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12.04.2022 21:14 Ответить
а київлянам впадляк піднять жопи і провести Героїв в останню путь
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12.04.2022 21:19 Ответить
не кажіть дурні. Героям повага скрізь.
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12.04.2022 23:41 Ответить
ГЕРОИ не вмирають!
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12.04.2022 21:24 Ответить
простіть і...прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...

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12.04.2022 21:26 Ответить
С.У.М.
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12.04.2022 21:30 Ответить
Герої!
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12.04.2022 21:34 Ответить
Вечная память …..
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12.04.2022 21:38 Ответить
Дякую за захист, воїни.
Тримайте небесний стрій.
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12.04.2022 21:49 Ответить
Герої на вмирають. Вмирають вороги. Слава Героям!
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12.04.2022 21:51 Ответить
Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх… (Іоана 15:13)
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12.04.2022 21:53 Ответить
Вечная память! Слава Героям!
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12.04.2022 21:54 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2022 21:58 Ответить
жовта стрічка це ВСУ
синя - тероборона
салатова - правий сектор?
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12.04.2022 23:40 Ответить
Не має кращої смерті ніж смерть за Україну, радий за хлопців!
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13.04.2022 02:40 Ответить
 
 