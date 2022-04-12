В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с бойцами 2-го батальона ДУК "Правый сектор" Хаммером и Фокусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности состоялось прощание с командиром 2-го батальона ДУК "Правый сектор" побратимом Хаммером и бойцом 4-й роты 2-го батальона ДУК ПС побратимом Фокусом, героически погибшим под Изюмом в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ