СБУ о задержании Медведчука: "Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!". ФОТО

Пророссийские предатели и агенты спецслужб РФ должны уяснить, что у их преступлений нет срока давности.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И на. таких же изменников Украины, как ты!

Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И мест, где бы мы вас не нашли!" - говорится в сообщении.

"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины .По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты дважды ударили по Миргороду в Полтавской области, - ОВА