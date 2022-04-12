РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12083 посетителя онлайн
Новости Фото Война
60 186 239

СБУ о задержании Медведчука: "Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!". ФОТО

Пророссийские предатели и агенты спецслужб РФ должны уяснить, что у их преступлений нет срока давности.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И на. таких же изменников Украины, как ты!

Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И мест, где бы мы вас не нашли!" - говорится в сообщении.

"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины .По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты дважды ударили по Миргороду в Полтавской области, - ОВА

СБУ о задержании Медведчука: Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! 01

задержание (6678) Медведчук Виктор (1789) СБУ (19923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+83
показать весь комментарий
12.04.2022 21:52
+51
Кто этот моШный старик?
показать весь комментарий
12.04.2022 21:51
+45
а пам'ятаєш сволота, Стуса....?......
показать весь комментарий
12.04.2022 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Нагадайте поганяло кащея в кагебе-ефесбе?
показать весь комментарий
12.04.2022 22:32 Ответить
Допрыгалась путинская абизьяна! Радостно!
показать весь комментарий
12.04.2022 22:34 Ответить
А что, так ранее нельзя было?) Наверное доступ до угля закончился....
показать весь комментарий
12.04.2022 22:36 Ответить
до россійського....
того що Бєня ешелонами міліонами тон завозив
показать весь комментарий
13.04.2022 00:36 Ответить
спалили його на "паланыца"
показать весь комментарий
12.04.2022 22:37 Ответить
Арешт - безумовно чудова новина, а тепер щоб суддя його не випустив.
показать весь комментарий
12.04.2022 22:37 Ответить
Таке враження що він був на "колчаковских фронтах"
показать весь комментарий
12.04.2022 22:39 Ответить
Наверное, партия регионов, начала уже своих бросать, что не делала до войны.
показать весь комментарий
12.04.2022 22:41 Ответить
Лучше украдите Киву. Медведчук хоть и 5 колона но сидел тихо в своем подвале и не пи*дел лишнего. А эта шмаль Кива уехал в РФ и ротяку открывает на Украину, ему бы язык отрезать и на кол посадить.
показать весь комментарий
12.04.2022 22:41 Ответить
одно другому не мешает
показать весь комментарий
13.04.2022 00:36 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 22:42 Ответить
Не гарна фотка.Без фізічжского замєчанія.Не зачот.
показать весь комментарий
12.04.2022 22:47 Ответить
Поміняйте його на наших хлопців - ***** його буде радий отримати і спитати за всі бабки що він йому давав на підривну діяльність, яку мертвечук успішно освої у власні кишені (не дарма він ще не на раисии - там його за яйця підвісять)
показать весь комментарий
12.04.2022 23:09 Ответить
Тепер довбні дивіться на фото Медведчука-- та цього ********. Дивимось на НІС, та на ліву верхню брову
показать весь комментарий
12.04.2022 23:11 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:12 Ответить
Ти диви як швидко відволікають від Маріупола,від рік крові по всій Україні...Ой не смішіть: спасли від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
показать весь комментарий
12.04.2022 23:23 Ответить
ни один профессионал НИКОГДА не оденет наручники на одежду, только на руки...
показать весь комментарий
12.04.2022 23:30 Ответить
Что это меняет? Он и так был под арестом и никто его не трогал.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:35 Ответить
казкарі
показать весь комментарий
12.04.2022 23:53 Ответить
Бумеранг.
Покладіть йому в камеру цю книгу.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:47 Ответить
какой баканов маладец, а раньше вот с медведчуком за ручку весело здоровался как так и надо, хехе
показать весь комментарий
12.04.2022 23:51 Ответить
Ще суду не було а вже винний
показать весь комментарий
12.04.2022 23:52 Ответить
Если вернут под домашний арест, то подложат ли ему снова Ксюху Марченко или ограничатся резиновой бабой ?
показать весь комментарий
12.04.2022 23:57 Ответить
виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію Джерело: https://censor.net/ua/p3333570

Холодное лето 53-го. Скажите, что выполняли указания начальника причала
показать весь комментарий
12.04.2022 23:59 Ответить
Забрали сволочи прямо с фронта когда он в атаку на рашистов шел.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:10 Ответить
У Медведчука прическа попорчена потому, что таких подозреваемых транспортируют с мешком на голове.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:13 Ответить
Он так рученки впереди держит, как будто сейчас "танец маленьких утят" сбацать хочет. В глазах его читается монолог из "Федота-Стрельца": Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму.... Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:30 Ответить
Вова вже хоче його обміняти .....повторення цемаха!
показать весь комментарий
13.04.2022 00:33 Ответить
посадить его на самолет с военной помощью для Марика. Хотят кацы сбить - их дело. Не хотят - наши там будут рады....
показать весь комментарий
13.04.2022 00:37 Ответить
дуже схоже, що мертвечук нікуди не бігав, а його вивезли та тримали на ланцюгу біля батареї, а......
А сейчас предъявили, чтобы отвлечь от трагической ситуации с Мариуполем.

хочета взнати як ?
спитайте у консервативного судді Чауса


.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:38 Ответить
упс, з 2019 спецслужби геть втратили фаховість:

мертвечук дещо не стрижений (що дивно для цього піжона),
і без бороди, бо найліпше змінити зовнішність бородою

станочок давали, а до перукаря не зводили щоб не світити
показать весь комментарий
13.04.2022 00:43 Ответить
СєрЛєщ щойно на ТВ :

"арешт мертвечука викликав у соцмережах цунамі любові до Верховного"

ду-май-те !
показать весь комментарий
13.04.2022 00:39 Ответить
Щось я сумніваюсь у багаторівневій спецоперації під керівництвом самого- самого.Думаю затримала тероборона, може прикордонники або поліцейські, якщо не пильний перехожий.
показать весь комментарий
13.04.2022 01:06 Ответить
добре. зради нема.
показать весь комментарий
13.04.2022 03:56 Ответить
Поймали сволоту все-таки!
показать весь комментарий
13.04.2022 06:17 Ответить
"блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію"

Прям як у кацапських пропагандонів - слово в слово
показать весь комментарий
13.04.2022 10:04 Ответить
А Порошенко по тому же делу оправдали?
показать весь комментарий
13.04.2022 11:19 Ответить
Страница 3 из 3
 
 