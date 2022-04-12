СБУ о задержании Медведчука: "Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!". ФОТО
Пророссийские предатели и агенты спецслужб РФ должны уяснить, что у их преступлений нет срока давности.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это убежать от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И на. таких же изменников Украины, как ты!
Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И мест, где бы мы вас не нашли!" - говорится в сообщении.
"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины .По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил Глава СБУ Иван Баканов.
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того що Бєня ешелонами міліонами тон завозив
Покладіть йому в камеру цю книгу.
Холодное лето 53-го. Скажите, что выполняли указания начальника причала
А сейчас предъявили, чтобы отвлечь от трагической ситуации с Мариуполем.
хочета взнати як ?
спитайте у консервативного судді Чауса
.
мертвечук дещо не стрижений (що дивно для цього піжона),
і без бороди, бо найліпше змінити зовнішність бородою
станочок давали, а до перукаря не зводили щоб не світити
"арешт мертвечука викликав у соцмережах цунамі любові до Верховного"
ду-май-те !
Прям як у кацапських пропагандонів - слово в слово