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Новости Фото Война
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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли пгт Бабаи в Харьковской области, погиб мужчина, два человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 12 апреля 2022 около 14 часов российские военнослужащие обстреляли пгт Бабаи Харьковского района.

В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены.

Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены 01
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены 02
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены 03
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены 04
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены 05

обстрел (27312) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2473)


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12.04.2022 22:37 Ответить
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12.04.2022 22:41 Ответить
 
 