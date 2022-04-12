Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: Погиб мужчина, два человека ранены. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли пгт Бабаи в Харьковской области, погиб мужчина, два человека получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 12 апреля 2022 около 14 часов российские военнослужащие обстреляли пгт Бабаи Харьковского района.
В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены.
Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Ярослав Демцюх
показать весь комментарий12.04.2022 22:37 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2022 22:41 Ответить Мне нравится 1
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